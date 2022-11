Biden dice que entiende la frustración de parte de Estados Unidos y presume de haber frenado la "ola roja" republicana

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se comprometió este miércoles a trabajar con la oposición republicana, sea cual sea el resultado final de las elecciones de medio mandato, y dijo entender por qué algunos de los votantes del país están frustrados.

"Los votantes están claramente todavía frustrados, lo entiendo", apuntó Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras las elecciones de medio mandato del martes, donde las proyecciones de los medios dan unos resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso, tanto en la de Representantes como en el Senado, con ligera ventaja para los conservadores.

Biden también se mostró optimista –como durante toda la campaña– y presumió de que, al contrario de lo que predecían algunas encuestas y analistas, no se produjo una "ola roja", el color del Partido Republicano.

"Creo que fue un buen día para la democracia y creo que fue un buen día para Estados Unidos", dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras las elecciones del martes, donde las proyecciones de los medios dan unos resultados muy ajustados para demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso, con ligera ventaja para los conservadores.

Biden reiteró este miércoles su intención de presentarse a la reelección en 2024 y señaló que hará todo lo posible para garantizar que su predecesor Donald Trump (2017-2021) no regrese a la Casa Blanca.

La decepción de Trump

También habló este miércoles el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien admitió que los resultados de su partido, el Republicano, han sido "en cierto modo decepcionantes" al no producirse la ola roja (el color de los republicanos) en el Congreso que los conservadores y algunas encuestas auguraban.

En un mensaje en su red social, TRUTH, el exmandatario dijo que "de cierta manera las elecciones de ayer fueron en cierto modo decepcionantes", aunque enseguida matizo que, según su punto de vista "personal", fueron un triunfo.

Los republicanos anticipaban en las elecciones de medio mandato una gran "ola roja" que les devolviera el poder en el Congreso, pero su mitigada ventaja en ambas cámaras ha desinflado las expectativas y puesto en entredicho tanto su fortaleza como la de Trump.

Según las últimas proyecciones de medios, la futura mayoría en el Senado se decidirá en tres estados clave, Arizona, Nevada y Georgia, donde los resultados de las elecciones tardarán en conocerse, e incluso prolongar la incertidumbre hasta diciembre.

Por el momento, de acuerdo con las proyecciones de la cadena CNN, los demócratas se han hecho con el control de 48 de los 100 escaños de la Cámara Alta del país, frente a los 49 de los republicanos, con lo que solo quedarían Arizona, Nevada y Georgia por dilucidar.

Respecto a la Cámara Baja, con 435 escaños en juego y el escrutinio aún en marcha, las proyecciones ponen por delante a los republicanos: CNN les concede 203 asientos y 187 a los demócratas, mientras que The New York Times estima 204 escaños para los primeros y 176 para los segundos, y The Washington Post da 199 para los conservadores y 175 para los progresistas.