Una UE dividida estudia imponer sanciones a los colonos radicales israelíes tras la oleada de violencia en Cisjordania

Más de 200 palestinos han muerto y cerca de 3.000 han resultado heridos en Cisjordania en los dos meses de guerra en Oriente Próximo. La violencia de los colonos extremistas en la Palestina ocupada y la pasividad -y en ocasiones colaboración- del Ejército y las autoridades israelíes preocupa cada vez en Bruselas.

Con este telón de fondo, los 27 ministros se dan cita el lunes en el último Consejo de Asuntos Exteriores del año. Los principales platos del menú son las medidas de represalias contra Hamás y los colonos violentos. Mientras que la UE converge en lo primero, sus diferencias agrietan en torno a los israelíes.

La guerra cruenta que se libra desde hace dos meses en Oriente Próximo deja en Europa la certeza de que el statu quo, que ha imperado durante décadas, no es una opción. Bruselas está poniendo buena parte de sus esfuerzos diplomáticos en preparar el día de mañana. Y, especialmente, en allanar el camino para asentar la solución de los dos Estados. Pero la creciente expansión de los asentamientos ilegales en Cisjordania, que se han multiplicado por tres en los últimos 30 años, hace cada vez más complicada la creación del Estado palestino.

"Los dos Estados están en peligro porque los asentamientos cortan la continuidad territorial de Palestina. Lo hemos dicho continuamente. Son ilegales. Otra cosa es la violencia extremista, que debería ser gestionada por el sistema judicial, el Ejército y el Gobierno israelí. Si ellos no toman acciones, miraremos cómo podemos dar algún paso por nuestra parte", explican altas fuentes europeas.

Los colonos israelíes han arrasado más de 50 aldeas palestinas

En el marco de la guerra actual se ha recrudecido la explosión de una ola extremista y violenta de los colonos israelíes, que han arrasado más de 50 aldeas palestinas. Todo se produce en medio de un discurso muy duro de las autoridades israelíes en el conflicto. El ministro ultranacionalista Amichai Eliyahu llegó a pedir que se tirase una bomba atómica en la Franja para "matar a todo el mundo" en Gaza. El titular de Defensa Yoav Gallant ha defendido a sangre y fuego la privación de agua, electricidad o combustible bajo el pretexto de que los gazatíes "son animales y hay que tratarlos como tal".

En la capital comunitaria son conscientes de que la expansión y la radicalización de los colonos supone una gran amenaza a la viabilidad de la solución de los dos Estados, a la continuidad territorial de Palestina y a la estabilidad de Cisjordania y en general de toda la región. Esta semana se conocía la noticia de la construcción de más de 1.700 viviendas ilegales en Jerusalén Este. "No son asentamientos, son provocaciones en medio de una guerra", reconocen fuentes europeas, preguntadas por este nuevo movimiento de Tel Aviv.

En este contexto, la Unión Europea está explorando opciones para castigar a los responsables de la violencia extrema, algo que podría traducirse en prohibiciones de entrada a territorio comunitario u otras sanciones por violaciones de derechos humanos. Sin embargo, los Veintisiete no están ahí todavía. "No hemos comenzado la discusión sobre los detalles. Estamos aún en el punto de ver si hay que hacerlo o no", asumen en Bruselas. "No creo que estemos preparados para alcanzar un consenso a 27 para dar pasos concretos", reconoce otro diplomático europeo.

EEUU anunció la prohibición de viajar al país a los colonos radicales

Una mayoría de países sí que cree que es el momento de dar este paso, en línea con Estados Unidos. Washington anunció la prohibición de viajar al país a los colonos radicales. En la UE, Bélgica y Francia han apoyado públicamente esta medida y han abierto la puerta a hacerlo de forma unilateral.

"Hemos visto que el Ejército israelí no ha tomado ninguna acción contra estos actos ilegales. Como potencia ocupante y bajo el Derecho Internacional, Israel tiene la obligación de resolver estos problemas. A nivel de la UE, estamos considerando la posibilidad de tomar medidas contra individuos concretos y estamos hablando con los estadounidenses para ello", subraya una alta fuente.

La radicalización de los colonos ha ido unida a la impunidad por parte de la comunidad internacional y al respaldo de los sucesivos gobiernos israelíes. El anterior carga la bandera de haber construido más asentamientos ilegales en los 75 años de historia del país. Tras su visita a la región hace unas semanas, Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea denunciaba que las propias autoridades estaban armando a los colonos.

El principal mensaje de antes y de ahora de los europeos es que la única opción posible para garantizar una paz duradera y una coexistencia en seguridad pasa por los dos Estados. Pero sobre el terreno la sociedad se ha ido volviendo más escéptica y menos entusiasta. La guerra actual dejará unos pueblos traumados. Y la historia demuestra que después de cada guerra en tierra santa han florecido las opciones más radicales.

Mano dura con Hamás

Donde sí hay más consenso es en el endurecimiento de las medidas contra Hamás. Los Veintisiete debatirá el lunes una propuesta franco-alemana que busca cortar las líneas de financiación de la organización, considerada como terrorista en la UE desde 2003. "Me sorprendería que algún Estado miembro se opusiera a ello", afirma otra fuente, que subraya que todavía queda trabajo a nivel técnico para consumarlo.

Debatirán una propuesta franco-alemana que busca cortar las líneas de financiación de Hamás

Ya esta semana, la UE incluyó en su lista de sanciones a dos líderes del brazo armado de Hamás. Y el objetivo es continuar por este camino de represalias a mandatarios de la organización y contra sus vías de financiación.

Más allá de las sanciones, el objetivo del Consejo de este lunes pasa por reforzar la postura de la UE, que se asienta en tres pilares: incidir en la necesidad de que la ayuda humanitaria entre, proteger a los civiles y la preparación del día de mañana. Borrell también presentará un plan de acción de siete principios que pasa por exigir el respeto al Derecho Internacional, estabilizar Gaza, mantener viva la idea de los dos Estados, reforzar a la Autoridad Palestina, garantizar la seguridad para ambos y reavivar el proceso de paz.