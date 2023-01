Las protestas contra la presidenta de Perú llegan este jueves a Lima

Las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte se han recrudecido en las últimas horas y tienen este jueves en Lima su epicentro: miles de personas empezaron a llegar de diferentes puntos del país el pasado miércoles para una gran concentración este jueves. En la noche del miércoles estudiantes tomaron el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la más importante del país y la más antigua de toda América, y la han reconvertido en albergue para los manifestante que se han desplazado a Lima, a pesar de que el Gobierno ha entorpecido todo lo que ha podido los desplazamientos con numerosos controles por carretera.

La jornada del jueves se prevé tensa en Perú. Organizaciones sociales, sindicales y regionales han convocado una gran concentración en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso, así como la convocatoria a elecciones generales y a una asamblea constituyente.

"No habrá democracia, no habrá paz, si la señora Boluarte no escucha al pueblo peruano", enfatizó el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Gerónimo López, durante una rueda de prensa celebrada junto con dirigentes de varias regiones del país que participan en las protestas. López agregó que, además de la dimisión de Boluarte, las manifestaciones continuarán si no se produce también un cambio en la dirección del Congreso, que preside el conservador José Williams Zapata.

Boluarte no tiene vicepresidentes por lo que una renuncia suya implicaría que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado por sucesión constitucional.

"Sabemos que quieren tomar Lima por todo lo que está saliendo en las redes. Y los llamo a tomar Lima, sí, pero en paz y en calma. Los espero en casa de Gobierno para dialogar sobre las agendas sociales que tienen", afirmó la presidenta Boluarte en la víspera. Boluarte ha optado en las últimas horas por un tono más conciliador con los manifestantes tras llamarlos "azuzadores" y "violentistas".

Otra víctima mortal

A pesar de que los líderes de las protestas han llamado a movilizarse pacíficamente, una mujer murió en la noche del miércoles tras recibir un disparo en un enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas policiales en la ciudad de Macusani, en la región sureña de Puno. Esta nueva muerte eleva a 52 el número de fallecidos desde el inicio de las protestas el pasado mes de diciembre. La sede del poder judicial en Macusani y una comisaria fueron incendiadas tras graves disturbios en la población.



Tras estos enfrentamientos en Macusani, el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, declaró a un canal de televisión que ve "un patrón" de ataques a instituciones de seguridad y la Judicatura durante las protestas antigubernamentales. Sostuvo que hechos similares a los registrados en Macusani se han presentado en otras regiones sureñas como Cuzco, Apurímac o Ayacucho, y le pidió a la presidenta Boluarte "que tome medidas, no represivas, no de sacar y disparar contra la gente, sino que tiene que buscar el justo equilibrio y poner orden".

Sin embargo, la Fiscalía de Perú afirmó que en su país "se respeta el derecho a la protesta dentro del marco de protección de los derechos humanos, que excluye a los actos de violencia", por lo que reafirmó "su compromiso y obligación de prevenir y perseguir el delito".