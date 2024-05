El relator de la ONU Pedro Arrojo denuncia que fue amenazado en el Foro Mundial del Agua en Bali

El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, ha denunciado haber sido amenazado y agredido en Bali (Indonesia), donde hasta el 24 de mayo se celebra el Foro Mundial del Agua, organizado por el Consejo Mundial del Agua (CMA).

Pedro Arrojo también ha denunciado que este martes han recibido "intimidaciones" los académicos e instituciones universitarias que se habían ofrecido para acoger el alternativo Foro de los Pueblos por el Agua (PWF), hasta el punto de que se vieron forzados a cancelar las "sesiones públicas" organizadas en la isla indonesia.

"La rueda de prensa que tuvo lugar en un hotel fue interrumpida violentamente por personas con los rostros cubiertos y apoyadas por el llamado Patriot Garuda Nusantara (PGN), una especie de fuerza paramilitar. Se arrancaron carteles, vallas publicitarias y pancartas, al tiempo que empujaban y amenazaban a los numerosos asistentes", informa el Foro de los Pueblos por el Agua a través de un comunicado.

Los activistas, bloqueados en un hotel

Los paramilitares bloquearon el hotel donde se alojan los colectivos sociales indonesios, impidiendo su entrada y su salida. Cuando Arrojo intentó acceder a las instalaciones, se lo impidieron, pese a mostrar sus credenciales a las autoridades policiales, como se puede observar en un vídeo que ha difundido.

"Al llegar había varias decenas de enmascarados que fueron frontalmente contra el relator y sus tres acompañantes con actitud muy agresiva", señala el comunicado del Foro de los Pueblos por el Agua.

Pedro Arrojo ha denunciado amenazas y "empujones", al tiempo que ha advertido de que los activistas están "en grave peligro", por lo que ha exigido que cesen "todas las formas de intimidación y violencia" y que el Estado indonesio garantice los derechos constitucionales de los ciudadanos "a poder disentir sin presiones".

Las activistas denuncian el acoso de los paramilitares

El líder de Patriot Garuda Nusantara, Teddy Rahardo, ha declarado que siguen las órdenes del gobernador de Bali, Wayan Koster, para garantizar la seguridad del Foro Mundial del Agua.

La activista boliviana Marcela Olivera confirmó la versión de Arrojo.

"Fue una confrontación fea con muchos hombres, gente muy grande, todos con las caras tapadas, con gafas negras, gorras, no son fácilmente identificables", declaró a la agencia Efe la miembro de la plataforma Red Vida, quien ha dejado claro que la policía ha cedido el protagonismo a PGN.

"No entendemos esta reacción, hasta en países más autoritarios como Turquía no hemos tenido estos problemas", lamentó Olivera. Todavía permanecen en el hotel unas cuarenta personas, según la activista, quien ha pedido que les permitan celebrar nuestras actividades del Foro de los Pueblos por el Agua, pues "no tenemos intención de interrumpir el Foro Mundial del Agua", concluyó.

Presiones contra el foro alternativo

Al menos 80 profesores universitarios de Indonesia y otros países como Uruguay, Canadá, Sudáfrica y Alemania firmaron una petición para expresar su apoyo al foro alternativo y criticaron los intentos para cancelar sus actividades en Bali.

El Foro de los Pueblos por el Agua es un evento alternativo que se celebra en paralelo al Foro Mundial del Agua, en el que participan representantes de Gobiernos y organizaciones de todo el mundo para debatir sobre soluciones para abordar la gestión del agua, informa Efe.

En el evento alternativo participan organizaciones que se oponen a la privatización del acceso al agua y critican el Foro Mundial del Agua por entender que no es democrático y representa los intereses de las multinacionales y las instituciones multilaterales. Inaugurado por el presidente indonesio, Joko Widodo, se celebra hasta el sábado.