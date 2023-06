Dos mujeres acusan a un senador australiano de abuso sexual en la sede del Parlamento

Dos mujeres acusaron al senador australiano David Van de abuso sexual cometido en el Parlamento de Camberra, mientras que el líder de su partido le instó este viernes a presentar su dimisión.

Estos nuevos presuntos delitos sexuales en el seno del Legislativo, donde en 2021 se denunció una violación en una oficina parlamentaria, surgen tras una acusación parecida presentada esta semana por una senadora independiente contra "hombres poderosos".

"En noviembre de 2020 el senador Van me tocó inapropiadamente durante una reunión en una oficina del Parlamento. Me apretó el trasero dos veces. Por su naturaleza y por su repetición, no fue accidental. Esa acción no era apropiada", denunció anoche la exsenadora Amanda Stoker en un comunicado donde relató lo sucedido.

Stoker, que ocupó un asiento en el Senado entre 2018 y 2022 representando al Partido Liberal –el mismo que Van–, agregó que un día después de aquel incidente se quejó directamente a su compañero, quien se disculpó y dijo que no lo volvería a hacer.

Tras esta acusación en el seno del Partido Liberal, su líder, Peter Dutton, señaló durante una entrevista con la emisora 2GB que recibió una segunda denuncia "similar" contra Van, sin aportar más detalles o revelar la identidad de la presunta víctima.

Dutton, quien también encabeza la coalición opositora en el Legislativo, instó este viernes a Van a presentar su dimisión "lo antes posible", un día después de apartarlo de las reuniones de la formación política.

"No voy a tolerar el acoso sexual contra las mujeres", subrayó Dutton al insistir que sus decisiones no se basan en la posible veracidad de las denuncias contra Van.

Este nuevo escándalo surgió el miércoles, cuando la senadora independiente Lidia Thorpe acusó durante su turno en el hemiciclo a Van de acosarla y agredirla sexualmente, sin aportar más detalles.

Thorpe, poco después, tuvo que retirar la acusación pública al contravenir los procedimientos parlamentarios sobre los procedimientos para formular denuncias, aunque el jueves insistió en denunciar incidentes de acoso sexual perpetrado en el Parlamento de Camberra por "hombres poderosos" no identificados.

Por su parte, Van negó el jueves rotundamente la acusación vertida por Thorpe, mientras hoy en un comunicado afirma "no acordarse" del incidente con Stoke.

De momento, no se ha pronunciado sobre la tercera acusación al asegurar que se siente "destrozado" por las denuncias que afectan a su "buena reputación" y mantiene que "cooperará" con cualquier proceso para investigarlas.

No es la primera vez que se denuncian presuntos delitos sexuales perpetrados en el Parlamento de Camberra.

En 2021 la exempleada del Partido Liberal Brittany Higgins denunció haber sido violada en 2019 por un compañero en una de las oficinas ministeriales dentro de la sede del Legislativo.

Si bien la denuncia fue finalmente archivada a finales del año pasado, a raíz del impacto del proceso judicial en la salud metal de Higgins, el Gobierno australiano le pidió perdón en febrero de 2022 ante el Parlamento por no haber velado por su seguridad.

Las disculpas oficiales formaron parte de la respuesta a las 28 recomendaciones emitidas en noviembre de 2021 por la comisionada de Discriminación Sexual, Kate Jenkins, que lideró una investigación sobre la cultura laboral en el Parlamento.