La ola arcoíris emerge en las elecciones legislativas en EEUU

La ola republicana no se produjo en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el dique demócrata ha evitado la debacle del partido de Joe Biden, pero eso no quiere decir que no hubiera otra ola en la jornada electoral. La hubo, pero no fue roja, fue arcoíris, fue la ola LGTBI.

Un total de 340 candidatos abiertamente LGBTI que se presentaron a estos comicios lograron ganar sus elecciones, una cifra que supone un récord absoluto en la historia de Estados Unidos, según el Fondo para la Victoria LGTBI, una organización que trabaja para elegir a más personas abiertamente LGBTQ para cargos públicos. No es todo. Estos comicios también serán recordados por haber alcanzado un nuevo récord de mujeres gobernadoras, ya que como mínimo 11 estados tendrán al frente a una mujer en 2023.

"Con tanto en juego en estas elecciones, desde el futuro de la igualdad matrimonial hasta el aborto, el valor de los candidatos LGBTI y el excepcional apoyo de las bases han dado dando sus frutos", ha afirmado en un comunicado Annise Parker, presidenta de la asociación. Parker ha asegurado que la "ola arcoíris" supone un rechazo claro a las acciones tomadas por los políticos conservadores estatales y federales este año para restringir los derechos de las personas LGBTQ, en particular los jóvenes transgénero.

Al menos 11 estados tendrán al frente a una mujer en 2023

De entre los muchos nombres clave de la noche electoral están los de las demócratas Tina Kotek y Maura Healey, que se convierten en las dos primeras gobernadoras lesbianas en la historia de Estados Unidos, la primera por Oregón y la segunda por Massachussets. No es la primera vez que Kotek hace historia, ya lo hizo en 2013 cuando se convirtió en la primera presidenta lesbiana de cualquier cámara estatal del país.

"Esta noche quiero decir algo a todas las niñas y a todas las personas LGBTQ que están ahí fuera", dijo Healy el martes en Boston tras declararse vencedora, "espero que esta noche demuestre que podéis ser lo que sea, quienquiera que queráis ser. Nada ni nadie puede interponerse en vuestro camino".

"Este es un momento trascendental para las personas LGBTQ en todo el país. Tina y Maura han roto este techo de lavanda (el equivalente al techo de cristal para la comunidad LGTB) porque los votantes están claramente entusiasmados con su visión de un futuro más equitativo e inclusivo", señaló Parker. "Con los ataques contra el colectivo LGBTQ que se están produciendo en el país, su elección seguramente inspirará a muchos otros líderes LGBTQ a presentarse a las elecciones", añadió.

Primer republicano homosexual elegido por Nueva York

No fueron los únicos protagonistas reseñables de los 340 candidatos LGTBI vencedores de sus elecciones. En California, Robert García se convirtió en el primer ciudadano naturalizado estadounidense y abiertamente gay elegido para el Congreso estatal. García, exalcalde de Long Beach, tiene 44 años, nació en Lima y emigró a Estados Unidos con su madre cuando tenía cinco años. Es el tercer representante homosexual elegido en el Congreso californiano.

El demócrata Kameron Nelson ganó su asiento a la Cámara de Representantes en Dakota del Sur y es el primer miembro homosexual en la historia de esa cámara. En Vermont, la demócrata Becca Balint se convirtió en la primera congresista LGBTQ de ese estado.

Aunque casi todos los candidatos LGTBI son demócratas, también los hubo del Partido Republicano

Los estados de Montana, Minnesota y New Hampshire han elegido a los primeros representantes estatales transgénero. Se trata de Zooey Zephyr, en Montana, Leigh Finke y Alicia Kozlowski, en Minnesota, y James Roesener, en New Hampshire, que se convirtió en el primer hombre transgénero elegido para una legislatura estatal. Todos ellos son demócratas y ganaron con facilidad sus comicios. También en Alaska y Dakota del Sur se eligió a los primeros congresistas estatales LGBTQ.

Aunque casi todos los candidatos LGTBI son demócratas, también los hubo del Partido Republicano. George Santos, de hecho, derrotó en Nueva York a su rival demócrata Robert Zimmerman y se convirtió en el primer republicano homosexual elegido para el Congreso de ese estado. Tanto Santos como Zimmerman, su rival, eran gais, lo que hizo de esta disputa la primera elección a nivel nacional entre dos candidatos abiertamente homosexuales.

Tras los resultados del martes, según el Fondo para la Victoria LGTBI, sólo en dos estados del país, Luisiana y Mississippi, nunca se ha elegido a una persona LGBTQ para la legislatura estatal.