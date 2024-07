Trump desata la polémica tras dudar de que Kamala Harris sea negra: "Se convirtió de repente"

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano, Donald Trump, desató este miércoles la polémica al sugerir que su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, "se volvió negra de repente" para ganar votos.

En una tensa entrevista durante la convención de la Asociación Nacional de Periodistas Afroamericanos (NABJ) en Chicago, Trump dijo que hace años la vicepresidenta Harris "solo promocionaba su herencia india".

"Yo no sabía que era negra hasta que hace unos años se volvió negra y quiere ser conocida como negra. ¿Es una cosa o la otra? Yo respeto las dos, pero ella obviamente no lo respeta", aseguró Trump, cuestionando el color de piel de la vicepresidenta, que es hija de padre jamaicano y madre india, y que en su vida pública promueve ambos orígenes. Harris pasó la mayor parte de su infancia con su madre, pero estudió en la Universidad de Howard, una universidad eminentemente negra.



La tensa entrevista fue moderada por las periodistas negras Rachel Scott de ABC; Kadia Goba, de Semafor, y Harris Faulkner, de Fox News. Trump acabó llamando a las dos primeras "muy mal educadas" y "desagradables" en un intercambio en el que las periodistas insistieron en obtener respuestas del expresidente.

La Casa Blanca calificó inmediatamente de "repulsivo" e "insultante" el comentario de Trump. "Nadie tiene derecho a decirle (a Harris) quién es ni cómo se identifica", afirmó la portavoz del Gobierno, la afroamericana Karine Jean-Pierre.

En la entrevista, Trump también se distanció de su candidato a vicepresidente, J.D. Vance, por haber criticado que el país esté en manos de mujeres solteras y gente sin hijos. "Él es una persona muy orientada a la familia (...) yo conozco a gente sin familia que son muy buenos y en muchos casos mejores. No tener familia no significa que haya algo mal contigo", indicó el exmandatario. Vance ha criticado a Harris por no haber tenido hijos y ha rebajado el hecho de que sea la madrastra de los hijos de su marido, Doug Emhoff.