El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que tomará medidas para prohibir TikTok, una popular aplicación de vídeo china, que, asegura, ha sido una fuente de preocupaciones de seguridad nacional y censura.

Los "motivos" que llevan a Trump a tomar esta decisión son que cree que China está detrás de la aplicación para espiar a los estadounidenses. La empresa lo ha negado a través de un comunicado publicado este lunes: "Si bien no hacemos comentarios sobre rumores o especulaciones, confiamos en el éxito a largo plazo de TikTok".

No está claro aún si permitirá que alguna empresa compre la plataforma para que no pertenezca a una compañía china. Pero según Reuters y The New York Times, Microsoft ya estaría en conversaciones para hacerlo. Las fuentes consultadas por el diario no especificaron en qué punto se encuentran las conversaciones, que podrían desembocar con la entrada del gigante Microsoft en el accionariado de la app.

La respuesta de Tik Tok

En este sentido, la gerente general de TikTok en Estados Unidos, Vanessa Pappas, ha advertido este sábado que la red china no tiene planes "de irse a ningún lado", en respuesta al anuncio del mandatario Donald Trump de vetarla en el país.

"No planeamos ir a ningún sitio. TikTok es el hogar de creadores y artistas para que expresen sus ideas y se conecten con gente de diferentes orígenes. Estamos orgullos de todos los que llaman a TikTok su hogar", afirmó la gerente general en el vídeo.



En un vídeo colgado en Twitter, Pappas agradeció, además, a los millones de estadounidenses que usan esa red diariamente y aseguró que no planean "ir a ningún sitio".



Pappas afirmó en su mensaje que están orgullosos de los 1.500 trabajadores que tienen en este país y que crearán otras 10.000 plazas de empleo durante los próximos tres años.



Medio para vigilar y distribuir propaganda

A principios de mes, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, había dejado entrever que el Gobierno de Trump consideraba restringir el acceso a Tik Tok ante la posibilidad de que Pekín esté utilizando la red social como un medio para vigilar y distribuir propaganda.

TikTok es una red social con sede en Pekín (China) en la que se comparten videos cortos y que ha logrado un gran éxito entre el público adolescente, pero que a la vez ha levantado grandes dudas acerca de la seguridad de los datos de los usuarios y de sus vínculos con el Partido Comunista Chino.