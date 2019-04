Millones de mujeres y personas sin techo, marginados en las elecciones de la India

Millones de mujeres y personas sin techo tienen prohibido votar en las elecciones de la India debido a prejuicios y dificultades para obtener documentos de identificación, según denuncian grupos de derechos humanos, que advirtieron que esta situación aumentaría su marginación.

Todas las personas indias que tengan 18 años o más tienen derecho a votar en los comicios que han comenzado este el 11 de abril, y hay aproximadamente 900 millones de ciudadanos con derecho a participar.

Sin embargo, es probable que se le niegue este derecho a la población sin hogar del país, que en su mayoría viven en ciudades y según organizaciones de derechos humanos ascienden a más de 4 millones, a pesar de los esfuerzos de las autoridades para inscribirlos.

La Comisión Electoral de Delhi, cuyo lema es "ningún votante se queda atrás", acepta refugios nocturnos, farolas y pasos elevados como residencias temporales.

Esto permitió a más de 10.000 personas sin vivienda en la capital, Nueva Delhi, recibir tarjetas de identificación de votantes en 2014, antes de las últimas elecciones generales, dijo Ashok Pandey, de Shahari Adhikar Manch, una ONG. Pero desde entonces solo se han inscrito otras 3.000 personas sin hogar.

"Si no están en la dirección indicada cuando realizan la verificación, su nombre se cancela. Es un problema porque suelen desplazarse", dijo a la Fundación Thomson Reuters. "Realmente no debería importar que no tengan hogar, son ciudadanos y tienen derecho a votar", dijo.

El gobierno de Delhi está tratando de llegar a todas las personas sin hogar a través de organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan con ellos, dijo Bipin Rai, un responsable de la Junta de Mejora de Refugios Urbanos de Delhi. "Hemos ayudado a procesar miles de formularios para entregar tarjetas de votantes. Pero también hay cientos de tarjetas de votantes que nadie ha recogido", dijo.

Un joven durmiendo en la calle en Nueva Delhi. REUTERS

Una portavoz de la Comisión Electoral no respondió a correos electrónicos y llamadas de esta agencia solicitando comentarios.

Tener una tarjeta de identidad de votante también puede ayudar a las personas sin hogar a obtener otros documentos, lo que les permite abrir cuentas bancarias y acceder a ayudas sociales, según dijo Shivani Chaudhry, directora ejecutiva de la Red de Derechos a la Vivienda y la Tierra.

"Una identificación de votante les da una identidad, y el poder votar les da cierta dignidad. De lo contrario, son invisibles", dijo. "Pero la tarjeta dice 'sin hogar', lo que los etiqueta y los hace sentir más marginados".

De acuerdo con los analistas Prannoy Roy y Dorab Sopariwala, en los censos electorales de la India también faltan mujeres, a quienes muchas familias prohíben votar, o se les dice a quién votar.

Aproximadamente 21 millones de mujeres no están en los censos electorales, debido al efecto acumulativo de la no inscripción durante décadas, según The Verdict (El veredicto), un libro sobre las elecciones en la India del que se publicó un fragmento en la revista Outlook.

"Es el resultado de una combinación de factores sociales y políticos. Lo que es preocupante es que está empeorando con el tiempo".