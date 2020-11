Las calles de Cancún, al sureste de México, han sido testigo de una protesta por los brutales feminicidios de tres mujeres el pasado fin de semana. A ella acudieron más de 2.000 jóvenes y diversos medios apuntan que hubo al menos tres periodistas heridas, una de ellas por disparo de arma de fuego. Además, tanto activistas como reporteras han denunciado que fueron agredidas sexualmente por los policías.



Los agentes irrumpieron con las armas en la mano y gritos de "ahora si van a valer madres las pinches mujeres". Dispararon a mansalva en la plaza central a pocos metros de los manifestantes. Además, hicieron varias detenciones, pegaron e intentaron quitar los teléfonos y las cámaras a los periodistas que cubrían la protesta.

En el momento en el que los manifestantes estaban a punto de acceder al Ayuntamiento de Quinta Roo aparecieron los policías abriendo fuego a tiro limpio lo que provocó una estampida. Fue en ese preciso momento cuando comenzaron a perseguir a golpes a quienes trataban de grabar la brutal agresión.

La policía de Cancún agrediendo a las asistentes a la manifestación. — PEDRO PARDO / AFP

Tras lo ocurrido en la protesta los afectados se han presentado en la vicefiscalía general del estado de Quintana Roo para ratificar sus denuncias por lesiones, abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura, amenazas, omisión, homicidio en grado de tentativa y robo a mano armada.

Cecilia Solís: "Jamás había visto el exceso de fuerza que esta vez se aplicó contra esta manifestación"

Una de esas reporteras es Cecilia Solís, con más de 20 años de experiencia: "Estoy muy impactada. Jamás había visto el exceso de fuerza que esta vez se aplicó contra esta manifestación, una agresión tan directa como la que recibimos en esta ocasión". Ella, en concreto, recibió un balazo en una pierna, pero en ese momento no pensó "que fuera un balazo, pensé que era como los de goma, me trate de esconder y fue cuando llegó un policía y me empezó a golpear".

El feminicidio de Alexis

A la brutalidad policial reflejada en el uso de armas de fuego, se suman las agresiones sexuales: "Escuché los gritos de compañeras, mujeres detenidas que gritaban que las soltaran y que no les pegaran, 'déjame de golpear y sácame las manos' eran sus gritos". Quien habla es Julián Ramírez, director del Colegio Kukulcán y maestro de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, unas de las tres jóvenes cuyos feminicidios provocaron las protestas.

Estos brutales homicidios en Cancún fueron el detonante de las protestas, en las que varios grupos de mujeres realizaron pintadas y hogueras en varias sedes como el edificio de la Fiscalía estatal o el Ayuntamiento del municipio.

Con lesiones en el rostro y cuerpo, el maestro de Alexis relató lo sucedido en la explanada central del Palacio Municipal de Cancún y la forma en la que fueron detenidos y posteriormente trasladados junto con siete mujeres a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal y luego a la vicefiscalía.

Julián aparece en numerosos vídeos transmitidos en redes sociales y en medios de comunicación reclamando a los policías por asistir a una manifestación civil armados y señalando violaciones de derechos humanos en la represión policial.