Mark Galeotti: "Putin ya no puede parar la guerra porque su reputación histórica sería la de un perdedor"

Su extenso currículum abarca estudios en la Robinson College de Cambridge y en la London School of Economics. Fue jefe del departamento de Historia de Keele y profesor en el Centro de Asuntos Globales de la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad de Nueva York. Vivió en Moscú durante un periodo y se mudó a Praga como investigador principal y jefe del Centro de Seguridad Europea en el Instituto de Relaciones Internacionales de Praga. Ahora es profesor y director de la consultora Mayak Intelligence.

Tras tantos años de estudio del personaje, ¿cree que Putin padece algún tipo de enfermedad como se afirma?



Sospecho que sí. Está mostrando signos de algo más que el efecto de la edad. Putin siempre se ha mostrado orgulloso de tener el control de su entorno, de su cuerpo y de sus emociones. Hemos visto sus extraños movimientos de manos y pies, sus arrebatos emocionales erráticos, su cara hinchada... Dicho esto, no sé qué puede ser y si tendrá un efecto grave. Sin embargo, una cosa es importante. La Constitución rusa tiene disposiciones para reemplazar a un presidente que ya no puede hacer el sus funciones, pero ninguna para el que está incapacitado temporalmente y planea volver a controlar el país. Si vemos que Putin cae gravemente enfermo, es probable que esto debilite seriamente la unidad de la élite y el poder del régimen, y bien puede ser el tipo de evento inesperado que podría desencadenar algún intento de tomar el poder.

¿Ve posible una revuelta popular que ponga en jaque al gobierno de Putin como ocurrió en Ucrania en 2014?

Creo que puede haber protestas, pero no una revolución. Las fuerzas de seguridad aún pueden evitar cualquier tipo de coordinación entre diferentes grupos y regiones. Sin embargo, creo que el impacto real de las protestas, sobre todo si las fuerzas de seguridad no quieren o no pueden controlarlas rápido, será levantar la preocupación de las élites rusas. Si Putin va a ser derrocado, probablemente no será por protestas populares en las calles, sino por un golpe político dentro de la élite, por parte de oportunistas despiadados que lo apoyaron cuando les convenía y, sin embargo, se volverán contra él si se muestra pasivo. Aun así no anticipo nada pronto. El verdadero dolor causado por la crisis económica solo comenzará a afectar a Rusia a partir de septiembre.

La oposición política real parece totalmente laminada y, sin embargo, tampoco hay un sucesor definido. ¿Qué Rusia puede venir después de Putin?



Si Putin llega a elegir a su propio sucesor, probablemente será otro halcón. En realidad, la próxima generación política es más pragmática, son cleptócratas que quieren poder robar en casa, realizar operaciones bancarias y gastar en el extranjero, y por eso necesitan mejorar las relaciones con Occidente. Como usted dice, no hay un sucesor claro, pero creo que a Putin no lo va a suceder otro autócrata, sino una oligarquía, una coalición de individuos e intereses poderosos.

Se ha hablado mucho del peso de los oligarcas, uno de los pilares en los que se asentó Putin inicialmente y que ahora pierden mucho dinero con esta guerra. ¿Descarta alguna maniobra suya para cambiar el rumbo de la política rusa?



Ha pasado mucho tiempo desde que los oligarcas tenían poder real. Sí, están perdiendo dinero, pero también saben que no tienen ninguna influencia real sobre Putin y que si él quiere, puede encarcelarlos y confiscar sus bienes sin ningún problema. Claramente, muchos están muy descontentos con lo que está sucediendo, pero saben que volverse contra Putin sería un suicidio. Las únicas personas que tienen peso real en la Rusia de hoy son aquellas con poder duro: el ejército, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia.

Dice que Putin no es Maquiavelo y que Occidente no le prestó la atención necesaria. ¿Cree que se podría haber hecho algo para evitar la guerra en Ucrania?



Siempre es fácil ser sabio a posteriori, pero no había nada inevitable en esta guerra: Putin solo tomó la decisión final en el último minuto y podría haber elegido un camino diferente con mucha facilidad. A corto plazo, se pudo armar a Ucrania antes, aunque esto podría haber empujado a Putin a atacar antes al confirmar sus suposiciones de que era una base avanzada de la OTAN. Las verdaderas raíces de esta guerra son mucho más profundas y están en los errores de cálculo que Occidente cometió años antes, sobre todo al prometer a Ucrania el ingreso en la OTAN en 2008, aunque en realidad no lo decía en serio. Esto fue suficiente para alarmar a un Kremlin cada vez más paranoico, pero no suficiente para dar a Ucrania garantías de seguridad. Lo peor de ambos mundos.

En Kiev o Járkov escuché continuamente la frase "Putin se ha vuelto completamente loco". Sin embargo, usted lo define como "racional y prudente", aunque "impredecible".



El problema no es que Putin esté loco, sino que es un actor racional que toma sus decisiones sobre la base de muchas suposiciones locas. Honestamente, él creía que Ucrania estaba podrida hasta la médula, que el Estado colapsaría al primer empujón y que la revolución del Euromaidán de 2014 no fue un levantamiento popular, sino un complot de la CIA. En esas circunstancias, lo que a nosotros nos puede parecer una locura, a él le parecía lógico.

No es solo que Putin sea prácticamente un autócrata indiscutible, sino que ha creado un sistema en el que las personas que lo rodean le dicen lo que quiere escuchar, no lo que necesita escuchar. ¿Quién podría haberle dicho al jefe que estaba a punto de cometer un error estúpido?

¿Esperaba esta resistencia ucraniana incluso en áreas rusófonas o tradicionalmente más cómodas con Moscú?



Portada de 'Tenemos que hablar de Putin', de Mark Galeotti (Capitán Swing).

Sí, eso es algo que estaba claro. Son ucranianos independientemente del idioma que hablen. Si bien algunos están menos contentos con Kiev que otros, eso no significa que prefieran a Moscú.

Antes de comenzar la guerra usted consideraba que era posible que Putin abandonara progresivamente el poder de Putin. ¿Cree ahora que Putin durará lo que dure la guerra en Ucrania?



Yo creo que es al revés, que la guerra va a durar tanto como dure Putin. Pudo haber pensado que un triunfo en Ucrania le habría permitido dejar el poder en lo más alto, pero ahora no puede renunciar, sería demasiado vulnerable y su reputación histórica sería la de un perdedor.

Tras ocho años de guerra, ahora la invasión se ha estancado, ¿qué escenarios cree que está manejando Putin? ¿Hay posibilidades de un acuerdo con Ucrania?



Por ahora, lamentablemente, no veo ninguna posibilidad de paz. Ninguno de los bandos es lo suficientemente débil para ser derrotado en el campo de batalla ni lo suficientemente fuerte para ganar. Y Kiev y Moscú están tan distanciados que todavía no puede haber conversaciones de paz significativas. Por desgracia, creo que una o ambas partes tendrán que sufrir mucho más antes de estar dispuestas y ser capaces de hacer el tipo de concesiones que podrían permitir las conversaciones.

¿Qué tenía que ganar Rusia con la invasión?

Obviamente Putin estaba anticipando un triunfo, la oportunidad de volver a poner a Ucrania bajo el control de Moscú. Ahora, sin embargo, lo entienda o no, solo está luchando para sacar lo mejor de una mala situación. En cierto modo, Ucrania ganó al no ser derrotada. Pase lo que pase en el campo de batalla, y es posible que los rusos obtengan algunas victorias menores adicionales, Putin y su sistema están perdiendo, y esta guerra será el fin del régimen de Putin y su reputación.

Las sanciones económicas están teniendo drásticas consecuencias para Europa, pero los primeros datos apuntan a que Rusia las está amortiguando.

No debemos subestimar el impacto de las sanciones. La guerra económica ejerce sus efectos a largo plazo, por lo que debemos dejar que las sanciones hagan su trabajo. Están dañando gravemente la economía rusa y tardará años en recuperarse.

Se acerca una cumbre de la OTAN crucial. ¿Echa de menos una postura genuinamente europea en esta guerra?

Estados Unidos y, hasta cierto punto, el Reino Unido, han marcado el ritmo en los primeros compases de esta guerra. Para ser justos, la unidad europea ha sido mayor de lo que nadie esperaba, y para mantener esa unidad, inevitablemente habrá que adoptar compromisos. Tenemos que hacernos a la idea de que esta pelea contra Rusia es a largo plazo. No creo que se levanten todas las sanciones incluso si se firma la paz con Ucrania. La unidad europea llegará, pero bajo presión.

El problema particular de esto es que ni Europa ni Occidente están debatiendo con seriedad el objetivo final de esta unidad contra Rusia. ¿Es solo para hacer retroceder a las fuerzas rusas a sus líneas previas a la invasión? ¿Es para recuperar cada palmo de suelo ucraniano? ¿Eso incluye Crimea, que elevaría el riesgo a una grave escalada? ¿O es, como argumentan discretamente algunos, especialmente en Washington y Europa Central, para destruir el régimen de Putin y asegurarse de que Rusia se debilite gravemente durante generaciones? Si no se aborda esta cuestión ahora estamos acumulando problemas para el futuro.

¿Veremos a Putin juzgado por crímenes de guerra?



Me temo que no. Esto no son los Balcanes. Incluso si se derrocara a Putin, el nuevo régimen estaría compuesto esencialmente por las personas que le habían servido antes. Difícilmente podrían entregarlo para ser juzgado cuando sus propias manos están tan manchadas de sangre.

En su libro habla con seguridad de que hubo un momento en el que Putin pudo haber convocado elecciones realmente libres y haberlas ganado, ¿por qué no lo hizo?



Desde luego no creo que ahora pudiera contar con ganarlas. Pero incluso cuando era totalmente popular, Putin prefiere no correr riesgos. No quería la incertidumbre, no tener que debatir ni hacer campaña contra una oposición real. Así que creó una oposición falsa y un teatro de elecciones para crear la ilusión de la política, pero sin el peligro y sin las incertidumbres de una campaña real.

¿Cree que Putin quiere que Rusia vuelva a ser la potencia mundial que fue o simplemente que sea considerada como tal?

¿Qué diferencia hay? Si algo está demostrado es que si los demás creen que un país es una potencia mundial y lo tratan como tal, entonces lo es. Precisamente uno de los desastres de esta invasión es que Putin se ha arriesgado y ha quedado claro que Rusia era mucho menos poderosa de los que algunos se creían. Por ejemplo, Suecia y Finlandia están dando grandes pasos para unirse a la OTAN. En el pasado, cuando eso parecía una posibilidad, Putin las amenazó y se retractaron. Ahora están ignorando sus amenazas y es él quien ha tenido que echarse atrás.

Habla de Putin como un autócrata sin razones para intentar imponer el totalitarismo, ¿lo sigues pensando ahora?



El autoritarismo quiere controlar lo que haces mientras que el totalitarismo quiere controlar lo que piensas. Putin no tiene una ideología real. Hace un gran uso de la propaganda como herramienta de control, pero al final no le importa lo que piense la gente, siempre y cuando le obedezcan. Su régimen, sin duda, está perdiendo sus últimos vestigios de pluralismo y volviéndose más autoritario, pero sigue centrado en en lo que hacen las personas, no en lo que piensan.

¿Cuánto tiempo cree que tendremos que hablar de Putin?



¡Mucho más tiempo del que esté en el Kremlin! Después de todo, ha estado gobernando Rusia durante más de dos décadas, y la Rusia moderna está moldeada en muchos sentidos en torno a su imagen y su estilo de gobierno. Aunque creo que Rusia cambiará seriamente y para mejor después de que él se vaya, será el legado de Putin con lo que va a tener que lidiar la próxima generación política.