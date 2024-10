Los suburbios del sur de Beirut son ahora una "ciudad fantasma"

Los suburbios del sur de Beirut, densamente poblados y bulliciosos, se han convertido en una ciudad fantasma, donde muchos edificios destruidos todavía humean y los escombros abarrotan las calles, según fotógrafos de la AFP y relatos de testigos presenciales.

El miércoles por la mañana, una espesa humareda se elevaba desde los edificios afectados por los ataques israelíes en este bastión del movimiento islamista libanés Hizbulá, tras una noche de ataques especialmente violentos que iluminaron el cielo de la capital libanesa.

Algunos jóvenes pasaban en moto por los barrios casi vacíos, y los vecinos corrían a coger algunas cosas de sus apartamentos abandonados.

"Desde hace varios días, el barrio se ha convertido en una ciudad fantasma", afirma Mohammad Cheaïto, uno de los intransigentes que decidió quedarse.

Este conductor de 31 años pidió a sus padres, a su hermana y a sus sobrinos, que ya habían huido del sur del Líbano y se habían refugiado en su casa, que partieran hacia una zona más segura.

Como ellos, la mayoría de la población ha huido en los últimos días tras intensos ataques y órdenes de evacuación del ejército israelí difundidas en las redes sociales.

Algunos se han refugiado en casas de familiares o en escuelas puestas a su disposición por las autoridades, pero otros siguen durmiendo al aire libre en las calles de Beirut.

Fue en los suburbios del sur donde el líder de Hizbulá, Hasán Nasrala, fue asesinado el viernes en un espectacular ataque aéreo, y las incursiones no han cesado desde entonces.

"La tierra tembló"

Esta escalada se produce después de un año de guerra en la Franja de Gaza, provocada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y los intercambios de disparos transfronterizos con Hizbulá, el aliado de Hamás.

"Anoche la tierra tembló y el cielo se iluminó", dijo Mohammad Cheaïto. Recuerda con nostalgia la vida anterior. "Nos sentamos en el café, los ancianos jugaban al backgammon (...), el barrio estaba lleno de gente".

Hoy "todo está cerrado, las tiendas, los restaurantes, incluso las farmacias", asegura, afirmando que tiene que "salir de la periferia" para comprar comida. Hizbulá organizó este miércoles una conovcatoria de prensa en la zona donde tienen su sede sus principales instituciones.

"Todos los edificios atacados en los suburbios son edificios civiles y no albergan actividad militar", aseguró el jefe del departamento de información de Hizbulá, Mohommad Afif, frente a un edificio destruido sobre el que estaba izado un retrato de Nasrala.

En un barrio suburbano, los rescatistas buscan supervivientes entre los escombros de un complejo residencial formado por cuatro grandes edificios completamente derrumbados.

En otro barrio devastado, una mujer lleva un gato en brazos frente a un edificio que aún arde. Las calles están llenas de escombros y se ven muchos coches carbonizados.

"Ya no hay vida"

Vecinos que acudieron apresuradamente a recoger las cosas abandonadas en el coche, cargadas de colchones. "Vine rápidamente a recoger nuestros documentos de identidad y algunas cosas", dijo a la AFP un residente del suburbio que no quiso dar su nombre.

Descubrió que el complejo residencial de ocho edificios detrás de su casa había quedado completamente destruido. Según él, el barrio ya no es habitable: no hay electricidad porque el generador del barrio ha dejado de funcionar, no hay agua, las tiendas están cerradas, al igual que las gasolineras.

"Nuestro apartamento está lleno de polvo y hay un olor extraño. Salí muy rápido antes de asfixiarme", dijo. "Sólo vi una o dos personas en el camino, ya no hay vida".