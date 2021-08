Hazte Oír encargó un "plan de gestión de crisis" para negar la sentencia que vincula a sus líderes con la sociedad secreta El Yunque

Entre los 17.000 documentos incluidos en la base datos interna de las organizaciones españolas de ultraderecha Hazte Oír y CitizenGo, que cubren sus actividades entre 2001 y 2017 y que ha revelado WikiLeaks en su nueva gran filtración –con la que colabora Público, en exclusiva para España, con otros tres medios de comunicación de Italia, Alemania y México–, figuran varios que demuestran que Hazte Oír encargó un "plan de gestión de crisis" para negar la sentencia que vincula a sus líderes con la sociedad secreta paramilitar El Yunque, fundada en México en 1953 para infiltrarse en las instituciones políticas con el fin de imponer una agenda ultra-religiosa.

La crisis (para Hazte Oír y su líder, Ignacio Arsuaga) estalló en 2010 cuando la Conferencia Episcopal Española encargó al profesor de Filosofía y vicepresidente de la asociación de profesores Educación y Persona, Fernando López Luengos un estudio sobre el asociacionismo católico. El resultado de su investigación, desarrollada en marzo y abril de ese año y plasmada en el informe El Transparente de la catedral de Toledo (Análisis del asociacionismo de los laicos cristianos españoles y la intromisión del Yunque), fue demoledor para la ultraderecha religiosa porque reveló un hecho de mucha gravedad:

Este trabajo realizado ha encontrado un obstáculo muy grave cuando una asociación secreta –ellos la llaman "reservada" (Yunque) se ha ido infiltrando con fines diferentes a aquellos que servían de movilización para la gente. Según su ritual de iniciación (cfr. infra.) "el Yunque es una organización cívico-política abocada a preparar a una aristocracia del espíritu que debe conducir y gobernar a España según los dictados evangélicos". Sus miembros se organizan "para consagrar sus vidas a instaurar el reinado de Cristo en la tierra". Pero este fin se lleva a cabo con una estrategia que tanto en España como en Hispanoamérica incluye:

1.- La ocupación de parcelas de poder político y de influencia mediática cada vez mayores sin que se conozcan los verdaderos objetivos de la misma.

​2.- El acoso, presión y desestabilización del poder político con vistas a lograr leyes acordes con la doctrina de la Iglesia Católica. Su objetivo último es instaurar el Reino de Cristo en la tierra en consonancia con la Iglesia Católica utilizando métodos políticos y de presión social.

​3.- La posibilidad de crear redes de captación de jóvenes y adolescentes para su organización.



39 testigos de vínculos entre Hazte Oír y El Yunque

Luengos también descubrió que "varias de las plataformas [de la ultraderecha religiosa] que existen en España habían sido creadas por El Yunque y concretamente que la presidencia y miembros de la junta directiva [de Hazte Oír] forman parte de El Yunque", empezando por el propio Arsuaga. Este último reaccionó llevando al investigador ante los tribunales y en el juicio desfilaron 39 testigos, desde exadeptos de esa secta secreta que se habían marchado a duras penas, hasta obispos, pasando por un antiguo miembro de la junta directiva de Hazte Oír que rompió con la asociación porque dos de sus hijos fueron captados por El Yunque cuando aún eran menores, e incluso recibieron entrenamiento paramilitar (a escondidas de su padre) en la sierra de Grazalema (Cádiz), como se puede escuchar en este vídeo:



Página 3 de la sentencia sobre Hazte Oír y El Yunque. — Público

Ante el aluvión de pruebas testificales y documentales presentadas por Luengos a la jueza, la magistrada María Belén López Castrillo, titular del Juzgado de 1ª Instancia Nº48 de Madrid, sentenció en mayo de 2014 (como se puede leer en la reproducción de ese fallo):

No es cierto como pretende la actora [Hazte Oír], que se vincula a esta con el Yunque, en ninguna parte del informe se identifica a ambos, tal conclusión es sacada por la demandante a través de una lectura sesgada e interesado del informe, es cierto y así se reconoce en la contestación a la demanda, que en el informe se analizan los métodos, actividades y fines del Yunque, pero ello no ha supuesto ningún choque al derecho al honor de "HAZTE OIR.ORG", pues no existe por parte del autor información alguna de vinculación entre ambos, sí que alude en el mismo y ha sido un hecho contrastado y acreditado a tenor de la prueba documental y testifical la relación entre alguno de los miembros de "Hazte oir.org" con el Yunque, por lo que no cabe sino concluir que no ha existido vulneración alguno del derecho al honor por la que procede la desestimación de la demanda.

También para la Fiscalía toda esa información es veraz, no sólo por las abundantes pruebas practicadas, sino porque "así lo han corroborado los testigos que han declarado en el juicio, y muy especialmente el obispo auxiliar de Getafe que afirmó que con independencia de este informe él ya tenía conocimiento de la existencia de dicha organización y que él personalmente tenía conocimiento de que el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, forma parte de la organización El Yunque", como explicó después el propio López Luengos a la publicación Infovaticana.



“Su juramento les prohíbe reconocer que pertenecen al Yunque”

Presupuesto de Triada Comunicación y Relaciones Públicas, SL, para la gestión de la crisis de El Yunque. — WL

"Teníamos además otros testigos que conocían su pertenencia al Yunque pero no los incorporamos a la lista para no hacerla demasiado larga", continuó Luengos. Además, explicó, es muy difícil obtener confirmación de los miembros de esa asociación secreta por "la forma en que los miembros del Yunque contestan a preguntas relacionadas con el tema: ejercen lo que se llama reserva mental, es decir niegan su pertenencia porque entienden que el Yunque del que hablan los medios de comunicación no tiene nada que ver con lo que ellos entienden por su organización o entienden que se llama de otro modo (como Organización del Bien Común). Su juramento les prohíbe reconocer su pertenencia incluso cuando son descubiertos".

Y eso es lo que ha hecho reiteradamente Arsuaga, pese a que ni siquiera recurrió aquella sentencia, que ha devenido firme, porque el otro método de propaganda de Hazte Oír es retorcer la verdad para que se ajuste a sus propósitos. En este caso concreto, la organización ultraderechista contrató a Triada Comunicación y Relaciones Públicas, SL, que hizo el presupuesto cuya última página reproducimos aquí y en junio de 2014 (menos de un mes después de la sentencia) elaboró una Guía para Comunicar en Situaciones de Crisis que dedicaba todo un capítulo a "Respuestas y preguntas difíciles sobre El Yunque", como se puede ver en esta reproducción de su primer borrador de power point:



Págs. 14 y 15 de la Guía para Comunicar en Situaciones Difíciles tras la sentencia sobre los vínculos de Hazte Oír con El Yunque. — WL

Llama la atención cómo se instruye a los dirigentes y seguidores de Hazte Oír que respondan siempre a las preguntas sobre El Yunque con un "no tengo constancia de que exista", que en el fondo corresponde con el juramento de cada integrante de esa sociedad secreta, tal y como ya lo expuso Álvaro Delgado en su obra El Yunque – La ultraderecha en el poder, sobre lo que denominó "cofradía secreta, cuyos militantes mantienen un juramento de fidelidad incluso al margen del partido político por el que han optado". Un libro publicado en 2005 y que ha sido best-seller en EEUU (en la reedición de Random House Mondadori) pero es casi desconocido en España.

El argumentario para Hazte Oír, marcado como "confidencial" en todas sus páginas, incluso carga contra los testigos que declararon en el juicio por "acusar sin pruebas" y afirma: "Nuestros abogados están estudiando el tema para actuar en consecuencia".

Pero, por supuesto, no lo hicieron pues tendrían que haberse querellado contra José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe y uno de los testigos en el juicio, quien se ha ratificado muchas veces en que "existen miembros del Yunque en la Asociación HazteOir.org".



Una versión retorcida de la sentencia del Juzgado 48

No obstante, la maquinaria propagandística de Hazte Oír –que emplea sofisticadas herramientas en redes sociales y, por descontado, modifica constantemente Wikipedia– consiguió que algunos medios de comunicación comprasen una versión tan retorcida de la sentencia del Juzgado 48 de Madrid que acaba sosteniendo que en realidad la jueza da la razón a la organización ultraderechista, tal como se puede leer en esta "propuesta de noticia" preparada por el gabinete de crisis y que también se encuentra entre los miles de documentos internos de Hazte Oír y CitizenGo obtenidos por WikiLeaks:

Propuesta de noticia en HO tras la sentencia de la demanda de HO contra López Luengos. — WL

Encabezada como "Crisis HO / El Yunque", la noticia propuesta es previa a que se dicte la sentencia, como demuestra que se trate de un "Caso C" preparado en previsión de una "sentencia Luengos contraria a Hazte Oír", y que ya prevé que "no hay recurso" por parte de la organización de Arsuaga. Tanto el titular como el redactado son dignos de un manual de tergiversación de la información, para lo cual se limita a citar un fragmento brevísimo, extrayendo un corte de la mitad de una frase de la sentencia (con lo cual debe aclarar entre corchetes de quiénes se está hablando):



Titular:

Un Juzgado de Madrid señala que no hay vinculación entre HazteOir.org y la organización denominada "El Yunque"

​ Cuerpo :

El Juzgado de Primera Instancia 48 de Madrid ha resuelto la demanda presentada por HazteOir.org contra Fernando López Luengos en defensa de su derecho al honor. En la sentencia, reconoce que no hay vinculación entre HazteOir.org y la organización denominada "El Yunque".

"No existe por parte del autor [López Luengos] información alguna de vinculación entre ambos [HazteOir.org y el Yunque]", recoge el tercer fundamento de derecho de la sentencia.

Un claro ejemplo de manipulación que utiliza sólo 13 de las 303 palabras del tercer fundamento de derecho de la sentencia.



La implantación de El Yunque en Vox

Pero todos esos esfuerzos por desvirtuar la realidad fueron vanos, ya que a raíz de ese juicio se ampliaron las investigaciones sobre los miembros de El Yunque en Hazte Oír y se descubrió que también se habían implantado en la cúpula del partido Vox creado por Santiago Abascal con el apoyo propagandístico de su amigo Arsuaga.

Uno de esos investigadores es el historiador Santiago Mata, quien en 2015 publicó el libro El Yunque en España: la sociedad secreta que divide a los católicos (Amanecer), en el que asegura que "es mucho más que una secta, es una sociedad secreta ultraconservadora que se convierte en un lobby y que se hizo grande con Zapatero. Estuvieron en el momento adecuado –manifestaciones contra el matrimonio gay en 2005–, y dispararon".

Esa obra ya incluye entre los adeptos a El Yunque no sólo a Arsuaga, sino también a Luis Losada, Jaime Urcelay, Eduardo Hertfelder y Leonor Tamayo, entre otros, así como numerosas asociaciones publicaciones que actúan bajo su doctrina: no sólo Hazte Oír y CitizenGo, sino también Más Libres, Profesionales por la Ética, Actuall, Vota Valores, Instituto de Política Familiar, Organización del Bien Común y más. Años después, en febrero de 2021, Santiago Mata ha publicado otro libro (Vox y el Yunque: La sociedad secreta que hizo grande a Santiago Abascal) en el que cierra el círculo de cómo la carrera política del líder de Vox no sólo fue propulsada por Hazte Oír, sino que también se apoyó en El Yunque desde sus inicios al frente de la marginal Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes).



Las relaciones de Abascal con El Yunque

Mata subraya que "Santiago Abascal fue presentado el 19 de noviembre de noviembre de 2005 como sociólogo y concejal de Llodio en el VII Congreso de Católicos y Vida Pública, organizado en Madrid por la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Ese mismo día presentaron sendas ponencias en dicho congreso nada menos que seis miembros notorios del Yunque: Ignacio Arsuaga, Olga Cuquerella, Álvaro Zulueta, José Castro Velarde, Blanca Escobar Álvaro y Marcial Cuquerella".

En las conclusiones de su último libro, Mata expone "el apoyo decisivo que el Yunque dio a Santiago Abascal para hacer de él un hombre notorio y darle así la posibilidad de tomar el poder en el recién creado partido Vox" y asegura que "Abascal ha convertido a Vox en una sociedad secreta, desde el momento en que solo él sabe qué personas entre quienes le rodean toman las decisiones importantes en dicho partido".

También sostiene que "hay afiliados a VOX, según testimonios cualificados, al menos 9 miembros del Yunque, entre los cuales se encuentra uno de los más relevantes: José Castro Velarde, fundador de Hazte Oír y presidente de Enraizados. Otros son Lucía Gilgado, de la tapadera yunquista Todos somos Cataluña, que rápidamente cambió su nombre a España Generosa; Norberto Domínguez y Alfonso González Vilariño (VOX Valladolid); y José Manuel Menéndez, miembro también de la tapadera jovenesxunacausa.es".

Mata se ha convertido en el mayor experto sobre El Yunque en España y tiene una larga lista de reproducción en YouTube donde se pueden ver numerosas muestras de las relaciones de esa sociedad secreta con Vox, como ésta retransmisión de TeleMadrid, en la que se presenta a Santiago Ribas, jefe de campaña de Rocío Monasterio en las últimas elecciones autonómicas, como perteneciente a El Yunque:

Otra investigación, ésta desarrollada por Adolfo Moreno entre 2011 y 2014 para la organización civil estadounidense Avaaz, también señala a Santiago Ribas –así como al número 3 de las listas de Vox p, José M. Menéndez por Guipúzcoa– por haber participado en la captación de jóvenes para El Yunque a través de asociaciones tapadera como Jóvenes por una Causa (JxC).



El apoyo financiero y propagandístico de Hazte Oír a Vox

En el capítulo anterior de esta exclusiva de Wikileaks sobre la ultraderecha en España mostramos cómo grandes fortunas y altos ejecutivos financiaron el ascenso político de Vox a través de Hazte Oír, una financiación indirecta a través del apoyo a las campañas de electorales de Abascal, que gracias a esa inyección de dinero, recursos y herramientas digitales avanzadas logró pasar del 0,45% de los votos en Andalucía (y el 0,23% para el Congreso) en 2015, a dispararse en las urnas a partir del final de 2018 (11% y 12 escaños en las andaluzas) y 2019 (10,26% y 24 diputados en las generales). Hoy ya tiene 52 parlamentarios en las Cortes.

Presentación del partido Vox, en enero de 2014. — HO

Muchos argumentan que no se trata de financiación directa a Vox, pero los partidos políticos buscan dinero precisamente para pagar las campañas electorales que les proporcionarán los votos necesarios para alcanzar el poder, y eso es lo que ha estado haciendo Hazte Oír/CitizenGo en favor de Abascal desde que éste presentó el nacimiento de Vox mediante una rueda de prensa, con José Antonio Ortega Lara, Ignacio Camuñas, Cristina Seguí y José Luis González Quirós, que se celebró el 16 de enero de 2014 (pese a que se había registrado un mes antes) y fue retransmitido por el canal de TV de Hazte Oír:

Otro claro ejemplo de cómo Hazte Oír ha estado impulsando el crecimiento electoral de Vox es la campaña "ota Valores"que amplifica el mensaje ultraderechista de Abascal y puntúa a su partido de forma propagandística, como subrayó este último mes de junio el informe del European Parliamentary Forum (EPF) sobre el auge de la derecha ultra-religiosa en Europa denominado Tip of the Iceberg (La punta del iceberg):

La campaña de Hazte Oír “Vota Valores” que amplifica el mensaje e Vox. — EPF

En ese amplio informe (108 páginas) ya se ponía de manifiesto el apoyo financiero que Hazte Oír ha estado recibiendo de magnates (españoles y extranjeros) y grandes compañías, algo que se demuestra gracias a la macro-filtración de WikiLeaks, como se puede comprobar en esta reproducción de su página 80.

Página 80 del informe ‘Tip of the Iceberg’. — EPF

En ella, el Foro Parlamentario Europeo define a CitizenGo (creado en 2013 por Arsuaga y que acabó absorbiendo en 2017 al propio Hazte Oír, cuya imagen había quedado muy dañada por el escándalo de El Yunque) como un "comité de acción política" –al estilo de los que se crean en EEUU para potenciar la campaña de los candidatos al Congreso o la Casa Blanca– "a favor de Vox y de otros partidos políticos de extrema derecha: FIDESZ (Hungría), La Lega (Italia), PIS (Polonia), etc".

El EPF también subraya que Arsuaga escribe personalmente a grandes magnates solicitando su contribución económica y ofreciéndoles a cambio un puesto en el Consejo Ejecutivo de CitizenGo. En la lista que muestra el informe figuran varios potentados cuya financiación ha sido demostrada por la filtración de Wikileaks y que Público reveló en el anterior capítulo: David Álvarez Díez (ya fallecido propietario del imperio Eulen), Juan Miguel Villar-Mir (OHL) y el oligarca ruso Konstantín Malofeyev.

Asimismo, incluye a otros multimillonarios como el italiano Luca Volontè (a través de la Fondazione Novae Terrae), Brian Brown (de la derecha cristiana de EEUU) o el ruso Alexei Komov.

Muchos de esos magnates ya forman parte del Consejo de CitizenGo, un movimiento que finge ser de base y ciudadano, e independiente de los poderes económicos y políticos.



Entretanto, Hazte Oír sigue actuando con iniciativas para las que se requieren fondos millonarios, como su última acción contra la plataforma de TV digital Netflix, a la que acusa de cometer "ofensas a Jesús y burlas a los cristianos" por el contenido de su serie cómica de dibujos animados Paradise PD. Para ello, han desplazado su ya famoso autocar naranja –esta vez con un enorme rótulo que reza: "Netflix ataca a los cristianos (otra vez)" – hasta los cuarteles generales de la multinacional de vídeo por streaming en Los Gatos (California), como se puede ver en este vídeo promocional que subieron a su cuenta de Twitter:



Una campaña para la que hay que poder gastar mucho dinero sin garantía ninguna de éxito, ya que CitizenGo presentó medio millón de firmas a Netflix, apoyando su intento de censura de Paradise PD, cuando la compañía cuenta con casi 200 millones de clientes en todo el mundo.