El estudio, publicado este miércoles en la revista BMJ Global Health, indica que, sin una intervención sostenida, el número de mujeres y niñas afectadas por la mutilación genital femenina seguirá las tendencias de crecimiento de la población hasta aumentar a 205,8 millones anuales en 25 años en estos países, frente a los 119,4 millones de 2018.

Estos datos salen a la luz antes de que este domingo se celebre el Día Internacional de Tolerancia Cero para la Mutilación Genital Femenina, designado cada 6 de febrero por la Asamblea General de la ONU en 2012 para acelerar el final de esta práctica.

Según el estudio, cerca de 200 millones de mujeres y niñas son víctimas de la mutilación genital femenina, lo que supone "una clara violación de los derechos humanos y una forma extrema de discriminación de género".

Los riesgos inmediatos para la salud incluyen sangrado abundante, shock, dolor extremo, hinchazón genital, infecciones, complicaciones urinarias y mala cicatrización de heridas

Los riesgos inmediatos para la salud incluyen sangrado abundante, shock, dolor extremo, hinchazón genital, infecciones, complicaciones urinarias y mala cicatrización de heridas. Las consecuencias a más largo plazo pueden incluir complicaciones del sistema reproductivo, disfunción sexual y daños psicológicos.

El abandono de la práctica para 2030 está incluido en el objetivo 5.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, acordado por la Asamblea General de la ONU en 2015, pero el progreso es variable y pocos estudios han analizado el coste financiero que tiene la mutilación genital femenina, mientras que los que lo abordan se han centrado en los costes obstétricos asociados.

Unos 27 países

Por lo tanto, los investigadores querían calcular el coste económico de la mutilación genital femenina en 27 países donde la práctica es común para incluir una gama más amplia de problemas de salud a lo largo de la vida, con el objetivo de impulsar iniciativas para eliminar la práctica.

Benín, Burkina Faso, Camerún, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Eritrea, Etiopía, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bisáu, Iraq, Kenia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, República Centroafricana, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Yemen y Yibuti se incluyeron en el análisis. Otros tres países fueron excluidos porque los datos requeridos no estaban disponibles.

Los investigadores calcularon el riesgo anual de mutilación genital femenina a partir de los datos registrados en la Encuesta de Demografía y Salud (DHS) o la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados para cada país. Y se basaron en las tasas de fertilidad y los datos de población para calcular las estructuras de edad durante un periodo de 30 años a partir de 2018, de modo que pudieran proyectar los riesgos de complicaciones de salud desde la infancia hasta la edad adulta.

Luego calcularon los costes de atención y tratamiento de estas complicaciones, además de los ahorros que se lograrían si la mutilación genital femenina se eliminara total o parcialmente en cada uno de los 27 países analizados.

Sus análisis indican que si continúan las tendencias actuales, la prevalencia de la mutilación genital femenina seguiría el crecimiento de la población proyectado, al aumentar sustancialmente de los 119,4 millones de casos en 2018 a 205,8 millones en 2047 para los 27 países examinados.

Reducir a la mitad el número de casos nuevos de mutilación genital femenina en la niñez no reduciría el número total de casos prevalentes con el tiempo, pues se esperaría que estos sumen 154,5 millones para 2047 en los 27 países. Abandonar la práctica por completo reduciría el número a 80 millones.

Cada caso prevalente se asocia con un mayor uso de la atención médica

Cada caso prevalente se asocia con un mayor uso de la atención médica. Según las tendencias actuales, se prevé que los costes anuales de atención médica aumenten de manera constante al pasar de 1.400 millones de dólares (unos 1.240 millones de euros) en 2018 a más de 2.100 millones de dólares (cerca de 1.860 millones de euros) en 2047, según los investigadores.

Reducir a la mitad el número de casos nuevos reduciría el aumento de los costes de atención médica a 1.700 millones de dólares (1.500 millones de euros) en 2047 y detener esta práctica por completo rebajaría gradualmente esa cifra a 800 millones de dólares (unos 710 millones de euros) dentro de 25 años.

Derechos humanos

Los investigadores reconocen algunas limitaciones de su estudio, pues las cifras detalladas sobre los costes sanitarios reales atribuibles a la mutilación genital femenina no estaban disponibles para cada país, muchas mujeres y niñas que han sido sometidas a esta práctica no buscan tratamiento médico y no todos los países incluidos diagnosticarán o brindarán atención de manera rutinaria para los problemas de salud asociados.

El panorama tampoco es uniforme en los 27 países: la prevalencia de la mutilación genital femenina está disminuyendo en algunos, mientras que en otros se mantiene estable y en otros está aumentando.

Pero los investigadores señalan que su estudio se centró en los costes de atención médica, por lo que es poco probable que sus proyecciones representen la escala total del impacto económico, social y personal de la mutilación genital femenina.

"Como tal, este trabajo presenta una estimación muy conservadora de la carga total de la mutilación genital femenina en las personas y la sociedad", apuntan, antes de recalcar: "La práctica viola los derechos humanos, provoca un sufrimiento importante e impactos negativos en la salud de las mujeres a corto y largo plazo, y debe abandonarse solo por estas razones".