Nicolás Maduro cumple diez años en el poder: así ha sido el periodo más complejo la historia reciente de Venezuela 

El 8 de marzo de 2013 Nicolás Maduro asumió la Presidencia de Venezuela, días después del fallecimiento de Hugo Chávez, quien había capitaneado la Revolución Bolivariana y dado una vuelta total a uno de los países con más reservas de petróleo en el mundo.

Los primeros ocho años del sucesor de Hugo Chávez (1999-2013) fueron tormentosos, pero los dos últimos se han caracterizado por una relativa calma. No han sido pocos los acontecimientos políticos y sociales ocurridos en la Venezuela de Maduro, muchos de ellos no exentos de polémica. En estos años, debido a la crisis, la inestabilidad política y económica, millones de venezolanos han abandonado el país, mientras que la oposición no ha logrado organizarse y ha dado pasos en falso, como nombrar a un presidente encargado que pretendió crear un gobierno paralelo, sin lograrlo. Además ha habido protestas encabezadas por el ala dura de la oposición, que fueron reprimidas, y una pandemia que dejó al país tocado. A continuación, un resumen de los 10 años de Maduro en el poder:

2013

En su año debut, Maduro actuó como un imitador de Chávez, de quien dijo que llegó a "escuchar" después de muerto, quiso dar continuidad a la revolución bolivariana y prometió un quinquenio de de prosperidad. Ganó en las urnas, pero la oposición nunca lo consideró un presidente legítimo.



2014: protestas y represión

El ala mas radical de la oposición desafió al Gobierno y copó las calles durante semanas con protestas que pedían la renuncia del presidente. La respuesta policial y militar a las manifestaciones acabó con 43 muertos y decenas de heridos y detenidos. Maduro acusó a la oposición de provocar la matanza y la oposición denunció los hechos ante la comunidad internacional.



2015: escasez y derrota legislativa

Se desata la crisis económica, arrecia la escasez de productos y aumenta el descontento popular, un panorama capitalizado por la oposición que logra una contundente victoria en las elecciones legislativas y se queda con dos terceras partes del Parlamento. Por primera vez hay una minoría oficialista.



2016: la amenaza del revocatorio

La oposición, con mayoría en el Parlamento, avanza en la idea de revocar el mandato a Maduro y vuelven los manifestantes a las calles. La Justicia y el órgano electoral salen en defensa del presidente y detienen el revocatorio, al considerar que el proceso carecía de legitimidad en medio de denuncias de fraude por parte del chavismo. El descontento crece.



2017: un parlamento sin competencias

El Tribunal Supremo retira competencias al Parlamento y se produce una oleada de manifestaciones antigubernamentales, que acabaron con otras 127 muertes y la instauración unilateral de una plenipotenciaria Asamblea Constituyente integrada solo por oficialistas. El Gobierno de Maduro se topa con una gran condena por parte de la comunidad internacional, mientras la Fiscalía acusa al Gobierno de romper el hilo constitucional.



2018: crisis, elecciones y magnicidio

Las sanciones contra Venezuela aumentan la escasez y esto afecta todas las esferas de la vida en Venezuela, mientras se desborda el éxodo de ciudadanos a países vecinos e incluso España.

Maduro es reelegido en los comicios presidenciales con la más baja participación desde que Chávez asumió el poder, prácticamente sin oposición y en medio de un amplio cuestionamiento internacional. Meses más tarde, Maduro es víctima de un intento de magnicidio durante un acto público.

2019: Guaidó y las sanciones

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclama 'presidente interino' de Venezuela y unos 50 países le reconocen. Su intención es crear una suerte de 'estado paralelo', mientras se recrudecen las sanciones internacionales que dejan a Venezuela sin poder comercializar su petróleo. Maduro llama a la calma y se mantiene en el poder. Pese al surgimiento de Guaidó, la oposición sigue desorganizada.

2020: la pandemia

El caos mundial que supuso la pandemia de la covid fue acompañada de una estabilidad política. Con el país en cuarentena, se acallaron las protestas, se disolvió la Asamblea Constituyente y se eligió un nuevo Parlamento.



2021: el chavismo se hace fuerte

El chavismo obtiene una aplastante mayoría en las legislativas y se amplía el rechazo al 'gobierno interino' de Guaidó, lo que ayudó a legitimar a Maduro ante la comunidad internacional. Además, la economía se recupera y empieza a crecer en la segunda mitad del año.

2022: recuperación económica

Venezuela obtiene en 2022 uno de los mayores crecimientos económicos del mundo, se reanima el aparato productivo y aumentan las expectativas. La oposición, muy dañada por la cuestionada autoproclamación de Guaidó como 'presidente interino', sigue sin alternativas. Con la guerra de Ucrania en curso y la nueva administración Biden, la comunidad internacional vuelve a acercarse a la Venezuela de Maduro.

2023: hacia las presidenciales

La oposición venezolana convoca primarias el 22 de octubre para elegir al candidato que enfrentará a Maduro en las presidenciales de 2024. La diáspora podrá participar en la consulta. Guaidó será uno de los aspirantes, pero bajo el desprestigio que le ocasionaron los años en los que intentó disputar desde un espacio ilegal el liderazgo de Maduro.

