La humorista Ane Lindane denuncia a su acosador en redes sociales: "Los fachirulos es lo que tienen, es su estilo"

Un tío amenaza con m4t4rme y vi0larm3. Le denuncio en comisaría. Aporto pruebas. Me dicen que no van a dar con él. En 48h yo obtengo el nombre y otros datos del acosador. Expongo falta de profesionalidad de la Ertzaintza. La Ertzaintza me denuncia por "falta de respeto".

