Ayuso hace "casi imposible" el acceso de mujeres al Cuerpo de Bomberos

La futura convocatoria de oposición a bomberos de la Comunidad de Madrid tendrá aún más difícil, casi imposible, el acceso a las mujeres. Diferentes fuentes confirman a Público que primarán las pruebas físicas sobre las teóricas, que es en estas últimas donde las féminas superan a sus compañeros. Así lo ha pedido el sindicato de Bomberos.

Aunque desde la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid aseguran a nuestro medio que "aún no hay nada decidido" y se insiste en que es una propuesta que les ha llegado y que aún no se ha valorado, en la sección sindical de CCOO de Bomberos nos garantizan que "las bases enviadas a función pública llevan estos cambios".

Es decir, aumenta la importancia de las pruebas físicas, que será el 60% del baremo final frente a la teoría, que será el 40% y pierde un peso significativo sobre la nota final con respecto a las últimas oposiciones.

El desánimo entre las opositoras es patente y también entre quienes las entrenan. La situación ya se hizo casi imposible en la convocatoria publicada en julio de 2016, cuando se endureció considerablemente el acceso de las mujeres al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid con respecto a la última convocatoria de noviembre de 2013. Eso explica el escaso número de mujeres que se presentan a estas oposiciones y, cuando lo hacen, lo difícil que es acceder a una plaza.

"Esto ya es el triple salto mortal", confirma a nuestro medio una joven que intentó sin éxito, y tras tres años de duros entrenamientos y estudio, acceder a una plaza en la Comunidad de Madrid. "Si para llegar al 5 tenemos las mismas pruebas físicas que los hombres, alcanzar el 10 es un imposible, de hecho, ninguna lo hemos logrado, al menos en las tres últimas convocatorias, que es desde cuando tenemos datos". Esta joven está convencida de que para las opositoras "será imposible lograr una plaza".

Desde la sección de CCOO Bomberos han reconocido a las afectadas la "discriminación" que a día de hoy existe en el operativo del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, donde hay un total de 10 mujeres frente a 1.430 hombres.

Con la tipología de pruebas físicas discriminatorias en el acceso, son un total de 10 mujeres entre bomberas y bomberas conductoras (una de ellas jefa de dotación). Si dividimos estos números entre la plantilla operativa total, según CCOO, "las mujeres en total están en torno al 3% de la plantilla y las bomberas y bomberas conductoras (donde está la discriminación de acceso) se quedan en el 0,6% del total de profesionales".

Sin embargo, desde este sindicato se ha reconocido a las afectadas que "el Gobierno regional, a pesar de estos números escandalosos, lejos de ponerse manos a la obra para solventar la grave desigualdad que reflejan estos números y cumplir la legalidad, parece querer ahondar aún más en la exclusión de las mujeres, al darle aún más peso a las pruebas físicas en el global de la puntuación total".

Por su parte, el sindicato de Bomberos CSIT-UP ha mostrado su predisposición a cambiar las pruebas físicas, aunque según confirma a Público su portavoz Israel Naveso, "la Comunidad de Madrid no ha tenido jamás en cuenta nuestros criterios".

"Nuestra propuesta nunca ha tenido la intención de perjudicar a las mujeres; de hecho, tal y como están ahora las cosas, para ellos las pruebas físicas son muy fáciles", insiste Naveso.

"Nosotros pedimos que se valoren más las pruebas físicas porque ahora son tan poco exigentes para los hombres, que es imposible adelantar puestos que se hayan obtenido en la parte teórica de la oposición", aclara también el portavoz del sindicato de Bomberos. A su juicio, "lo que se ha convertido esto es en una oposición en la que prácticamente solo se tiene en cuenta la capacidad de estudio, cuando la profesión de bomberos y bomberas tiene una gran parte física".

Las afectadas, sin embargo, responsabilizan de esta discriminación que, a su juicio, "está fuera de la ley", a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por consentirlo, al jefe de Bomberos, por aplicar los cambios en las oposiciones, y al propio sindicato de Bomberos, por proponerlo.

Sindicato de Bomberos: "Las pruebas físicas son muy fáciles para los hombres"

Los cambios en las pruebas físicas, que tanto peso tendrán en las pruebas, dejan en un segundo término "justo en lo que nosotras somos mejores, en la parte teórica", afirma una aspirante.

Malestar entre los preparados de las opositoras

La noticia del cambio de criterio en las oposiciones ha corrido como la pólvora aunque la Comunidad de Madrid aún no lo haya hecho oficial ni quiera reconocerlo. El enfado ha llegado a los gimnasios donde entrenan los aspirantes a bombero y, por supuesto, a quienes preparan a las chicas para esta dura prueba.

Así las cosas, uno de estos entrenadores de mujeres que aspiran a ser bomberas, el ex atleta profesional Antonio Páez, ha aceptado hablar con nuestro medio para denunciar esta situación "que condena a las mujeres a no poder acceder a unas oposiciones públicas, en parte por voluntades políticas, pero también porque el enemigo está dentro del

Cuerpo de Bomberos, hay mucha testosterona y no quieren que las mujeres ocupen su espacio".

Páez explica por qué es imposible que las mujeres tengan las mismas oportunidades para esta oposición: la diferencia de fuerza entre hombres y mujeres es mayor en los músculos de la parte superior del cuerpo que en los músculos de la parte inferior: la fuerza muscular de los miembros superiores femeninos suele ser entre 40-50% menor que la que tienen los hombres en esa misma zona. La fuerza en la parte inferior del cuerpo se iguala algo más y puede llegar a ser "tan solo" un 30% menor en las mujeres que en los hombres.

Así, este entrenador confirma que "a igualdad de dedicación y tiempo de entrenamiento, no es posible recortar lo que genéticamente así viene determinado".

Las dos pruebas existentes que más valoran la fuerza (press de banca y trepa de cuerda lisa), toman como referencia para baremar los dieces un 30% menos de fuerza, según afirma Jefatura del Cuerpo de Bomberos en un reciente email, según Páez.

Sin embargo, estas pruebas valoran el nivel de fuerza del tren superior, y, por tanto, el 10 debería ser proporcional a un 45% menos de fuerza para que fuera igualitario, insiste el entrenador. Según su criterio de experto, "las mujeres tienen una menor capacidad ventilatoria, debido a un menor número de hematíes (menor capacidad de transportar oxígeno) y una caja torácica más pequeña. Para alcanzar el mismo nivel de ventilación que los hombres, su frecuencia respiratoria debe aumentar. Esto conlleva una inversión de esfuerzo, tiempo y sacrificio muy superior en las mujeres de cara a las pruebas de atletismo existentes en la oposición".

El nivel de testosterona (la cual tiene una gran influencia en el desarrollo de la fuerza y los músculos) es alrededor de una décima parte en las mujeres que en los hombres, hace hincapié el preparador físico para estas oposiciones a bombero. "Aún con el mismo grado de entrenamiento, las probabilidades de que las mujeres lleguen a desarrollar igual fuerza y tamaño muscular es muy baja", aclara.

La mujer tiene más estrógenos, hormona femenina que interfiere en el crecimiento muscular y aumenta la grasa corporal y también dificulta el acceso a unas pruebas que han desanimado a las aspirantes, aunque no dejarán de intentarlo.