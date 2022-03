El duodécimo día de la invasión de Rusia a Ucrania deja un sabor amargo de ralentí. Los ataques rusos, pese a experimentar ligeros avances, han experimentado un frenazo con respecto al ritmo de días anteriores gracias a la fuerte resistencia del bando ucraniano. Mientras que las labores diplomáticas tampoco han avanzado a la velocidad que la urgencia humanitaria demanda.

El Gobierno ucraniano tan solo ha podido admitir "pequeños avances" en las negociaciones con Rusia para abrir corredores humanitarios, después de que los últimos tres intentos de evacuar a la población civil hayan acabado en fracaso por la persistencia de los bombardeos rusos.

Delegaciones de Ucrania y Rusia han celebrado este lunes una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, sobre aspectos políticos, militares y humanitarios, incluidos los fallidos intentos de sacar a civiles de localidades asediadas como Kiev, Mariúpol o Járkov.

Hay pequeños avances en "la mejora de la logística de los corredores humanitarios", indicó al término del encuentro el asesor de la Oficina del Presidente ucraniano, Mykhailo Podolyak, mientras el jefe negociador ruso, Vladímir Medinski, afirmó que Moscú espera que los corredores humanitarios comiencen a funcionar este martes.

"Nuestras expectativas de las conversaciones no se materializaron, pero esperamos que la próxima vez logremos avanzar de manera más significativa. Las conversaciones continuarán", dijo el jefe negociador ruso, según la agencia rusa TASS.

El jueves tendrá lugar una reunión tripartita con los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, en Turquía

Las vistas ahora están puestas en la cumbre que tendrá lugar el jueves en Turquía. El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha anunciado una reunión tripartita con los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania, Sergei Lavrov y Dimitro Kuleba, respectivamente. La reunión tendrá lugar en la ciudad de Antalya y, según ha trasladado, espera que constituya un "punto de inflexión" y un "paso importante" hacia la paz y la estabilidad en Ucrania.

Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha dejado claras las reclamaciones de Rusia para poner fin a la invasión: Ucrania debe enmendar su Constitución para renunciar a su ingreso en "cualquier bloque", reconocer a Crimea como territorio ruso y aceptar oficialmente la independencia de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. Unas reivindicaciones que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha tachado de "ultimátums" que no piensan aceptar. "Lo que Putin debe hacer es empezar el diálogo en lugar de vivir en una burbuja informativa sin oxígeno", ha asegurado en una entrevista a la cadena ABC.

"Inaceptable" plan ruso de evacuación

Antes de concluir las negociaciones, este lunes volvió a fracasar el último intento de evacuar a población civil de las regiones ucranianas de Kiev, Járkov, Donetsk y Jersón. El Ministerio de Exteriores de Ucrania indicó en un comunicado que las Fuerzas Armadas de Rusia "continúan con los bombardeos y ataques con cohetes" en Kiev, Mariúpol (sureste), Volnovaja (sureste), Sumy (noreste), Mykolaiv (sur), Járkov (este) y otras ciudades, pueblos y aldeas". "Esto imposibilita la salida segura de los convoyes humanitarios que transportan ciudadanos ucranianos y extranjeros, y la entrega de medicamentos y alimentos", agregó.

El plan ruso de evacuación incluía seis rutas, algunas de las cuales acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don y Bélgorod

Es la tercera vez consecutiva que las evacuaciones previstas no han podido llevarse a cabo debido a la violación del alto el fuego temporal anunciado, de cuyo incumplimiento se culpan las partes mutuamente. Rusia afirma por su parte que activó el alto el fuego y que vigiló con drones los corredores, pero fueron saboteados por "nacionalistas ucranianos".

En esta ocasión, además, el plan ruso incluía seis rutas, algunas de las cuales acabarían en ciudades rusas como Rostov del Don y Bélgorod y territorio de Bielorrusia (Gómel y Gden), con posterior transporte aéreo a Rusia. La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, calificó estas rutas de "absurdas, cínicas e inaceptables".

Plan planteado por Rusia para organizar los corredores humanitarios. — Europa Press

La población civil, objetivo de los misiles

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión

En las zonas asediadas la población civil se ha convertido en objetivo de los misiles y artillería rusos, que en los doce días de guerra han dejado ya a más de 900 localidades ucranianas sin agua, electricidad y calefacción en pleno invierno, de acuerdo con las autoridades del país.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos tiene registrados ya más de 400 civiles muertos desde que Rusia inició la invasión, una estimación de víctimas que la propia organización asume que será "considerablemente mayor", dadas las dificultades para verificar las informaciones que llegan desde terreno.

En total, se han contabilizado 1.207 víctimas civiles, de las cuales 406 son fallecidos. De estas muertes, al menos 27 corresponden a menores de edad, mientras que entre los heridos hay más de 40 niños. Las regiones de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania, acumulan casi la mitad de las víctimas, con 93 fallecidos y 435 heridos en total, según la ONU.

"Bárbaros del siglo XXI. La Federación Rusa ha destruido o dañado 202 escuelas, 34 hospitales, más de 1.500 edificios residenciales y más de 900 de nuestras localidades carecen totalmente de electricidad, agua y calefacción", escribió este lunes en su cuenta de Twitter Mykhailo Podolyak, asesor de la Oficina del Presidente de Ucrania.

Escasos avances rusos

Las autoridades ucranianas informaron también de que trece personas murieron a causa de un bombardeo ruso sobre una antigua panadería cerca en la región de Kiev y que al menos cinco civiles y cuatro militares fallecieron el domingo en un aeropuerto en el oeste de Ucrania en el que impactaron ocho misiles rusos. Así como las tropas rusas han llevado a cabo un ataque contra el puerto de Olbia, al oeste de la península de Crimea, en el sur del país.

Trece personas murieron a causa de un bombardeo ruso sobre una antigua panadería cerca en la región de Kiev

Pese a todo, el asesor de la Presidencia ucraniana Oleksiy Arestovich ha asegurado que Rusia no ha registrado avances en "ninguna línea del frente" durante las últimas 24 horas. Es más, ha informado de que las Fuerzas Armadas ucranianas habrían logrado liberar algunas zonas de la región de Járkov previamente ocupadas por el Ejército ruso.



Sin embargo, el último parte del Mando General de las Fuerzas Armadas ucranianas en Facebook advierte de que Rusia planea ataques aéreos con misiles y bombas sobre las principales ciudades del país y la infraestructura industrial, mientras llegan los primeros voluntarios internacionales para ayudar a las fuerzas ucranianas a repeler la ofensiva militar rusa. "Los ocupantes planean activar la aviación con el fin de ejecutar ataques con misiles en las principales ciudades y en la infraestructura industrial", señala.

Casi dos millones de refugiados

La crisis humanitaria creada por la invasión de Ucrania aumenta día a día el número de refugiados, que superan ya los 1,73 millones, más de la mitad de ellos en Polonia, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Polonia ha recibido el 60 % de esos refugiados, más de un millón de personas. Hungría ha recibido 180.000 refugiados ucranianos, Eslovaquia 128.000, Moldavia 82.000 y Rumanía 79.000, a los que hay que sumar unos 53.000 que han huido a Rusia, según las estadísticas que actualiza ACNUR a diario.

Unas cifras de refugiados que el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, aumentarán de tal manera que podría llegar hasta los cinco millones de personas desplazadas de manera forzosa.

Número de refugiados acogidos por los países fronterizos con Ucrania. — Europa Press

Alternativas energéticas

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski cree que hay que incrementar aún más la presión sobre Rusia y darle donde más le duele, con un boicot internacional a la compra de petróleo y derivados del crudo, algo de momento sin visos de tomar forma. "Lo puedes llamar embargo o un acto moral cuando te niegas a dar dinero a terroristas", indicó Zelenski en un nuevo videomensaje.

Ucrania ha pedido a Occidente que no compre más petróleo a Rusia, a fin de no permitir que recurra a ese dinero para financiar la invasión de Ucrania

Ucrania ha pedido a Occidente que no compre más petróleo a Rusia, con cuyos ingresos financia en buena parte su presupuesto, a fin de no permitir que recurra a ese dinero para financiar la invasión de Ucrania, pero Estados Unidos y actores como la Unión Europea (UE) aún no han tomado una decisión.

Los primeros ministros del Reino Unido, Boris Johnson, y Países Bajos, Mark Rutte, coincidieron este lunes en que la reducción de la dependencia de los hidrocarburos rusos debe hacerse "paso a paso", en lugar de con un veto inmediato a todas las importaciones, en una rueda de prensa conjunta en Londres.

Mientras, el Gobierno de Rusia ha aprobado una lista de Estados y territorios que han llevado a cabo "acciones hostiles" contra Rusia, a petición del presidente, Vladimir Putin, y que incluye a todos los países de la Unión Europea (UE), Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, entre otros.

Ucrania recurre a la justicia internacional

En el plano judicial, Ucrania argumentó este lunes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que la invasión de Rusia iniciada el pasado 24 de febrero viola una convención internacional contra el genocidio, un argumento con el que espera convencer al alto tribunal de la ONU para que intervenga e intente detener la guerra.

Durante tres horas, una delegación de Ucrania dio argumentos legales a los jueces de la corte con sede en La Haya para que soliciten a Moscú "la suspensión inmediata de las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero de 2022", tanto del Ejército ruso como de "las personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia". Kiev ha buscado una vía legal poco habitual para llevar el conflicto armado a la CIJ, que juzga litigios entre Estados.

La UE da los primeros pasos para admitir a Ucrania

Esta jornada el Gobierno ucraniano recibió al menos una buena noticia: los países de la Unión Europea acordaron iniciar el proceso para que Ucrania, Moldavia y Georgia se puedan convertir, en un futuro, en miembros del club comunitario, tras la petición que estos tres países hicieron a Bruselas la semana pasada.

El Ejecutivo comunitario elaborará ahora un informe en el que valorará si Kiev, Chisinau y Tbilisi cumplen los criterios para convertirse en países candidatos a entrar en la UE, entre ellos el respeto a los valores fundamentales de la Unión, la existencia de instituciones estables que garanticen la democracia, así como de una economía de mercado.