Maduro pide al Supremo de Venezuela que aclare "todo lo que sea necesario" sobre el proceso electoral que confirma su victoria

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha presentado este miércoles un recurso de amparo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el que solicita que se aclare "todo lo que sea necesario" respecto a las elecciones del domingo, cuyo resultado oficial confirmó su victoria, a pesar de las acusaciones de fraude por parte de la oposición.

Maduro ha afirmado a la salida del TSJ que la sala "debe abordar este ataque contra el proceso electoral, este intento de golpe de Estado −utilizando el desarrollo de los comicios− y aclarar todo lo que sea necesario sobre estos ataques y sobre este proceso", aunque aún no se ha hecho público el texto del recurso, que cuenta con el respaldo de la Procuraduría.

El presidente hace esta solicitud tras dos días de protestas en diversas regiones del país en contra de su anunciada reelección, dado que la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó las elecciones por un amplio margen.

Según Maduro, este reclamo de la PUD constituye el "intento de asalto al poder más criminal" que se ha "visto hasta el día de hoy" y representa "un complot global contra Venezuela" con el objetivo de sacarlo de la Presidencia, cargo que ocupa desde 2013, tras la muerte de su predecesor, Hugo Chávez.

El líder chavista espera que el TSJ convoque a representantes de las instituciones y a los diez candidatos, de los cuales ocho han solicitado mayor transparencia, para "comparar todos los elementos de prueba y certificar, realizando un peritaje de alto nivel técnico, los resultados de las elecciones del 28 de julio". "Estoy dispuesto a ser convocado, interrogado e investigado por la Sala Electoral (controlada por chavistas) como candidato presidencial ganador de las elecciones del domingo y como jefe de Estado", ha enfatizado.

El Centro Carter señala la falta de democracia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró al mandatario ganador con una ventaja de poco más de 704.114 votos sobre González Urrutia, a pesar de que aún quedaban por contabilizar más de dos millones de votos, lo que representa el 20% de las actas de votación, cuyo cómputo sigue sin conocerse y podría alterar los resultados finales.

Maduro ha afirmado que los partidos que lo respaldan están preparados para presentar el 100% de las actas, aunque no ofreció más detalles al respecto. El Centro Carter, que actuó como observador en las elecciones, declaró este martes que el proceso "no se ajustó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que "no puede ser considerado una elección democrática".



Más de 1.000 detenidos en Venezuela tras las protestas

Un total de 1.062 personas han sido detenidas en Venezuela esta semana tras las numerosas protestas en varias regiones del país en contra del resultado electoral del domingo, después de que el Consejo Nacional Electoral declarara la victoria de Nicolás Maduro.

Según ha informado este miércoles el fiscal general, Tarek William Saab, todos los detenidos "a los que se les determine responsabilidad" en las protestas "quedarán privados de libertad por muchos años".

Saab ha indicado que, según un balance preliminar, durante las protestas resultaron heridos 77 miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, 29 más que los registrados el martes, cuando también se comunicó la muerte de un sargento en la región de Aragua (norte).