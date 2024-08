La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado la emergencia de salud pública de preocupación internacional, su nivel de alerta más alto, por el brote de mpox (anteriormente conocido como viruela del mono) en África, surgido en República Democrática del Congo (RDC) y causado por una nueva cepa más grave y letal.

Así lo ha decidido la OMS después de analizar la situación este miércoles junto con 16 expertos del Comité de Emergencia. "Hoy, el comité de emergencia me confirmo y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Determinar un brote de enfermedad como "emergencia de salud pública de importancia internacional" o PHEIC (según sus siglas en inglés) puede acelerar la investigación, la financiación y las medidas de salud pública internacional y la cooperación para contener una enfermedad.

Esta es la segunda vez en dos años que se considera que esta enfermedad infecciosa puede convertirse en una amenaza sanitaria internacional, una alerta que inicialmente se levantó en mayo del año pasado tras contenerse su propagación y considerarse que la situación estaba bajo control. En ese brote, los casos llegaron hasta Europa y Norteamérica.

La viruela del mono o mpox puede propagarse por contacto estrecho. Suele ser leve, pero en raras ocasiones es mortal. Provoca síntomas parecidos a los de la gripe y lesiones en el cuerpo llenas de pus.

La OMS ha recibido la notificación de 14.000 casos y 524 muertes este año, aunque la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) ha señalado que los casos se elevan a 17.000. Asimismo, preocupa que se estén observando más y más casos entre niños y la alta mortalidad en este grupo de edad, un cambio frente al brote de 2022 que afectaba predominantemente a hombres adultos.



La decisión de la OMS se produce después de que el Centro para el Control de Enfermedades de África hubiera decretado la emergencia sanitaria continental por la enfermedad tras advertir que la infección vírica se estaba propagando a un ritmo alarmante.

El brote en el Congo comenzó con la propagación de una cepa endémica, conocida como clado I. Pero una nueva variante, el clado Ib, parece propagarse más fácilmente. La OMS afirmó que se han observado niveles de riesgo y de contagio diferentes, mientras que hace dos años la transmisión era casi exclusivamente por vía sexual.



En una rueda de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus explicó que además de la gravedad del brote en la RDC, es muy preocupante que la enfermedad se haya expandido a países donde nunca antes se habían visto casos, como Uganda, Ruanda, Burundi y Kenia.

Una forma diferente del virus de la viruela del mono (clado IIb) se propagó mundialmente en 2022, en gran parte a través del contacto sexual entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Esto llevó a la OMS a declarar entonces una emergencia de salud pública, a la que puso fin 10 meses después.

El Comité de Emergencias de la OMS consideró igualmente el riesgo de que el virus vuelva a saltar de otras regiones, razón por la cual se requieren acciones no solo en África, sino también en el resto del mundo.



La UE entregará a África más de 215.000

Por su parte, la Autoridad de Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias (HERA) de la Comisión Europea anunció este miércoles que proporcionará a África más de 215.000 dosis de la única vacuna contra la mpox (antes viruela del mono) aprobada en Europa y EEUU.

De esas dosis, 175.420 serán una donación de la propia HERA, mientras que 40.000 adicionales serán distribuidas por el organismo comunitario a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de África pero proceden de la empresa farmacéutica Bavarian Nordic.

Las dosis que llegarán a África corresponden a la vacuna MVA-BN, la única aprobada en la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo, el Reino Unido, Estados Unidos y Suiza, y es indicada para su uso en la población adulta general y en individuos considerados de riesgo de viruela o mpox.



El alto representante de la Unión Europea para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad, Josep Borrell, advirtió este miércoles de que África necesitará diez millones de vacunas para controlar su actual brote de mpox (antes viruela del mono) y urgió a actuar de manera global y con solidaridad para contenerla. "El brote de mpox es una emergencia sanitaria en África. Para controlarlo harán falta diez millones de vacunas. Son urgentes la acción global y la solidaridad", escribió Borrell en su cuenta de X.