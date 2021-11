Los países europeos imponen más restricciones ante el auge de los contagios de coronavirus

Los países europeos continúan aplicando medidas para detener la nueva ola de contagios de coronavirus que azota al Viejo Continente y que se ceba con los no vacunados. Este lunes la Comisión Europea (CE) tildó la situación de "frágil" en la misma jornada en la que Austria comenzó a restringir la circulación de los no inmunizados.

Ya este martes Italia anuncia más restricciones, Alemania las estudia y Francia sigue en alerta y tras imponer de nuevo la mascarilla a los alumnos de primaria pero descarta más medidas.

Italia endurece los controles en los medios de transporte

En concreto, desde este martes es obligatorio en Italia mostrar el certificado sanitario en los medios de transporte público y en los taxis. También el Gobierno permite ahora detener los trenes si viajan personas con síntomas de coronavirus. Mientras que en los vehículos con conductor solo se permitirá que viajen dos pasajeros a no ser que estos formen parte del mismo núcleo familiar, en los grandes nudos de conexiones ferroviarias el control del certificado sanitario deberá efectuarse antes de que el pasajero suba al aparato.

En el país alpino es obligatorio mostrar el documento que certifica que se está vacunado, que se ha pasado la enfermedad o que se cuenta con una prueba negativa reciente para trabajar, tanto en el sector público como en el privado, desde el pasado día 15 de octubre. En Italia preocupa la tendencia creciente de nuevos casos, que este martes ascendieron a 5.144, casi el doble que hace dos semanas.

Francia, en alerta

En Francia, todos los alumnos de primaria tienen que volver a llevar mascarilla en clase. El regreso a esta medida se anunció el lunes, después de que durante el fin de semana el presidente galo, Emmanuel Macron, animara a los mayores de 65 años y a las personas con factores de riesgo que todavía se han inoculado la tercera dosis de la vacuna a que lo hicieran.

Por el momento, el Ejecutivo francés dice estar en alerta porque ha habido un fuerte repunte de contagios en las últimas semanas, pero este todavía no se traduce en una situación preocupante en los hospitales y por eso insiste en que no tiene ningún plan de confinamiento preparado. De cara a la Navidad, "no está previsto, ni de lejos ni de cerca, volver a confinarse", ha dicho el portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, en una entrevista en Radio France Inter recogida por Efe. En el país, en la última semana se han registrado de media más de 10.000 contagios diarios mientras las hospitalizaciones también han crecido pero a un ritmo inferior



Alemania estudia imponer más medidas

Los tres partidos que negocian la futura coalición de Gobierno en Alemania están de acuerdo en imponer restricciones para los no vacunados residentes en el país. Una de las opciones que se barajan es la de hacer obligatoria la inmunización para los trabajadores de algunos sectores, entre ellos el sanitario. Aunque por el momento no hay consenso entre las formaciones.



Otra de las medidas que se estudian es la de imponer restricciones para el uso del transporte público, que qudaría restringido a personas vacunadas, que pasaron la enfermedad o que tienen un test de coronavirus con resultado negativo reciente. Sin embargo, cunde ya el escepticismo sobre la capacidad de controlar el acceso.

En Alemania, las tasas de vacunación son de las más bajas de Europa y la campaña sigue estancada en un 67,6% de personas con pauta completa. Las autoridades insisten: "Si la gente se hubiera vacunado -y ya en verano hubiéramos podido vacunarnos todos- el coronavirus habría dejado de ser un problema en Alemania", señaló el primer ministro bávaro, Markus Söder.

Ámsterdam cancela sus celebraciones de Año Nuevo

El Gobierno de los Países Bajos ya limitó la participación en la vida social de los no vacunadas o los que no hayan superado la covid-19. Por el momento, les exige en la actualidad someterse a un test para poder acceder a la hostelería y a numerosas actividades de ocio. Ahora estudia la posibilidad de restringir aún más el acceso y limitarlo a personas con pauta completa o que se hayan recuperado de la enfermedad.

En una jornada en la que el país ha registrado 19.274 nuevos casos en 24 horas, un récord desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020, la capital de Países Bajos, Ámsterdam, ha anunciado que cancela todas las celebraciones de Nochevieja organizadas por el Ayuntamiento, incluida la cuenta atrás nacional y los espectáculos con fuegos artificiales, debido al panorama "sombrío" que deja la alta tasa de contagios diarios y hospitalizaciones.