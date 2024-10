¿Tercer intento de atentado contra Trump?: esto es lo que se sabe hasta el momento

"Probablemente detuvimos otro intento de asesinato". Con estas palabras, esgrimidas por el shérif de Riverside, localidad californiana donde el candidato republicano se disponía a celebrar un mitin, describía el agente lo que, en esencia, no deja de ser la detención de un hombre al que se le dio el alto en un control de seguridad en las inmediaciones del evento portando de forma ilegal en su vehículo varias armas de fuego.

Una vez más, la distancia entre los hechos –la detención de un sujeto– y lo que se ha replicado en numerosos medios de comunicación –tercer intento de asesinato contra Trump– es, cuando menos, sorprendente. Sobre todo si nos atenemos a que Vem Miller, el supuesto perpetrador del tercer atentado contra el magnate, se encuentra en libertad bajo fianza tras el pago de 5.000 dólares (unos 4.500 euros).

Llegado este punto cabe preguntarse, ¿estamos realmente ante la tercera tentativa de asesinato del candidato republicano a la Casa Blanca? Probablemente no. Y es que la información no deja de ser material sensible y munición –valga la redundancia– en momentos de máxima polaridad. Por ello, la posibilidad de tejer un relato victimista no ha pasado desapercibida en el entorno Trump.



El pasado 17 de septiembre, en una entrevista en el canal conservador Fox News Digital, Donald Trump culpó a la "retórica" de Kamala Harris, la candidata demócrata, y a la del actual mandatario, Joe Biden, del intento de asesinato del que fue objetivo a mediados de septiembre. Más tarde, en la red social Truth amplificó este mensaje al incluir a toda la retórica de "la izquierda comunista".

En dicha entrevista, Trump señaló que el sospechoso del intento de atentado, Ryan Wesley Routh, de 58 años "creyó en la retórica de Biden y Harris, y actuó en consecuencia". "Su retórica está provocando que me disparen, cuando soy yo quien va a salvar al país, y ellos son los que están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera", agregó el expresidente.



Trump el mártir

El objetivo de Trump parece claro; sacar el mayor rédito posible de la agitación reinante y situarse como el objetivo a batir por parte del establishment político. Así, el magnate no ha dudado en tratar de rentabilizar políticamente el intento de asesinato que sufrió el pasado 13 de julio, convirtiendo el lugar en un centro de peregrinaje para una mayoría blanca de clase trabajadora, rural y olvidada que quiere volver otros cuatro años de su "mesías".

Tal es así que el pasado 6 de octubre regresaba a la pequeña localidad de Butler (Pensilvania) donde tuvieron lugar los hechos y se dio un baño de masas acompañado de Elon Musk como invitado de lujo. Toda una puesta en escena con miras a santificar a un líder y, ya de paso, arañar un buen puñado de votos.