Venezuela elige presidente entre la incertidumbre y la tensión

Las urnas están listas en Venezuela para las elecciones presidenciales de este domingo 28 de julio. Cerca de 21 millones de personas están convocadas a decidir quién será el mandatario para los próximos seis años: si Nicolás Maduro en una tercera presidencia o uno de los nueve candidatos de la oposición, en particular Edmundo González Urrutia, respaldado por María Corina Machado.

Las campañas electorales terminaron en las calles el jueves tras largas semanas de despliegue por todo el país. Maduro lo hizo con un acto en el oeste de Caracas sobre la avenida Bolívar, habitual zona de fuerza en las campañas del chavismo; y González, junto a Machado, en Las Mercedes, en el este de la ciudad, bastión tradicional opositor.

Sin embargo, la contienda siguió en redes sociales durante el viernes y el sábado. El hecho central fue el intento de ingreso al país negado a varios expresidentes, como Vicente Fox, de México; y Jorge Quiroga, de Bolivia; que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, que reúne a exmandatarios de derecha, así como diputados de partidos de España, en particular del Partido Popular (PP), de Chile o Argentina.

"Ellos saben que son unas personas no gratas", afirmó Maduro sobre lo ocurrido. "No estaban invitadas por el poder electoral, y el poder electoral decide a quién invita", agregó en referencia al Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en sus artículos 481 y 482, que indica que quienes participen como acompañantes internacionales deben contar con la acreditación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La noticia ocupó la conversación en redes y medios en el marco de un clima de tranquilidad marcado por una creciente aprehensión acerca de qué sucederá el domingo, en torno a una elección de alta polarización política. La impresión, compartida en varias conversaciones, es que el país está en tensión, una que anuncia una posible tormenta.

Denuncias cruzadas

Maduro volvió a referirse el viernes a lo que sería el plan de Machado el domingo: "Gritarán fraude, y quieren arrastrar a Estados Unidos, a Europa y a sus aliados occidentales a la fracasada política tipo [Juan] Guaidó". El presidente también se refirió a un "plan de violencia soterrada" opositora para "revivir el tiempo del odio, de la confrontación entre los venezolanos", en referencia a las crisis de 2013, 2014, 2017 o 2019 vividas en el país.

Varias personas durante la manifestación por la movilización de la esperanza a la caravana de la libertad en las próximas elecciones de Venezuela, a 21 de julio de 2024, en Madrid. — Diego Radamés / Europa Press

El fiscal general, Tarek William Saab, por su parte afirmó que "el CNE es el único para emitir resultados electorales, quien lo haga al margen de esa competencia legal sabe que está cometiendo un delito".

Del otro lado continuó la acusación contra Maduro de querer realizar un fraude. "Él -Maduro- no puede ganar una elección legítima, y por eso van a hacer todo lo posible para intentar robársela", afirmó el senador estadounidense republicano Marco Rubio, conocido por su agresiva política contra el Gobierno venezolano. "Nos vamos, no ya con la sospecha, sino con el temor fundado de que el domingo vaya a haber un golpe de Estado, de que la elección esté amañada", afirmó la delegación de diputados del PP que no pudo entrar en Venezuela.

Las denuncias opositoras sobre que el Gobierno estaría preparando un fraude no contaron hasta el momento con algún elemento probatorio, y las auditorías hechas a las máquinas de votación mostraron su buen funcionamiento, como dieron cuenta otros sectores de la oposición.

¿A quién votar?

"Tú cómo reparas un vaso de vidrio que está partido, cómo reparas este país", dice Andy, un joven de 19 años que trabaja en un local de teléfonos cerca de la Plaza Venezuela y, dice, no irá a votar. "Si tuviera que votar obligado lo haría por El Conde", en referencia al candidato Benjamín Rausseo, conocido por muchos por su nombre artístico El Conde del Guácharo, que aspira a ser tercero en las elecciones.

"Esta oposición no sirve. Ellos pidieron invasión, María Corina, [Henry] Ramos Allup y Guaidó, ellos querían que invadieran Venezuela. Si gana Maduro va a seguir la misma paja (situación), y si gana Edmundo no se sabe si las cosas van a ser peores", dice por su parte Keiverson, también de 19 años, que trabaja con Andy en el mismo negocio y afirma que tampoco irá a las urnas.

Ambos reconocen que dos cosas mejoraron en el país: la economía y la seguridad. "De un tiempo para acá ha aumentado la seguridad, es arrecho que hace un par de años salías en la calle con tu teléfono y salías asustado, y ahorita yo he estado a las 3 de la mañana con el teléfono en la calle y no pasa nada, antes te robaban hasta las zapatillas", dice Andy.

Las voces en la calle a pocas horas de las elecciones son diversas. Muchos plantean que votarán a González Urrutia por un "cambio", palabra que aparece en la mayoría de las conversaciones; otros afirman que aún no se han decidido y lo harán a última hora; y otros se inclinan por Maduro.

El candidato de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia, y la líder de la oposición, María Corina Machado, en un mitin, a 4 de julio de 2024, en Caracas (Venezuela). — Jeampier Arguinzones / Europa Press

En cuanto a las encuestas, la mayoría dan la victoria a González Urrutia, algo que el Gobierno niega, y pone por delante la acusación de parcialización de esas casas encuestadoras, así como imágenes de las grandes movilizaciones realizadas en los últimos días, como en Caracas. Existe una expectativa dentro del chavismo por la capacidad del Partido Socialista Unido de Venezuela que pueda ganarle al descontento, el núcleo duro de votantes que puede ser ampliado, o por la curva ascendente de la campaña en la recta final.

La hora de las urnas

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ya puso en marcha el llamado Plan República, con más de 380.000 efectivos desplegados en el país. "A pesar de todas la sanciones y el ataque a nuestro país, el pueblo venezolano quiere salir a votar con vocación pacifista y democrática", afirmó el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, al iniciar el despliegue. Dentro de las acciones preelectorales, también ocurrió el cierre de los pasos de cruce con Colombia, una frontera de más de 2.200 kilómetros, extensa y caliente.

Los diferentes elementos se encuentran dispuestos para una elección con dos características: sin voto obligatorio y con una sola vuelta, es decir, que quien obtenga mayoría simple ganará la contienda. Una pregunta es cuántas personas votarán, dentro de un padrón menor al formal en vista de la emigración masiva y poca cantidad de personas inscriptas en el extranjero.

La elección será observada con atención fuera y dentro del país, donde ya se encuentran algunos expresidentes, como el colombiano Ernesto Samper, el dominicano Leonel Fernández, así como hombres fuertes de la política latinoamericana, como Celso Amorim, asesor del presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva. Las urnas abrirán el domingo en una jornada que será larga y probablemente tensa en particular a partir del cierre de las mesas de votación, en un contexto donde el chavismo y la oposición ya convocaron concentraciones en las calles.