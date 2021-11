Toronto rechaza una charla de la premio Nobel de la Paz Nadia Murad

El consejo escolar de Toronto ha retirado su apoyo a un club de lectura en el que participará la premio Nobel de la Paz Nadia Murad porque consideran que su relato podría "fomentar la islamofobia" y resultar "ofensivo", según ha publicado El Mundo, entre otros medios.

Murad es una activista de derechos humanos iraquí de ascendencia yazidí. En su libro La última niña: mi historia de cautiverio y mi lucha contra el Estado Islámico relató el infierno que vivió cuando fue secuestrada y obligada a ser esclava sexual del Estado Islámico.

Según el consejo escolar de Estado, la charla no podría ser adecuada para estudiantes de 13 a 18 años, ya que el curso en el que participa está programado para jóvenes de estas edades y en riesgo de exclusión social. Este consejo promociona el club de lectura afectado, A Room of your Own (Una habitación propia, en referencia al título de Virginia Woolf).

El club de lectura se podrá celebrar aunque el consejo escolar no lo apoye.