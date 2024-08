Trump propone tres debates a una Harris que le pisa los talones en varios estados del sur

El expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano, Donald Trump, propuso este jueves tres debates a su rival, Kamala Harris, los días 4, 10 y 25 de septiembre. ¿Por qué? Los nervios entre los republicanos crecen. La candidata demócrata se está acercando a Trump en los sondeos en varios estados del sur.

En una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), el exmandatario propuso tres cara a cara en las cadenas Fox, ABC y NBC en lugar del que estaba previsto el 10 de septiembre en ABC. "Estamos esperando ansiosamente las fechas (de debate televisado) del 4, 10 y 25 de septiembre" porque "creo que tenemos que decir las cosas claras", dijo el expresidente republicano (2017-2021) en su primera aparición pública desde que Harris eligió al gobernador de Minesota Tim Walz como su compañero de fórmula.

ABC News señaló este jueves que acepta transmitir el eventual debate presidencial del próximo 10 de septiembre, precedido por el que se llevaría a cabo en Fox el 4 del mismo mes. El cara a cara en NBC sería el 25 de septiembre. En la rueda de prensa de cargó contra Harris y dijo que si la vicepresidenta demócrata llega a ser elegida presidenta de EE.UU., "nuestro país va a ser un fracaso gigante, un fracaso como no ha visto otro el mundo".

Añadió que Harris es "peor" que Biden, más "incompetente", que "destruyó" San Francisco y California con sus políticas y que ha tratado de instrumentalizar el sistema contra él, aunque afortunadamente "ganó" el caso abierto en Florida y sus abogados tratan de retrasar los otros casos abiertos. Dijo creer que Harris "se está derrumbando" y que esa caída será definitiva cuando los estadounidenses "se entere del mal trabajo que ha hecho (Harris) en la frontera sur con México.

"Ella trata de decir que no tuvo nada que ver con la frontera, pero la designaron para dirigir la frontera. Nunca fue allí. Fue a un lugar, pero era un lugar al que le encantaría ir a cenar con su esposo, un lugar que no formaba parte del problema ni estaba cerca de la frontera", atacó. Trump aseguró que "tenemos la peor frontera de la historia del mundo", con millones de personas sin papeles entrando, algo que "nuestro país no puede sostener".

Harris crece incluso en los estados del sur

Lo cierto es que Harris está recortando la ventaja en las encuestas respecto a su rival republicano, Donald Trump, en los estados del sur y suroeste, una zona que estaba cómodamente del lado del conservador antes de que el presidente Joe Biden renunciara a buscar la reelección. Las amplias ventajas en las encuestas de intención de voto de Trump en estados como Nevada, Arizona o Georgia se están esfumando, algo que está elevando el nerviosismo de la campaña republicana y del propio Trump, que ha convocado hoy una inesperada rueda de prensa.

La media de encuestas de FiveThirtyEight en Arizona ha pasado de dar más de dos puntos de ventaja a Trump a quedar a solo un punto, mientras que la media de RealClearPolitics (RCP) le da al republicano una ventaja de casi tres puntos, por de los cinco de hace un mes. Nevada, un estado que hasta hace poco los demócratas daban por perdido en sus cálculos internos, está en un empate técnico en los últimos sondeos, aunque la media de encuestas de RCP otorga a Trump todavía una ventaja de cuatro puntos, ligeramente menos que los cinco puntos de ventaja que tenía Trump sobre Biden.

En Georgia, la ventaja de Trump en la media de encuestas se ha esfumado por completo y ahora Harris está empatada y con una tendencia ascendente, algo que complica las opciones de los republicanos, si no, como parece, también pierden fuerza en los estados clave del Medio Oeste.

"Trump cree que su equipo le está fallando y nadie puede salvarle o defenderle como él mismo. Odia la cobertura que está recibiendo Harris", señaló. Desde que comenzaron su gira por varios estados clave el martes, la pareja Harris-Walz está congregando a más de 10.000 personas y llenando las instalaciones en las que se presenta, algo que los que conocen a Trump dicen que es una de las métricas que más se fija en sus rivales.