'Me Too' contra el Weinstein francés: nueve mujeres acusan de violación al productor Alain Sarde

Sacudida en el inicio del Festival de Cannes 2024. Nueve mujeres acusan al productor Alain Sarde de violación, agresión y acoso sexual, según la revista Elle. Los hechos, ocurridos principalmente en las décadas de los ochenta y noventa, involucraron a mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de edad. La mayoría eran aspirantes a actrices en el momento de los abusos.



Sarde, que tiene ahora 72 años, ha producido importantes películas como El pianista, de Roman Polanski, y Nelly y el señor Arnaud, protagonizada por Emmanuelle Béart. Pero también ha hecho películas de Godard, Tavernier, Techiné o David Lynch, entre otros.

Violaciones, vejaciones e intentos de proxenetismo

Uno de los testimonios que recoge la noticia, bajo el nombre ficticio de Elsa, relata cómo Sarde la violó en un apartamento parisino con la excusa de una cita profesional para interpretar a un personaje en una de sus películas. Tenía 15 años.

Una de las víctimas de Alain Sarde: "Todavía siento la presión de su cuerpo sobre el mío. Me sujetó y me violó"

"Inmediatamente quise irme... Pero, de repente, me empujó sobre la cama y saltó sobre mí. Recuerdo muy bien sus labios, su boca repugnante. Era feo, a pesar de sus manos bien cuidadas. ¡Fue bestial! Todavía siento la presión de su cuerpo sobre el mío. Me sujetó y me violó", relata Elsa.

Otra de las denunciantes, que sale con nombre y apellido, es la actriz Annelise Hesme. Sarde la citó en el año 2001 con la misma propuesta: participar en una de sus producciones. Sin embargo, la actriz ha explicado que la proposición del productor fue otra distinta, la de ejercer de "escort" en una de sus fiestas.



"Organizaba cenas con actores, directores, distribuidores y me explicó que les gustaba tener mujeres bonitas e ingeniosas como yo en la mesa. Luego añadió: Por supuesto, es de pago, y luego, si entre el lote hay uno que te gusta, te toca a ti ganar más dinero por la noche...", asegura la intérprete.



El productor ha negado los hechos y su abogada ha trasladado que le resultan "ajenos"

Los testimonios recabados por la revista describen una secuencia de felaciones forzadas, agresiones sexuales y chantaje. El productor ha negado todos los hechos y su abogada ha trasladado que le resultan "ajenos".

"Alain Sarde refuta las acusaciones con la mayor firmeza y afirma que nunca ha utilizado la más mínima violencia o coerción en sus relaciones con mujeres cuyo consentimiento siempre ha sido esencial para él", dijo en representación al magnate.

En julio de 1997, dos mujeres acusaron al productor de violación en un escándalo de proxenetismo de lujo que implicaba a figuras políticas, artísticas y deportivas en Francia y en el extranjero. El caso contra él fue desestimado.

Manifiesto contra la violencia sexual

Este lunes, Le Monde publicó un artículo firmado por un centenar de personalidades del mundo del cine, entre ellas, Juliette Binoche o Isabelle Adjani. O Judith Godrèche, que ha denunciado ser víctima en su juventud, y que consiguió que la Asamblea Nacional crease una comisión contra estos delitos.

En el escrito, critican a las autoridades por la falta de protección para las víctimas de agresiones y abusos sexuales y reclaman una ley integral contra la violencia sexual, "que sea ambiciosa y dotada de medios". Asimismo, hablan del "retraso" francés a este respecto y señalan que los avances anunciados por el presidente Emmanuel Macron son insuficientes.

Clima creciente de denuncias

Estas acusaciones se suman a un clima creciente de denuncias en la industria del entretenimiento. La investigación, que se publica justo en la apertura de Cannes, señala con ahínco una problemática que iba cogiendo forma en el mundo del cine francés.



Uno de los casos más relevantes, el del actor Gérard Depardieu detenido a finales de mayo por dos denuncias de agresión sexual. Acusaciones que se suman a otras muchas.

Según informó el diario francés Mediapart en abril de 2023, el actor enfrenta acusaciones de violencia sexual por parte de 13 mujeres durante el rodaje de 11 películas estrenadas entre 2004 y 2022.