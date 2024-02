Arranca el juicio a Dani Alves por violación tras un año entre rejas y cinco cambios de versión

El juicio al exfutbolista brasileño del FC Barcelona Dani Alves por una presunta agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona el 31 de diciembre del 2022 arranca este lunes. Después de un año de prisión preventiva ―desde el 20 de enero del 2023 ―, de cambiar dos veces de abogados y de versión de los hechos, el exazulgrana será juzgado por la Audiencia de Barcelona y se enfrentará a una posible pena de 12 años de cárcel, una indemnización de 150.000 euros, que ya ha pagado, diez años de libertad vigilada y diez años de prohibición de aproximación a la víctima.



Pese a que Alves sigue defendiendo su inocencia, las pruebas contra el exfutbolista son suficientemente sólidas desde el principio. La acusación particular pide 12 años por agresión sexual, pero la Fiscalía rebaja la pena hasta nueve. El juicio ha levantado gran expectación mediática y se espera que finalice el próximo miércoles.



Cambios en el relato

En un inicio, Alves negaba conocer a la joven, después alegó que fue ella quien incitó al sexo y finalmente que fue una penetración vaginal consentida por ambos. Además, en el escrito de la defensa, el exjugador asegura que se encontraba en estado de embriaguez. Ninguna de estas versiones le han permitido salir de la cárcel, así como tampoco lo ha hecho la estrategia de demostrar un arraigo en Catalunya que minimizara el riesgo de fuga.



Por otra parte, según la Fiscalía y la versión de la mujer mantenida desde el primer día, Alves y un amigo suyo las invitaron a ella, a una amiga y a su prima al reservado de la discoteca Sutton. Después de bailar un rato, el brasileño cogió la mano de la víctima y la acercó a la zona del pene. Ella apartó la mano enseguida.



Minutos más tarde, Alves la condujo con insistencia hasta un lavabo del reservado, donde la empezó a manosear y no la dejó salir. Le levantó el vestido, intentó obligarla a hacer una felación y también la agredió físicamente. La víctima, ante la actitud violenta de Alves y las dificultades para escapar, se sintió "impresionada y sin capacidad de reacción".



En última instancia, Alves la penetró sin consentimiento y la dejó allí, en el baño, y regresó a la mesa del reservado. Cuando la chica salió, acudió rápidamente a su prima y explicó los hechos al personal de la discoteca, que activó de inmediato el protocolo contra agresiones sexuales.

Indicios contra Alves

El relato de la víctima se ha corroborado por varias cámaras de seguridad de la discoteca, por testigos, huellas dactilares de ella en el lavabo, ADN de él en la ropa y la vagina de ella y lesiones que ella sufrió que encajan con la versión de los hechos. Alves sigue afirmando su inocencia y asegura que iba muy ebrio esa noche, un detalle que no había mencionado previamente. En caso de que fuera condenado, la defensa pretende poner sobre la mesa el atenuante de embriaguez.

En los últimos meses, la defensa del exazulgrana, tanto su segundo abogado, Cristobal Martell, como la abogada actual, Inés Guardiola, han intentado negociar un pacto de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, pero por ahora no han llegado a buen puerto: la acusación particular pide unos años de cárcel que la defensa no acepta.

Está previsto que este lunes empiecen las cuestiones previas, que declare Alves, aunque podría hacerlo al final del juicio, y que hablen seis testigos. El martes se prevén hasta 22 testigos y el miércoles será el turno de los informes periciales, el interrogatorio del jugador, si es que todavía no se ha realizado, las conclusiones, los informes finales y el último turno de palabra del acusado.