La jueza pone en libertad al hombre que tocó el culo en directo a una reportera

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 54 de Madrid, en función de guardia de detenidos, ha acordado la libertad del joven que tocó el culo a una reportera de televisión, cuando esta profesional se encontraba haciendo una transmisión en directo para Cuatro, un canal de alcance nacional.

La magistrada no ha acordado medida cautelar alguna, pese a que la Fiscalía había solicitado imponer una orden de alejamiento de 300 metros y la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier vía, al no apreciar situación de riesgo, ni urgencia, ni violencia, ni intimidación contra la víctima, a la que no conocía hasta el momento de suceder los hechos.

El Juzgado de Instrucción nº 54 es el competente y, por tanto, el que continuará la instrucción judicial hasta el término de la investigación por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual (art. 178.1 del Código Penal).

Arrestado

El joven fue arrestado el martes en las inmediaciones de la plaza de Tirso de Molina de Madrid, donde se produjeron los hechos, que fueron denunciados inmediatamente por la propia periodista, Isa Balado.

Como ella mismo relató y se pudo ver en directo en el programa, el detenido le tocó el culo a la vez que le preguntaba para qué canal de televisión trabajaba mientras permanecía al lado de la periodista.

Poco después, agentes de la Policía Nacional detuvieron al hombre y lo trasladaron a la Unidad de Atención a la Mujer y Familias (UFAM) de la Jefatura Superior de Madrid.

El vídeo de la agresión, que se hizo enseguida viral en la red social X (antes Twitter), ha generado indignación entre compañeros de profesión de la periodista y entre políticos, como la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha recordado que los tocamientos no consentidos son violencia sexual.