La Policía de Texas admite que fue un error no haber irrumpido antes al aula del tiroteo

Una hora pudo salvar muchas vidas. Las autoridades policiales de Texas han admitido que los agentes tardaron en torno a una hora en entrar en la escuela en la que un atacante armado causó el pasado martes la muerte a 19 niños y dos maestras.

El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que se optó por la "decisión incorrecta" al postergar el derribo de la puerta y esperar la llegada del conserje del recinto con la llave.

Una "decisión incorrecta" que pudo salvar muchas vidas y que McCraw achaca al máximo responsable policial que en aquel momento se encontraba en el colegio, quien interpretó que el agresor se encontraba atrincherado, en lugar de implementar el protocolo de "atacante activo".

Por ello, en lugar de derribar la puerta y entrar a la fuerza exponiendo a sus agentes a los disparos del agresor, optó por esperar a que llegase la llave y los refuerzos con el equipamiento adecuado. Una decisión infausta ya que, de haber irrumpido en el centro escolar, se podrían haber salvado más vidas.

"(El jefe policial) consideró que había tiempo y que ya no había más niños en peligro. Obviamente, sí que los había y el atacante seguía activo. Fue la decisión incorrecta y no hay ninguna excusa que valga", ha reconocido McCraw.

Durante la hora en la que la Policía esperó los refuerzos y no realizó ningún intento de entrar al aula por la fuerza, había 19 agentes en el colegio.