El Kremlin asegura que desconoce su estado de salud

"No tengo información sobre el estado de salud del mencionado recluso y por tanto no puedo creer sus afirmaciones acerca de cierto estado crítico", ha asegurado este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Preguntado en rueda de prensa sobre la reacción del Kremlin a la advertencia de EEUU acerca de que Rusia tendrá que "rendir cuentas ante la comunidad internacional" en caso de que Navalni muera, Peskov subrayó que en Moscú no se toman en cuanta "semejantes declaraciones formuladas por representantes de otros Estados".



"El estado de salud de los condenados y reclusos en el territorio de la Federación de Rusia no puede ni debe ser tema de su interés", enfatizó el portavoz, quien indicó que el presidente ruso, Vladímir Putin, recibe información sobre las peticiones para que el opositor pueda ser atendido por sus médicos.



"Él [Putin] es informado de estos hechos. En este caso no puedo reflejar alguna reacción. Desde luego, ello no puede ser motivo para una intervención del presidente", explicó Peskov antes de añadir que el presidente ruso no puede adoptar medidas sobre la "supervisión de la salud de los reclusos".