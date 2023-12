Multitudinaria protesta contra la motosierra de Milei: "No somos la casta, somos los trabajadores"

La magnitud de la concentración de este miércoles en Argentina, frente a los Tribunales de la calle Talcahuano de Buenos Aires, para protestar contra el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de Milei (conocido popularmente como decreto motosierra) ha sido mucho más importante de lo planificado por la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y las dos Centrales de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina (CTA), grupos sindicales organizadores de la protesta.

La multitudinaria queja reunió también a integrantes de partidos de izquierda, organizaciones sociales y personas que buscan frenar un decreto que termina con los derechos sociales y laborales. "No somos la casta. Somos los trabajadores", reza el manifiesto de la protesta, que se dio a conocer pero no se leyó ante el gentío.

Los sindicatos continúan recurriendo a la Justicia a pesar del rechazo a su recurso de amparo

La concentración, que tuvo lugar en la céntrica plaza Lavalle, ha servido para enviar un doble mensaje. Por un lado, que las centrales sindicales continuarán recorriendo el camino judicial a pesar de que por ahora les hayan rechazado el recurso de amparo que habían presentado. Por el otro, se ha avisado a la Casa Rosada (sede del Gobierno en Argentina) de que los sindicatos no están dormidos y pelearán por los derechos laborales. De hecho, la CGT reunirá este jueves al Comité Central Confederal, que delegará a la conducción sindical la organización de un plan de lucha que incluirá la posibilidad de recurrir a una huelga general.

Una mujer sujeta su pancarta durante la concentración contra Milei, a 27 de diciembre de 2023, en Buenos Aires. — Julian Varela / EP

Megaoperativo policial

La respuesta del Gobierno también ha sido doble. La primera contestación ha consistido en el megaoperativo policial que implementado por Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) y que terminó con algunas detenciones. La otra ha sido la ley ómnibus que Milei ha propuesto al Congreso y con la que busca destruir al Estado y toda la red de protección social, económica y de soberanía, con el fin de entregar Argentina al poder económico que la sostiene.

"Va a haber cientos de Plaza de Mayo", ha prometido Pablo Moyano (secretario general del Sindicato de Camioneros) una vez que concluida la protesta contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por Milei. El sector que representa Moyano es el que más impulsa el desarrollo de acciones directas por parte de la central sindical obrera. Sin embargo, esto no implica romper la estrategia interna de la CGT, que prevé como última acción la llamada a un parón nacional.

Justamente, el reclamo de una huelga ha sido parte de las consignas de algunos grupos que llegaron a la Plaza Lavalle. De vez en cuando se escuchaba "¡paro, paro, paro, paro nacional!", sobre todo en las organizaciones sociales y los partidos de izquierda.

Para evitar que se repitiera aquella amarga situación de la época del Gobierno de Macri, cuando la multitud pedía que se pusiera fecha a la huelga, se decidió no usar el escenario que los judiciales de Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, habían colocado para leer el manifiesto. Es más, cada secretario general participó en la concentración encabezando el grupo de su sindicato, como para dejar claro que estaban ahí para acompañar la presentación judicial contra el DNU.

Abel Furlán (UOM): "El DNU echa por tierra los derechos de los trabajadores"

"Vinimos a ser parte del rechazo de este DNU, que no es solo inconstitucional, sino que echa por tierra los derechos de los trabajadores que nosotros representamos, pero también acaba con la democracia y los recursos naturales", afirmó el jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán.

La primera excepción entre los miembros de la CGT fue la del jefe del gremio de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, que anunció su adhesión al sistema de cobro de indemnización inmediato que busca implementar el DNU de Milei.

El manifiesto de la protesta

"Ser legal es respetar la Constitución. Ser legítimo es convencer a las mayorías. Si no se respeta ese esquema, se corre el riesgo de no ser respetado y de no ser República. No se confunda, señor presidente: no somos la casta, somos los trabajadores", dice el documento que la secretaría de prensa de la CGT distribuyó a través de correos electrónicos y mensajes de Whatsapp.

El escrito afirma, además, que "frente al atropello irracional de algunos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que se vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República".

Vista aérea de la concentración en Buenos Aires, a 27 de diciembre de 2023. — Leandro Blanco / EP

Rechazo al recurso de amparo

En ese sentido y mientras los manifestantes se apiñaban en la Plaza Lavalle, se conoció la noticia del rechazo al recurso de amparo que habían presentado los abogados de la CGT. El juez del poder laboral, Ignacio Ramonet, desestimó la posibilidad de suspender la vigencia de artículos vinculados a la reforma laboral en el DNU. El argumento fue que "el decreto todavía no se encuentra vigente". Sin embargo, el mismo juez ha aceptado el pedido de inconstitucionalidad del DNU y ya le ha dado tres días al Gobierno para responder.

Héctor Daer, secretario general de la CGT, reiteró que "lo que hay que hacer es darle la vuelta al decreto en la política, en la justicia y en las calles". Cuando le preguntaron sobre la posibilidad de dictar un paro nacional dijo que "hay que ser inteligentes y tener la mejor estrategia".

El Comité Central Confederal se reunirá este jueves en la sede de la CGT

La estrategia de la que habló Daer comenzará a delinearse este jueves, cuando se reúna el Comité Central Confederal (CCC) en la sede central de la CGT. Hasta allí llegarán los delegados, que tendrán a su cargo evaluar la situación político-sindical y establecer los puntos centrales que debe incluir el plan de lucha que se delegarán, tanto en su elaboración como en su aplicación, al consejo directivo de la central obrera.

La movilización en la Plaza Lavalle ha sido importante y ha dejado de ser simbólica, tal y como reconoció Pablo Moyano. Según su lectura, ha servido como el principio de un plan de lucha que se debatirá en el CCC.

Desde el lado de las dos CTA, la de los Trabajadores que conduce Hugo Yasky y la Autónoma que dirige Hugo Godoy, se reunirán también este jueves para coordinar un plan de acción. "Hay una enorme responsabilidad de las instituciones democráticas para evitar que un presidente se convierta en un monarca. Este plan de lucha va a continuar hasta que se caiga el decretazo", ha indicado Godoy.

El final de la protesta

Poco después de las 13 horas, comenzó la desconcentración. Como siempre fue lenta y de alguna manera festiva, por el hecho de haberse reunido para expresar sin conflictos el rechazo a las maniobras del Gobierno del ultraderechista Milei.

Fue entonces cuando, en calles cercanas a la plaza, sobrevino una represión selectiva cuando el ministerio de Seguridad soltó a sus "lobos" detrás de algunos manifestantes que se retiraban tranquilos. Corridas, porrazos y detenidos formaron el epílogo de una jornada intensa que ni la Casa Rosada ni su protocolo antipiquetes pudieron impedir.