Miles de palestinos protestan contra el 'acuerdo del siglo' de Trump y Netanyahu

Millares de palestinos salieron a la calle el miércoles para protestar contra el acuerdo del siglo que el martes anunciaron en la Casa Blanca el presidente Donald Trump y el primer ministro Benjamín Netanyahu. El ejército israelí, reforzado para hacer frente a los manifestantes, los dispersó con medios antidisturbios.

Hubo concentraciones en distintos puntos de los territorios ocupados, tanto en Cisjordania como en la Franja de Gaza, que continuaban entrada la tarde. En la ciudad Cisjordania de Hebrón, varias personas fueron atendidas por asfixia causada por gases lacrimógenos y un niño de 14 años fue alcanzado en la cabeza por una bala de goma. En un campo de refugiados al norte de Hebrón, las fuerzas israelíes detuvieron a tres niños durante una marcha.

En Belén, al sur de Jerusalén, siete palestinos resultaron heridos, dos de ellos en la cabeza, y cinco fueron atendidos por asfixia. En Tulkarm, al norte de Cisjordania, miles de personas participaron en una concentración convocada por todas las fuerzas palestinas y se declaró una huelga comercial de una hora. El comité organizador dijo que el objetivo era transmitir un mensaje a Estados Unidos en el sentido de que el pueblo palestino está unido detrás del liderazgo del presidente Mahmud Abás.

Unos 40 palestinos fueron atendidos por heridas con balas de armas de fuego, balas de goma e inhalación de gases lacrimógenos

Los palestinos anunciaron la inminente convocatoria de una marcha hacia el Valle del Jordán que Israel pretende anexionar conforme a lo estipulado en el acuerdo del siglo. El Valle del Jordán representa alrededor del 30% de Cisjordania, mientras que Cisjordania y la Franja de Gaza representan solo el 22% de la Palestina histórica. En la Franja de Gaza se declaró una huelga general que se está respetando en todos los distritos, con la excepción del ministerio de Sanidad.



En Jerusalén se registraron enfrentamientos entre jóvenes palestinos y soldados israelíes cerca de la Universidad al Quds, en Abu Dis, un barrio periférico de la ciudad santa que Netanyahu quiere que sea la capital palestina. Los soldados dispararon balas de goma y lanzaron gases lacrimógenos al tiempo que cerraban algunas calles. Abu Dis es uno de los barrios más pobres y olvidados por el ayuntamiento judío de Jerusalén.

En Ramala los manifestantes tuvieron que hacer frente a las fuerzas de seguridad israelíes. La Media Luna Roja dijo que dos palestinos resultaron heridos por fuego real, uno en el hombro y otro en el pie. En Qalquiliya, también en Cisjordania, millares de personas participaron en una marcha de protesta contra el plan de Trump y Netanyahu.

En la escena política existe una rara coincidencia entre las distintas fuerzas palestinas, que esta vez han adoptado una postura conjunta y unitaria contra el acuerdo del siglo dejando a un lado sus profundas diferencias. Las facciones consideran que el acuerdo es "injusto" y "vergonzoso", y está completamente sometido a los intereses de Israel. Las posibilidades de que prospere no son remotas sino inexistentes.

Los medios de comunicación locales, incluidos algunos medios israelíes, coinciden en señalar que el motivo por el que el acuerdo del siglo se ha anunciado precipitadamente no tiene nada que ver con un deseo real de resolver el conflicto sino con la situación personal y judicial de los dos mandatarios que lo han elaborado, Trump y Netanyahu, cuyos enredos con la justicia son notorios.

El presidente Abás lo ha calificado de "bofetada del siglo". "Decimos mil veces no, no y no al acuerdo del siglo", recalcó ante numerosos líderes palestinos reunidos en Ramala el mismo martes por la noche, un cónclave al que se invitó a representantes de Hamás y de la Yihad Islámica, a pesar de que estos dos grupos son sistemáticamente boicoteados por la dirección palestina.

Abás anticipó que el plan "no pasar". "Nuestro pueblo lo enviará a las papeleras de la historia". Es una posición que no solo comparten las formaciones palestinas de cualquier color, sino también el conjunto de la sociedad, como muestran las protestas del miércoles. Sin embargo, existe la impresión de que las protestas no se mantendrán durante mucho tiempo puesto que ya está demostrado que no tienen ninguna incidencia en Israel, Estados Unidos y el conjunto de la comunidad internacional.

"Acabamos de escuchar (los discursos) del presidente Trump y del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu hablando sobre la bofetada de la historia. Si Dios lo quiere, nosotros les responderemos con nuestras bofetadas", dijo Abás una hora y media después de que terminase la ceremonia en la Casa Blanca. "Jerusalén no está en venta" y "los derechos del pueblo palestino no están en venta ni están para regatearlos", insistió.

"¿Acaso aceptaremos un estado sin Jerusalén? Es algo imposible para ningún palestino o árabe, ya sea un niño musulmán o cristiano, nadie lo aceptará", continuó. No obstante, entre los palestinos se podría apreciar un genuino descontento al considerar que los países árabes no han reaccionado con suficiente determinación. "Los palestinos estamos decididos a luchar contra el terrorismo pero el mundo debe entender que nuestro pueblo tiene derecho a vivir. Decimos al mundo: no somos un pueblo terrorista y nunca lo seremos".

Entre los palestinos existe un consenso completo a la hora de hacer frente al último plan de paz, en parte debido a las medidas que la administración de Estados Unidos ha adoptado unilateralmente en los últimos tres años, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel, reconociendo la soberanía israelí sobre los asentamientos judíos ilegales, suprimiendo la ayuda económica a los palestinos y cerrando su representación diplomática en Washigton. Todo esto muestra a las claras el sesgo y la parcialidad de Trump y su administración.