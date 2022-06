Petro y Duque se reúnen para comenzar el traspase al primer gobierno de izquierdas en Colombia

Gustavo Petro, el presidente electo colombiano, ya se ha reunido por primera vez con el actual mandatario del territorio, Iván Duque. Este primer contacto ha sucedido este jueves en la Casa de Nariño, lo que supone el inicio de una transición tranquila hacia el primer gobierno de izquierda en el país.

Ambos no han ofrecido declaraciones sobre el encuentro, pero sí se han divulgado imágenes de esta reunión. De esta forma, los dos mandatarios han comenzado con los preparativos del próximo 7 de agosto, cuando Petro, de la coalición Pacto Histórico, asumirá sus funciones como presidente en la región colombiana durante un mandato de seis años.

Las declaraciones han sucedido en el seno de las redes sociales cuando Duque ha señalado que fue "un encuentro en el que conversamos sobre el inicio del proceso de empalme que realizaremos de manera armónica, institucional y transparente".

Petro, a la llegada de la Casa de Nariño, fue recibido por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, y la jefa del Gabinete de la Presidencia, María Paula Correa.

Los asuntos que se trataron durante este primer contacto se encuentran vinculados con el protocolo de posesión, finanzas públicas y detalles del proceso de transición entre los equipos del Gobierno, que comenzarán este sábado, según ha indicado el ministro de Hacienda.

Duque: "La transición será de manera armónica, institucional y permanente"

Además, Restrepo ha entregado al presidente electo el marco fiscal de mediano plazo que "recoge las cifras más importantes de las finanzas de nuestro país, del estado de financiación de nuestra nación, de la realidad de crecimiento y en general de la realidad macroeconómica colombiana".

Por su parte, Petro, también en su cuenta oficial de Twitter, se ha pronunciado respecto al encuentro con Duque. "Reunido con el presidente Duque, me mostró la mítica espada de Bolívar que entregamos, ahora la cuidaré y haré que el pueblo colombiano la pueda ver y ser su dueño", apuntó el candidato electo.

Gustavo Petro ya ha recibido las credenciales del Consejo Nacional Electoral (CNE) como presidente electo junto a la vicepresidenta Francia Márquez, ganadores de la segunda vuelta del pasado domingo 19 de junio.

El candidato ganador lleva más de 20 años en el Congreso con cargos como representante a la Cámara y senador. Ahora busca acercamientos para consolidar el "gran acuerdo nacional".

Primeras fisuras en las filas de Petro

Mientras tanto, el Pacto Histórico ha nombrado senador electo a Roy Barreras. Barreras ya había sido presidente del Senado cuando fue uno de los promotores de la paz con la entonces guerrilla de las FARC.

"De manera concertada, democrática y dialogada, desde el Pacto Histórico hemos decidido postular a Roy Barreras para la presidencia del Senado de la República", ha indicado la parlamentaria María José Pizarro Rodríguez en sus redes sociales.

Bolívar: "No representa el cambio por el que estamos luchando"

Si bien, a pesar del anuncio de la parlamentaria, el senador Alexander López, del Polo Democrático, salió a la palestra para negar el cargo de barreras. "María José, lo de Roy Barreras, ni democrático, ni concertado, ni dialogado fue, si vas a informar aférrate a la verdad, esperaba más de usted, seguiremos luchando por el cambio", insistió López.

Del mismo modo, reaccionó el senador Gustavo Bolívar al manifestar su desacuerdo respecto al anuncio de Pizarro. "Respeto y acato la decisión, pero no digas mentiras; varios no estuvimos de acuerdo, Roy es importante en ese rol y tiene la 'experiencia', pero no, no representa el cambio por el que estamos luchando muchos en este proyecto", recalca Bolívar, en su cuenta de Twitter.

Uno de los retos del presidente electo es consolidar alianzas para conseguir mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. En este sentido, ya se había logrado el apoyo del Partido Liberal, un respaldo que permite a Petro conformar una mayoría legislativa.

Pese a los avances, el candidato electo continúa sin dar a conocer los nombres de los ministros que le acompañarán en este nuevo mandato, una cuestión que se espera con expectación, sobre todo, los mercados, ansiosos por conocer el nombre del ministro de Hacienda.