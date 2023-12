Milei amenaza la igualdad en Argentina: "Eliminar el Ministerio de las Mujeres es parte de la mal llamada guerra cultural"

Un mensaje de alerta llega a una periodista de Público. Una funcionaria argentina avisa de uno de los planes del presidente electo, Javier Milei, en materia de igualdad. En el mensaje, la trabajadora del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad alienta a las feministas a descargar todo el material disponible en la página web del Ministerio.



El próximo lunes, al día siguiente de la investidura de Milei, según esta trabajadora, los textos, las investigaciones y los informes con contenido feminista podrían desaparecer de la web de un plumazo. La batalla del feminismo analizada en textos ya no estará disponible en el organismo público.

Se trata de 15 libros feministas elaborados durante el Gobierno de Alberto Fernández sobre diversas temáticas: cuidados, violencias, masculinidades, interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE), participación política de mujeres y diversidades en la historia argentina, acompañamiento de víctimas de violencia machista, comunicación con perspectiva de género y formaciones en la ley Micaela, entre otros.



Susana Esper: "Él lo dijo claro: el Ministerio de las Mujeres desaparecerá"

Javier Milei jura el cargo este domingo. "En un sistema presidencialista, no hay ley de ministerios que no refleje los intereses del presidente, y él lo dijo claro: el Ministerio de las Mujeres desaparecerá", explica a Público, la argentina Susana Esper, doctora en Filosofía, especialista en políticas públicas y profesora del IESEG School of Management en Francia.



Milei centró su campaña en anunciar recortes en el sistema público. En un vídeo de TikTok que se hizo viral dejaba claro que eliminaría el Ministerio de las Mujeres, cuya creación fue consecuencia de una promesa electoral del peronista Fernández, en la campaña de 2019.



El Gobierno tiene la potestad de modificar la estructura y cambiar los ministerios como considere. Sin embargo, la politóloga argentina Camila Romero [nombre ficticio], quien pide a Público no revelar su identidad real ante las represalias que puedan llegar, advierte de un ligero contrapeso en la aplicación del artículo 9 de la Ley de violencia contra la mujer argentina, la Ley número 26.485, vigente desde 2009, que obliga al Estado a "elaborar, implementar y monitorear un Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres". Hay que tener en cuenta que en 2022 la Justicia argentina registró un femicidio cada 35 horas, es decir, 252 víctimas en todo ese año.

La protección para las víctimas de violencia machista debería mantenerse por ley, pero se vería mermada, posiblemente, con un Ministerio renombrado como "instituto" u otro tipo de organismo menor con un presupuesto reducido, apuntan las expertas.

Así pueden ser los recortes de Milei

Aún no se conoce el plan definitivo de Milei para el Ministerio de las Mujeres, pero el diario argentino La Nación, de corte conservador, ha adelantado que hay dos posibilidades. Por un lado, que se establezca un organismo intermedio antes de la disolución y que los fondos se destinen a los Ministerios de Seguridad y Defensa. Y, por otro, que las funcionarias de este departamento pasen a un futuro Ministerio de Capital Humano. Esta nueva cartera agruparía a las de Educación, Trabajo, Salud y Desarrollo Social. "El Gobierno de Milei viene con la filosofía resumida en su famosa frase no hay plata, dicen para esto no hay dinero y cierran líneas de políticas públicas", aclara la doctora Esper.



Pero ¿cuánta plata cuesta este ministerio? Estaríamos hablando de 1.278 empleadas y un presupuesto de 81.523,9 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos 4,31 millones de euros. En España, el Ministerio de Igualdad dispuso de 573 millones de euros durante la pasada legislatura.



Romero: "Eliminar este ministerio es parte de esa mal llamada batalla cultural"

"Eliminar este ministerio es parte de esa mal llamada batalla cultural que tanto pregonan desde la LLA —La Libertad Avanza—, donde afirman que la violencia no tiene género", explica Romero, también integrante del Observatorio Mujeres y Diversidades (CEPI-UBA).

Los pasos de gigante de las argentinas

El movimiento feminista argentino tuvo en esta legislatura el cielo al alcance de las manos. Un poder que aprovecharon para poner en marcha demandas históricas, como la ley del aborto, en diciembre de 2020. Por supuesto, Milei y los suyos provocaron una respuesta antifeminista contra este paso de gigante.



"Su imagen fue creciendo a medida que conquistamos derechos como la interrupción voluntaria del embarazo o el DNI no binario", explica la politóloga del CEPI. En el caso del carnet de identidad sin marca de género puede ser derogado fácilmente por Milei en cuanto tome posesión del cargo. "Él y su partido apelaron a quienes hervían contra las políticas progresistas. Empezó a hablar de una batalla cultural en contra de los mal llamados zurdos o la casta, y a cargar contra la intervención del Estado", continúa.



El presidente argentino podría derogar leyes a través de la fórmula del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Esta figura no puede usarse para derogar normas que tengan que ver con materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, tal y como indica la Constitución. Sin embargo, "podría dejar sin aplicación" las leyes que no pueda derogar, es decir, menoscabadas, sin presupuesto o sin profesionales.



Principales leyes feministas que podrían verse cuestionadas: Ley 26.618 del Matrimonio Igualitario - 2010

Ley 26.150 para la Educación Sexual Integral - 2006

Ley 26.743 de Identidad de género - 2012

Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género - 2019 Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo - 2021 Decreto Presidencial 476/2021 del DNI No Binario - 2021



El antifeminismo de Milei

Para la politóloga que pide anonimato, hay que pensar también en el contexto en el que Milei llega al poder. La devaluación de la moneda, la falta de trabajo y el aumento de la pobreza, sumado a las consecuencias de la pandemia, habrían roto "los lazos sociales comunitarios" a favor de un mayor individualismo.



Y ahí Milei ató en corto. Opuso los derechos feministas a la clase. "La gente en redes comenta que no le importa que se recorten derechos feministas porque no tienen qué comer". Dentro de este marco, su partido, la LLA, señala el feminismo como "un todo maligno, culpable de todos los males de la sociedad". La feminista argentina lo tiene claro: "Esto viene de las épocas más oscuras de nuestro pasado".

Y así el machismo se va afianzando en el discurso público. "En los medios han aparecido denuncias de mujeres que dicen que las han agredido de una manera que no veían desde hace mucho tiempo. Ahora escuchamos cosas que antes no se escuchaban por personas contrarias al feminismo", recalca la experta Susana Esper.

Su biógrafo le llama el Loco. En unas 250 páginas, Juan Luis González nombra el feminismo en seis ocasiones, siempre para referirse al posicionamiento del presidente ultra en contra de las políticas de igualdad llevadas a cabo, sobre todo, desde 2018. "En 2021, acompañando un fenómeno que sucedía en el mundo entero, llegaba a Argentina el despertar de una reacción contraria al avance progresista", escribe González.



Milei se alimenta de una ola levantada por aquellos que no han comprendido el feminismo. Incluidos youtubers muy seguidos en Argentina como Emmanuel Dannan, quien configura una suerte de debates sobre lo que califica como "ideología de género". Un fenómeno que resulta muy similar al ascenso y liderazgo de Donald Trump en Estados Unidos.