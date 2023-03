Reino Unido denegará el asilo a los migrantes que lleguen en patera

El primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció este martes que los inmigrantes "ilegales" que lleguen al Reino Unido en patera no tendrán opción a pedir asilo en el país y serán arrestados.

"Vamos a detener a aquellos que lleguen aquí ilegalmente y les expulsaremos en cuestión de semanas, ya sea a su propio país, si es seguro, o a un tercer país seguro como Ruanda", afirmó Sunak en una rueda de prensa para presentar la ley sobre inmigración que su gobierno ha comenzado a tramitar en el Parlamento.

"Si usted llega aquí ilegalmente, no puede pedir asilo (...), no puede hacer reclamaciones espurias sobre derechos humanos y no puede quedarse", agregó el jefe del Gobierno británico.

La legislación, que ha levantado dudas entre diputados de la oposición sobre si cumple con la Convención Europea de Derechos Humanos, establece que los migrantes que traten de alcanzar las costas británicos podrán ser detenidos durante 28 días "sin poder pedir libertad provisional ni una revisión judicial", ha detallado el Ejecutivo.

Londres evaluará en "circunstancias excepcionales" si una persona puede sufrir riesgos "graves e irreversibles" al ser deportado a un determinado país, pero incluso en esos casos el periodo máximo en los que permitirá que se analice el recurso antes de expulsarle será de 45 días.

La futura legislación será retroactiva, detalló el primer ministro, por lo que las medidas se aplicarán a los migrantes que ya han llegado al país.

"Comprendo que se generará un debate sobre la dureza de estas medidas", dijo Rishi Sunak, que aseguró que su intención es ofrecer "rutas seguras y legales para aquellos que más lo necesitan".

A ese respecto, la ministra del Interior, Suella Braverman, evitó responder en su última comparecencia ante el Comité de Asuntos Internos de la Cámara de los Comunes sobre qué rutas legales puede seguir un solicitante de asilo para llegar al Reino Unido desde países distintos a Siria, Afganistán y Ucrania, para los que existen programas especiales.

En 2022, cerca de 13.000 albaneses llegaron al Reino Unido en patera, cerca de un tercio de los inmigrantes detectados en ese periodo.

Junto con la futura ley de inmigración, el Gobierno anunció hoy un acuerdo con Albania por el que se reconoce su estatus de "país seguro", lo que facilitará las deportaciones desde territorio británico.

Aquellas personas que sean expulsadas tendrán además la entrada al Reino Unido prohibida de por vida, "como hacen Estados Unidos y Australia", dijo Sunak.

La Justicia británica dio luz verde en junio al controvertido plan para enviar a migrantes a Ruanda, en lugar de ofrecerles asilo en territorio británico, si bien la Corte de Apelación prevé revisar esa decisión el próximo mes.