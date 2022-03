Ucrania no ve señales de que las tropas rusas se alejen de Kiev

El plan para rodear la capital ucraniana no tiene visos de haber desaparecido. Así lo ha declarado este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano, Oleksander Motuzyanyk, que ha asegurado que las tropas rusas no se han alejado de la ciudad.



"Según nuestra información, la Federación Rusa no ha abandonado sus intentos, si no de capturar, de rodear Kiev. Por ahora no vemos que las fuerzas enemigas se alejen de Kiev", declaraba Motuzyanyk en una rueda de prensa televisada.

Las fuerzas ucranianas creen que Rusia intentará romper de nuevo la resistencia después de reagruparse en territorio bielorruso, al tiempo que proseguirá su ofensiva en el sur y el este de Ucrania, especialmente en el Donbás.

"Se asignaron varias unidades al área de Chernóbil –en la región de Kiev– para su posterior reubicación a Bielorrusia, con el objetivo de restaurar la capacidad de combate", señalaba este domingo el Mando General de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Es posible que después de la implementación de estas medidas, el reagrupamiento y el fortalecimiento de las fuerzas, los ocupantes reanuden las acciones para bloquear Kiev desde la dirección suroeste", añadió.