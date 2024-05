La universidad de Harvard y el MIT amenazan con suspender a los alumnos de las acampadas propalestinas

Las universidades de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, en inglés) amenazaron este lunes con desalojar y/o suspender a los estudiantes propalestinos que acampan en sus campus. Las protestas, que empezaron hace tres semanas en la Universidad de Columbia (Nueva York) y en las que miles de estudiantes han sido detenidos por todo el país, están ahora irrumpiendo en el final de curso universitario, afectando las ceremonias de graduación.

El MIT dio un ultimátum a los universitarios que protestan en su campus para que levantaran el campamento antes de las 14:30 hora local (18:30 GMT), una orden que algunos de los estudiantes no obedecieron. La presidenta del MIT, Sally Kornbluth, ha avisado que quienes no abandonen el campamento enfrentan una "suspensión académica temporal inmediata" que les impedirá ir a clase, examinarse o acudir a la graduación.

En Harvard, su presidente interino, Alan Garber, también ha advertido a los estudiantes acampados con la expulsión si no levantan la protesta, aunque no ha amenazado con usar la Policía, como han hecho muchas otras universidades en el país. "Quienes participen (en la acampada) o perpetúen su continuación serán expulsados de sus facultades", ha dicho Garber, quien ha avisado que no podrán hacer exámenes ni vivir en el campus hasta nueva orden.

Los estudiantes han recuperado el campamento

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) recuperaron este lunes su campamento propalestino un par de horas después de haber sido desalojados por la administración de esa universidad.

Con consignas como "Palestina será libre" y "el pueblo unido jamás será vencido", varios cientos de estudiantes derribaron las vallas erigidas por la directiva universitaria alrededor del campamento y se unieron en una cadena humana defendiendo las tiendas de campaña que todavía no habían sido desmanteladas.

Yaritza, una de las estudiantes, ha explicado que, aunque la administración se había comprometido a no expulsarlos del campamento, primero lo rodeó con vallas y luego estableció un control de acceso, permitiendo la entrada y salida solo de estudiantes y profesores acreditados.

Después del mediodía, empezaron a dejar salir, pero no a volver a entrar. Posteriormente, llegaron más policías y antidisturbios, con lo que a las tres de la tarde solo quedaba en el lugar media docena de estudiantes y algún profesor. "Pero los estudiantes que no pudieron volver a entrar se quedaron por aquí y cada momento llegaba más y más gente", ha añadido Yaritza.

Fuera del campamento, varias docenas de contramanifestantes pro Israel increparon a los estudiantes. A pocos metros del campamento, estudiantes de secundaria de Somerville, ciudad aledaña a Cambridge, cortaron con una sentada la principal arteria urbana de la urbe, la Avenida Massachusetts, frente al edificio principal del MIT.

La presencia de menores cerca del campamento pudo haber sido la razón para que la Policía no intervino cuando los estudiantes tumbaron las vallas. "Estábamos preparados. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hablamos con nuestros profesores para que supieran lo que íbamos a hacer y ellos nos dieron consejos", ha dicho Leyla, estudiante mexicana de 17 años.

Entrada la tarde-noche, el campamento era una fiesta de cánticos en árabe y banderas de Palestina, los contramanifestantes se habían marchado y los estudiantes animaban a los presentes a pasar con ellos la noche para tratar de evitar un desalojo nocturno más violento que el anterior.

Más de 2.700 los estudiantes detenidos en EEUU

La Policía irrumpió este lunes por la mañana en la acampada de la Universidad de California en San Diego, deteniendo a 64 personas. En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) la Policía también detuvo este lunes a al menos 45 personas como sospechosos de conspiración para cometer allanamiento de morada y todas las clases presenciales fueron suspendidas e impartidas en línea ante el resurgimiento de las protestas. Estas cifras se suman a los 243 manifestantes arrestados la semana pasada.

A través de un comunicado emitido por el Campamento de solidaridad con Palestina (PSE por sus siglas en inglés) de la UCLA, miembros de esa universidad aseguraron que los detenidos este lunes no estaban manifestándose cuando los agentes comenzaron los arrestos y señalaron que, tras ser esposadas y atadas con bridas, esas personas fueron obligadas a permanecer en el suelo durante más de cuatro horas.

PSE: "La comunidad de UCLA exige la liberación inmediata de todos los detenidos"

"La comunidad de UCLA exige la liberación inmediata de todos los detenidos y que se retiren todos los cargos, tanto los cargos inventados como los cargos ilegales del 1 de mayo", señala el documento.

Con estos, ya son más de 2.700 los estudiantes detenidos en todo Estados Unidos desde que estallaron en abril las protestas en contra de la guerra de Israel en Gaza, del apoyo del Gobierno de Joe Biden al de Benjamín Netanyahu y de las inversiones de sus universidades en la industria armamentística israelí.

Criminalización política y mediática de las protestas

También en Los Ángeles, en la universidad Pomona College, un grupo de estudiantes alzó un campamento en el recinto en el que estaba prevista la ceremonia de graduación. Esto el mismo día en que la Universidad de Columbia en Nueva York, epicentro de las protestas estudiantiles, anunció que suspende su gran ceremonia de graduación, que estaba prevista para el 15 de mayo. El centro celebrará a cambio actos más pequeños donde los estudiantes serán honrados individualmente junto a sus compañeros.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha lamentado la decisión de la universidad neoyorquina: "Es lamentable que un pequeño grupo de personas haya ido demasiado lejos y le haya costado a sus compañeros este importante evento".

La semana pasada, Biden abrazó el discurso que ha tachado de violentas y antisemitas unas protestas que han sido abrumadoramente pacíficas, pero criminalizadas por gran parte del aparato político y mediático estadounidense.