Los mensajes del 8M para llevar a las manifestaciones del Día de la Mujer

Este miércoles se celebra el 8M, el Día Internacional de la Mujer. Numerosas concentraciones, manifestaciones y actos de protesta sacudirán las calles del país para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres. Como en años anteriores, la manifestación se divide en dos en algunas ciudades, como es el caso de Madrid, Barcelona, Valencia o Santiago de Compostela.

Esta división se debe a que hay sectores dentro del feminismo que son transexcluyentes. Por lo tanto, se han convocado rutas diferentes. Es el caso del Movimiento Feminista de Madrid, que frente a la Comisión 8M, seguirá un recorrido diferente al realizado durante los años previos a la pandemia.

Durante la manifestación es común llevar carteles y pancartas con mensajes feministas. A continuación, os dejamos algunos ejemplos proclamas que se han usado en otras ocasiones y que representan el motivo de las protestas:

◉Disculpen las molestias, nos están asesinando



◉No estamos todas, faltan las asesinadas



◉Si nosotras paramos, se para el mundo



◉No fue la ropa, no fue el lugar, fue un macho patriarcal



◉Sola o borracha, quiero llegar a casa



​◉Si nos tocan a una, nos tocan a todas



◉¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo



◉No hay feminismo sin interseccionalidad​



◉Seguimos aquí



◉Anónimo era una mujer



◉El feminismo será antirracista o no será



​◉Somos el grito de las que ya no tienen voz



◉De camino a casa quiero ser libre, no valiente



◉La revolución será feminista o no será



◉'Girl Power'



◉Nos siguen matando y violando

◉El feminismo blanco es colonial



◉Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca



◉'The future is female'



◉Ni sumisa ni callada, mujer fuerte empoderada



◉Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto



◉El feminismo será transinclusivo o no será



​◉La manada somos nosotras



◉No son muertes, son asesinatos



◉Aquí estamos las feministas