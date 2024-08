El Supremo de Venezuela centra la disputa sobre el resultado de las elecciones

Todos los focos en Venezuela están puestos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Día tras día desde el miércoles han ido compareciendo los candidatos presidenciales y apoderados de partidos políticos convocados por la Sala Electoral, en el marco del recurso de amparo presentado por Nicolás Maduro dentro de la disputa por los resultados electorales del pasado 28 de julio.

Este viernes, tercer día de comparecencia, fue el turno del presidente Nicolás Maduro y los trece partidos que lo postularon como candidato. "El Partido Socialista Unido de Venezuela y los voceros de los distintos partidos del Gran Polo Patriótico, la alianza que postuló a Maduro, acudimos al TSJ en reconocimiento de su autoridad, la autoridad de la Sala Electoral en todo lo concerniente al tema electoral como máxima alzada", afirmó Diosdado Cabello, quien asistió al TSJ.

"Hemos entregado todos los documentos que ha solicitado, listas de testigos, todo lo que nos han pedido, que es básicamente lo que deberían estar entregando todos los partidos que participaron en esa elección" aseguró.



La gran ausencia

Edmundo González no acudió ante el TSJ el día en que había sido citado para comparecer. "Si acudo a la Sala Electoral estaré en absoluta vulnerabilidad por indefensión y violación del debido proceso" comunicó vía carta el ex candidato que sostiene que ganó las elecciones.

"El TSJ es un brazo ejecutor del régimen, represor, y pretenden usurpar las competencias del CNE, quien tiene que producir el resultado y proclamar a Edmundo González como presidente electo de manera inmediata es el CNE" afirmó por su parte María Corina Machado, quien conduce el espacio de oposición que llevó a González como candidato y repite que su lucha es "hasta el final".

La posición de González y de Machado, según indicaron algunas fuentes, no fue coincidente respecto a qué hacer ante el TSJ debido a que sobre González, a diferencia de Machado, podrían existir consecuencias legales por no haber acudido a la cita del poder Judicial.

Quienes sí comparecieron fueron los apoderados de los partidos que postularon a González acudieron al TSJ, aunque no presentaron las actas que, según afirman, evidencian la victoria de González. Uno de quienes postuló a González y se presentó ante el TSJ fue Manuel Rosales, gobernador del Zulia, quien afirmó que es "el CNE" quien "debe publicar las actas finales del proceso electoral del 28 de julio en razón del valor del voto, y la gente exige respeto al voto del organismo constitucional".



El Estado vs una página web

El TSJ dio un plazo de unos quince días para emitir su resolución respecto a la controversia electoral. Para eso deberá examinar todas las actas y documentos presentados por los partidos, el CNE, y elaborar una conclusión acerca del veredicto final.

Estados Unidos sin embargo ya anunció que reconoce la victoria de González en base a los resultados de Machado y González publicada en su página web: "Hemos examinado esas evidencias y hemos determinado que sería casi imposible falsificar las actas que fueron recopiladas y cargadas rápidamente después de concluir la votación (…) estos datos analizados y aceptados por entes independientes muestran que González recibió al menos el 66% de los voto", afirmó al respecto el subsecretario interino Mark Wells.

Respecto a la página de la oposición Cabello afirmó el viernes que la misma "no ha publicado las actas, colgó en una página fraudulenta, asumiendo competencias directas del CNE, unos documentos que ellos dicen que son actas, no tienen ni firmas de testigos, no tienen cédulas de identidad, huellas, es un hecho fraudulento". Por esa razón es que, dice el chavismo, no acudieron al TSJ a presentarlas.

El Centro Carter, quien estuvo como misión de observación internacional en las elecciones, también confirmó a "Edmundo González Urrutia como el ganador con más del 60%" de los votos, como aseguró la jefa de la misión, Jennie Lincoln.

En vista del adelantamiento del reconocimiento existe la pregunta de qué hará la Casa Blanca si el TSJ reconoce a Maduro como ganador, y el CNE publica los resultados desagregados y transparentados dentro del lapso de los 30 días previstos por la ley. "Que no se atrevan a repetir el triste y bochornoso episodio de Juan Guaidó de estar reconociendo a alguien que no fue electo producto de la voluntad popular", señaló al respecto la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Esa presentación por parte del CNE es la que esperan a su vez Brasil, Colombia y México, gobiernos que se coordinaron para mediar en la crisis. Los tres países emitieron un segundo comunicado donde "consideran fundamental la presentación por parte del CNE de los resultados (…) desglosados por mesa de votación. Al tomar nota del proceso iniciado ante el TSJ en torno al proceso electoral, parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales".



El país en suspenso

"Cómo saber qué va a pasar en Venezuela, estamos a la espera, es tan incierto, habría que ser adivino para saber", dice Mercedes, que vende empanadas en el centro de Caracas. Reabrió su puesto luego de los dos primeros días de crisis post electoral y ahora sigue el ritmo de los acontecimientos con las conversaciones diarias, las marchas del chavismo que día tras día van al Palacio de Miraflores, y las comparecencias ante el TSJ.

La incertidumbre no solo está dada por la espera de la resolución del TSJ, lo qué dirá y cuándo lo dirá el CNE, sino por la continuidad de una crisis que trae noticias a diario. La última del jueves en la noche fue el anuncio de Maduro de suspender la red social X por diez días: "Elon Musk ha violado todas las normas de la propia social, y ha violado incitando al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento, ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley y la vamos a hacer respetar", dijo el mandatario.

La suspensión de X ya se encuentra en vigencia en el país, donde resulta difícil poder acceder a la red social sin conectarse por vía alternativa. Es parte de la escenografía de un país en el que el gobierno denuncia un intento de golpe de Estado en curso, motorizado por quienes ya no reconocen el poder Judicial, Electoral, Ejecutivo, y llaman al Ejército a desobedecer al Alto Mando militar, y ante el cual está en marcha un fuerte despliegue de fuerzas policiales denunciado por la oposición.

"Yo quisiera que prevalezca la democracia. Ojalá todo mejore, es lo que nos conviene a todos", dice Mercedes desde su puesto de comida en centro caraqueño, a casi ya dos semanas de las elecciones presidenciales.