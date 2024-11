Los seguidores de Evo Morales descartan pausar los bloqueos a pesar de su llamamiento, saldándose con 66 detenidos 

El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) pidió este viernes a sus seguidores considerar hacer una pausa en los bloqueos de carreteras que realizan desde hace 19 días y anunció que hará una huelga de hambre para que haya un diálogo con el Gobierno de Luis Arce con mediación internacional.

En una declaración difundida por sus redes sociales, el también líder del oficialismo dijo que decidió "pedir a los compañeros movilizados" que consideren "analizar un cuarto intermedio del bloqueo de caminos" para evitar "hechos de sangre", por el operativo militar y policial que se ejecuta en esta jornada para desbloquear vías en el centro del país.

"Y he decidido, para viabilizar el diálogo, (que) voy a iniciar una huelga de hambre hasta que el Gobierno instale dos mesas de diálogo, primero por el tema económico y segundo por el tema político", señaló.

Evo pide la participación de organismos internacionales en el proceso de diálogo

Para que ese diálogo "sea viable, responsable y tenga resultados", el exgobernante pidió "la participación de algunos organismos internacionales o países amigos", porque a su juicio el Gobierno "no quiere entender temas legales ni técnicos".

Morales dijo que "el Gobierno tiene que replegar toda esa represión, esa movilización militar y policial" e insistió que "si hay algún hecho de sangre, será responsabilidad exclusiva del presidente" Arce.

También señaló que "no es sencillo escuchar permanentemente" que algunos digan "que es un bloqueo del Evo o del evismo" y aseguró que "varias veces" logró convencer antes a sus seguidores de no ejercer esta medida de presión que finalmente se cumplió porque, según dijo, el Ejecutivo no atendió sus demandas.

Simpatizantes del expresidente de Bolivia Evo Morales marchando en contra del gobierno de Luis Arce, en Parotani, Cochabamba (Bolivia) el viernes 1 de noviembre de 2024. — Esteban Biba / EFE

Morales entrará en huelga de hambre en la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, el principal sindicado de cocaleros de Bolivia que el exmandatario lidera desde hace décadas y que tiene base en esa zona central que es su bastión sindical y político.



Un proceso judicial en marcha bajo la sombra de 'lawfare'

El líder del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) se encuentra atrincherado en el Trópico de Cochabamba desde hace 19 días ante la posibilidad de que emitan una orden de captura en su contra por una investigación por presunta trata de personas y estupro.

En ese mismo lapso sus seguidores han bloqueado rutas en Cochabamba para que se retiren los procesos judiciales en su contra, para exigir una solución a la situación económica del país y por la defensa de la candidatura presidencial del líder oficialista para las elecciones de 2025.



Los seguidores de Evo descartan pausar los bloqueos

Los sectores afines al expresidente de Bolivia descartaron este viernes hacer la pausa en los bloqueos de carreteras sugerida por el también líder oficialista y tildaron de "criminal" al Gobierno de Luis Arce por el operativo militar y policial para despejar la ruta que une el centro y oeste del país.



En una declaración transmitida por la radio cocalera Kawsachun Coca, el dirigente campesino Humberto Claros señaló que las "bases" y las "organizaciones matrices" movilizadas "no aceptan ningún cuarto intermedio".

"El bloqueo nacional de caminos persiste y va a seguir con mucha más fuerza"

"El bloqueo nacional de caminos persiste y va a seguir con mucha más fuerza y más contundencia", sostuvo Claros.

Gran operativo policial

El Gobierno de Bolivia informó este viernes sobre la detención de 66 personas durante el operativo policial y militar ejecutado en esta jornada para levantar una parte de los bloqueos de carreteras que desde hace 19 días cumplen los seguidores del expresidente Evo Morales en el centro del país.

Del total de detenidos, 55 personas fueron trasladadas en esta misma jornada a La Paz "porque conforme a la normativa legal vigente, los delitos de terrorismo deben ser investigados aquí, en la sede de Gobierno", explicó.

Estas personas también serán investigadas por otros delitos como alzamiento armado, tráfico de armas, tenencia o porte ilícito de armas, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los medios de transporte, atentados contra la seguridad de los servicios públicos, asociación delictuosa y secuestro, agregó.

impatizantes del expresidente de Bolivia, Evo Morales, se enfrentan con integrantes de la Policía Boliviana este viernes, en Parotani (Bolivia) este viernes 1 de noviembre de 2024. — Luis Gandarillas / EFE

Del Castillo señaló que el plan para desbloquear la carretera que va desde la región central de Cochabamba hacia el occidente del país requirió la movilización de más de 3.000 policías que tuvieron apoyo de militares y lamentó que 21 agentes hayan resultado heridos.

El ministro aseguró que este operativo es solo el principio de la misión de liberar las vías del secuestro de los seguidores de Evo

El ministro aseguró que se cumplió la primera fase de este plan, "pero la misión no ha sido alcanzada" porque Cochabamba "sigue secuestrada" por los persistentes bloqueos en las rutas hacia el oriente del país.

Pronunciamiento presidencial

El presidente Arce manifestó en sus redes sociales que "no es posible ningún diálogo mientras se siga asfixiando la economía de las familias bolivianas y se vulnere el derecho al acceso de alimentos, combustible y medicamentos" con los bloqueos de rutas.

El mandatario sostuvo que en esta jornada se dio "un primer paso" con el desbloqueo de la carretera hacia el occidente boliviano y aseguró que continuarán "trabajando hasta liberar" a Cochabamba "del secuestro al que está sometido".

También expresó su "solidaridad" con los policías heridos durante el operativo, con los militares que están retenidos como "rehenes" en tres unidades militares tomadas por sectores leales a Morales en el Trópico de Cochabamba y "con los periodistas que sufrieron violencia en esta jornada".

"Nuevamente, exhortamos a que se levanten todos los puntos de bloqueo", agregó.