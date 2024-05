Trump se presenta como víctima tras ser declarado culpable: "El juez fue un tirano"

Escoltado por un generoso muestrario de banderas estadounidenses, el expresidente de EEUU Donald Trump ha cargado contra la Justicia de su país tras ser declarado culpable de todos los cargos en el caso Stormy Daniels: "No ha sido un juicio justo".

El expresidente Donald Trump ha anunciado que su equipo legal va a apelar el veredicto de este jueves, en el que fue declarado culpable por un jurado popular, basándose en numerosos argumentos.

Entre ellos, el exmandatario ha detallado: "No nos permitieron traer a testigos, no nos permitieron hablar, no nos permitieron hacer nada. El juez fue un tirano" en clara alusión al juez Juan Merchan, que presidió el tribunal. "Vamos a apelar esta estafa", ha asegurado.

"Ya hemos visto lo que hicieron con algunos de los testigos, prácticamente el juez los crucificó. Parece un ángel pero es un diablo", ha lamentado Trump en su primera alocución tras ser declarado culpable de 34 delitos de falsedad documental.

Así lo determinaron este jueves los siete hombres y cinco mujeres del jurado de Nueva York. Ahora le toca al juez Juan Merchan deliberar qué condena aplica al primer expresidente convicto de EEUU. La decisión se dará a conocer el próximo 11 de julio.