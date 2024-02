La principal organización francesa de agricultores pide que se levanten los bloqueos

La FNSEA, la federación hegemónica de las organizaciones de agricultores franceses, ha pedido este jueves que terminen los bloqueos de carreteras y autopistas, después de que el Gobierno de Francia haya anunciado una serie de medidas para ayudar al sector y cerrar la escalada de protestas.



"El movimiento no se detiene, se transforma", afirmó en conferencia de prensa el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA), Arnaud Rousseau, que advirtió de que habrá nuevas movilizaciones si en 15 días no se concretan los anuncios hechos por el primer ministro, Gabriel Attal, y si no entran en vigor en junio.

Arnaud Gaillot, responsable de Jóvenes Agricultores, organización hermana de la FNSEA, explicó que la petición de "suspender el bloqueo y entrar en un nuevo modo de acción" se ha tomado después de consultar con las bases a la vista de los compromisos hechos por Attal.