La primera ministra sueca dimite horas después de asumir el cargo

Magdalena Andersson es la primera mujer que ha ostentado el cargo de primera ministra en Suecia. Este miércoles, sin embargo, horas después de haber sido investida, ha dimitido. El motivo: no quiere "dirigir un Gobierno del que se cuestione su legitimidad".

Todo ha ocurrido después de que el Partido de Medioambiente, que había sido favorable a la elección de Andersson, optara por abandonar la coalición del Ejecutivo y, por tanto, no se pudieran aprobar sus presupuestos, sino los de la oposición.

La actual exprimera ministra ha explicado que "un gobierno de coalición debe dimitir si un partido decide abandonar el gobierno" y así ha hecho. El partido Verde, por su parte, se ha escudado en que el Ejecutivo ha aceptado un plan de presupuestos llegados desde los partidos de derecha.

Desde el Partido medioambientalista, han explicado que, aunque hayan abandonado la coalición, en una hipotética nueva votación, seguirían siendo partidarios de un gobierno liderado por Andersson.

Gobernar en minoría

El Parlamento sueco (Riksdag) tiene un total de 349 escaños. El gobierno de Andersson contaba con un respaldo de 117, mientras que se opusieron 174 escaños. Además, 57 optaron por la abstención y un diputado no acudió.

De esta manera, Andersson se encontraba gobernando en minoría. Esto sucede porque la norma sueca no estipula que, para gobernar, se precise una mayoría favorable, sino que no exista una mayoría en contra. Es decir, si no hay un mínimo de 175 votos en contra, no hay una mayoría parlamentaria en contra y, por tanto, se puede llevar a cabo ese gobierno.