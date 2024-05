La historia del luchador turco amenazado por la Federación de kung-fu tras mostrar la bandera palestina en un campeonato

Desde que estalló el genocidio israelí sobre la Franja de Gaza, numerosos deportistas y activistas han mostrado su solidaridad con el pueblo palestino a través de la exhibición de banderas y otros símbolos en actos públicos. El campeón europeo de wushu kung fu Necmettin Erbakan Akyuz, que posee seis campeonatos de artes marciales, es uno de ellos.

Durante el Campeonato de Europa organizado por la federación de wushu kung fu de Europa continental, celebrado del 15 al 17 de diciembre de 2023 en Estambul, el deportista turco izó la bandera palestina después de recibir la medalla de oro en la ceremonia de premios. También bailó la danza dabke, identificada con Palestina.

La represión ante su gesto de hermandad con las víctimas de la masacre israelí no tardó en manifestarse. El 20 de diciembre del año pasado, a escasos días de finalizar la competición, la Federación Europea de Wushu Kungfu (WKFE) transmitía a través de un comunicado oficial que "en relación con los recientes acontecimientos ocurridos en los Campeonatos Europeos de Kumburgaz (Estambul), se han denunciado manifestaciones políticas durante las ceremonias de entrega de premios, al parecer iniciadas por miembros individuales asociados a la TWF".

El mensaje público advertía también de que se tomarían medidas "para rebatir enérgicamente estos hechos" puesto que "tales acciones no se ajustan a nuestros valores y normas dentro de la comunidad de la WKFE". Desde la Federación alertaron igualmente de que se había puesto en marcha una investigación interna para examinar los "incidentes" cometidos durante el evento deportivo. Erbakan fue amenazado con ser retirado del campeonato a causa de sus manifestaciones políticas.

No obstante, las constantes amenazas contra Erbakan no han conseguido amedrentarle. Hace pocos días explicaba en una publicación de Instagram sentirse orgulloso de sí mismo por haber sido objeto de polémica. "Déjenme decirles claramente que lo haré nuevamente si tengo la oportunidad. Me pueden castigar, me pueden quitar los campeonatos, no me importa, hice esa acción a riesgo de acabar con mi vida deportiva", narraba el deportista turco.

El luchador ha arremetido duramente contra la Federación, a quienes califica como "defensores de las atrocidades". "Mis palabras, que pueden parecer duras, no os harán daño. Habéis demostrado que no tenéis pureza, honor, conciencia, piedad o dignidad, al defender a Israel, un Estado terrorista asesino de bebés". De este modo, Erbakan ha reiterado que defenderá el deporte ante todo y no renunciará a sus principios ideológicos.

Aunque el deportista fue amenazado con ser sancionado severamente, la Federación todavía no ha hecho efectivas tales reprimendas, aunque hace poco declaró que existe la posibilidad de que se le retiren el título y sus premios. "No se ha llegado a nada de momento, así que no está nada claro, pero lleguen o no las sanciones, tal y como dije, no importa, no importa lo que venga, nunca daré un paso atrás", comentaba el luchador en una entrevista reciente.