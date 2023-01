Mujeres acosadas por Plácido Domingo critican que ellas estén más cuestionadas que él: "Es David contra Goliath"

Varias mujeres acosadas por Plácido Domingo afirmaron este domingo en el programa Salvados, de La Sexta, que sus denuncias se han cuestionado más que la figura del tenor. "Es un David contra Goliath", definió la soprano Luz del Alba Rubio. Estas mujeres lamentan que se les haya tachado de "mentirosas, atrevidas y de buscar dinero o fama" por denunciar los abusos del conocido tenor.

Así lo aseguraron este domingo en el programa que ha dedicado Salvados al artista': Plácido, un secreto a voces, en base a las tres investigaciones de Associated Press; de la Ópera de Los Ángeles y del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA). Unas investigaciones tras las cuales 19 mujeres aseguraron haber ser víctimas de los abusos de Plácido Domingo, aunque sólo tres hicieron pública su identidad.

El caso nunca llegó a los tribunales, y en eso se ampara Domingo para proclamar su inocencia. "Las pruebas están en todos los testigos que lo vieron y en todas las mujeres que se hicieron presentes en esta investigación y en el silencio a guardar su identidad porque no se animan a mostrarse porque pierden su trabajo", explica una de las víctimas en el programa.

Patricia Wulf, la primera mujer que sí ofreció su nombre en la investigación iniciada por Associated Press y que actuó en varias ocasiones junto a Domingo, considera que estas actuaciones de Domingo se permitían por su "poder" y porque podía aportar dinero a la ópera en los Estados Unidos. "Él era una gran estrella", afirma. Explicó que ella dio su nombre porque ya no está actuando y cree que esto sigue sucediendo. "Tengo alumnas que podrían entrar en este mundo y tengo que hacer mi parte. No me arrepiento de dar la cara pero fue difícil. Aún me duele pensar en ello", aseguró en el programa.

Preguntada acerca de por qué no ha llevado a Plácido Domingo a los tribunales, Wulf asegura que no vio la necesidad de hacerlo porque "pasaron tantos años desde que pasó" aunque su objetivo es que "pare". "No quiero que a nadie más le pase esto. Quiero que deje de actuar en Estados Unidos", dijo Wulf.

Las mujeres participantes en el programa afirmaron que el tenor español "era como un Dios", lamentaron que sea "intocable" y aseguraron haber sentido "miedo" porque sabían que rechazarle suponía poner en peligro sus carreras profesionales e incluso recuerdan estar "aliviadas" cuando acosaba a otras mujeres porque "era un sálvese quien pueda".

Una artista española en activo, que no reveló su identidad, desveló en el programa de La Sexta que estas situaciones "se saben en el mundillo" y reveló que una de los primeros consejos que se dan a las mujeres es que no se suban en un ascensor a solas con él. Ella relató que Plácido Domingo le preguntó si podía "meter la mano" en el bolsillo "tan bonito" de su pantalón y recuerda que no supo qué contestar porque no quería "que se ofendiese". Además, cuenta que en otra ocasión "fue más allá".

"En plena función, en un fin de acto, cuando se baja el telón, en esos momentos que el ojo tarda en acostumbrarse a la oscuridad, Plácido se acercó a mi y me besó. Fue un beso que no vi venir, que no pude esquivar ni quería recibir", contó, antes de añadir que era un "peaje" que no estaba dispuesta a pagar.

Asimismo, la artista ha denunciado que una compañera suya de 23 años estaba siendo acosada por el tenor, quien llamaba "a todas horas". "Una mañana, una de las compañeras estaba desquiciada llorando sin parar porque él la estaba llamando aunque ella no le había dado su teléfono. Le decía que quería comer con ella y estar con ella. Yo reconozco que me sentía aliviada de no ser yo. Era un sálvese quien pueda", manifestó.

Por su parte, Wulf afirma que Domingo "lo era todo para las compañías de ópera estadounidenses" y que se le trataba "como un Dios" porque "era el jefe". Wulf describió a Domingo como un hombre "muy tocón" y destacó que "no es un caballero", a pesar de que él diga que eran "galanterías". "Siempre te agarraba la mano y te la estrechaba, te besaba en la mejilla, a veces acercándose más a los labios de lo que querrías. Cuando hablaba conmigo, no me miraba a la cara, solo aquí (pechos). Recuerdo que una vez me agaché, miré hacia sus ojos para que los levantara , me mirara y me preguntara cómo estaba en lugar de mirar mi cuerpo", detalló Wulf.

También en el programa participó la abogada de algunas de estas artistas, Debra Katz, que afirma que siguen recibiendo llamadas de mujeres que han padecido episodios de acoso por parte de Domingo y argumentan que siguen teniendo "temor" a su figura.

Asimismo, se recoge el testimonio del exvicepresidente del sindicato de artistas AGMA, el barítono Samuel Schulz, que filtró la investigación de su asociación a la prensa porque entendió que Plácido estaba pagando a AGMA a cambio de silencio.