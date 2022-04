El presidente chileno viaja a Argentina para iniciar una nueva etapa de relaciones entre ambos países

El 11 de marzo, Gabriel Boric asumió la presidencia de Chile. Las elecciones se llevaron a cabo el 19 de diciembre de 2021 y ganó con un amplio margen (55,87% frente al 44,13%) al ultraderechista José Antonio Kast. No es casualidad que el primer destino de su viaje presidencial sea la República Argentina ya que, según señaló en una entrevista a Página 12, "ha sido una tradición de los últimos gobiernos en Chile que me pareció importante respetar". Además, señaló que tiene un "profundo vínculo con la Argentina" puesto que nació y se crio en la región de Magallanes. No obstante, el verdadero motivo por el que este país es su destino prioritario es que hay que "fortalecer las relaciones con nuestro país hermano, tanto en términos comerciales, políticos, como culturales", asegura.

Tampoco la fecha de la visita es al azar: coincide con el 204 aniversario de la batalla de Maipú (enfrentamiento armado decisivo en la Guerra de Independencia chilena), en la que el general José de San Martín (figura trascendental de las guerras de independencia hispanoamericanas) viajó a Chile a respaldar al ejército de Bernardo O'Higgins (reconocido como uno de los "padres de la patria de Chile"). Ambos unieron fuerzas y ganaron la batalla frente al imperio español.

El líder de Convergencia Social ya se encuentra en suelo argentino y durante las próximas 48 horas tiene prevista una amplia agenda cargada de actividades políticas y culturales. En su visita le acompañan legisladores, magistrados, empresarios y funcionarios chilenos. Al tratarse de una visita de Estado se reunirá con las máximas autoridades de los tres poderes del país argentino. La relación que mantienen el presidente argentino Alberto Fernández y Boric es descrita por el primero como "personal" e incluso, en reiteradas ocasiones, sostuvo que "le valora mucho". Siguiendo esta línea, Página 12 pudo conocer que Fernández propuso a su homólogo chileno que el domingo se vieran previamente a la actividad oficial para poder conversar como "amigos y fuera de todo protocolo".

Fernández considera que Boric ha tenido un gran gesto eligiendo Argentina para su primer viaje internacional y opina que ambos tienen una mirada muy parecida sobre el presente. También considera que comparten desafíos similares y que los dos tienen el deseo firme de avanzar mucho más en la integración de ambas naciones. "Podemos hacer mucho y la ventaja ahora es que hay una buena sintonía entre ambos presidentes", informan desde su entorno más cercano.

La actividad oficial ha comenzado este lunes, con una ofrenda floral en el monumento al libertador de Argentina, José de San Martín, situado frente a Cancillería. A continuación, Boric se reúne en la Casa Rosada con Fernández, y participa en una reunión ampliada de ministros. En la reunión de las comitivas participan por Argentina el Canciller, los ministros de Defensa, Jorge Taiana; de Economía, Martín Guzmán; de Cultura, Tristán Bauer; y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros. Algunos de los presentes por Chile son las ministras de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola; Defensa Nacional, Maya Fernández Allende; la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana; Cultura, Arte y Patrimonio, Julieta Brodsky; y el ministro de Energía, Claudio Huepe.

Finalizada la actividad, ambos presidentes encabezarán la firma de acuerdos en el Museo del Bicentenario. "Los gobiernos compartirán una agenda común que incluye la promoción y protección de los derechos humanos, la centralidad de las políticas de género, el cuidado del medio ambiente, y la inversión en ciencia y tecnología para promover el desarrollo regional", aseguran desde el ministerio de Relaciones Exteriores. En la visita de Estado oficial de Alberto Fernández a Chile en 2021, junto al Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafeiro, se firmó un proyecto de cable submarino transpacífico, el "Puerta Digital Asia Sudamérica" con el expresidente chileno, Sebastián Piñera.

Los presidentes van a firmar memorandos vinculados a temas de mujer, género y LGTBI; consulares; de cultura, espacios de memoria, y una declaración conjunta de energía que será muy importante, porque el objetivo es trabajar ante la escasez de gas en este contexto mundial signado por la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante esta jornada, Boric se dirigirá al Congreso donde mantendrá un encuentro con la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Irá acompañado de los presidentes de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y diputados chilenos que se encontrarán con sus pares argentinos. La idea principal es reactivar el Grupo de Amistad Parlamentaria (GPA) que ha sido clave para el devenir de las relaciones entre ambos países.

A continuación, Boric se trasladará al Palacio de Justicia donde será recibido por el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y con los ministros, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Por Chile participará el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Fuentes. Finalmente, por la noche, Fernández y Boric asistirán a un espectáculo cultural en el Centro Cultural Kirchner, donde el presidente argentino ofrecerá una cena en honor a su colega chileno.

El martes inaugurará en la Cancillería el foro empresarial del comité de Comercio Argentina-Chile, en el que participarán cerca de 50 empresarios. Allí, además de Cafiero, estarán el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco. Más tarde, Boric irá a la Escuela de Mecánica de la Armada y visitará el Museo de Bellas Artes con el ministro de Cultura, Tristán Bauer. Por último, el presidente chileno irá a la embajada de su país a reunirse con la comunidad chilena en Argentina. Gustavo Pandiani, subsecretario de América Latina de la Cancillería, asegura a Página12 que "comienza una nueva etapa en la relación bilateral entre Argentina y Chile".