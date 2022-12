Victoria Gabaldón, editora de 'Mamagazine': "Nos acostumbramos a consumir un relato edulcorado de la maternidad"

No es una revista al uso. Tener un número de Mamagazine en las manos se convierte en una experiencia única sin siquiera comenzar a leer sus artículos. Cuidada al máximo en su concepción y en cada detalle es, como afirman diversas personas que ya se han hecho fan, como "un abrazo". Con ilustraciones originales y un papel que hace años no tocamos en una publicación, la experiencia invita al relax, a recostarse con algo único entre las manos y leer.

Su contenido tampoco es el habitual. La revista nació como una reacción.

Cuenta Victoria Gabaldón, el alma y directora del proyecto, que la idea de escribir sobre maternidad nació a raíz de unas declaraciones de la artista Marina Ibramovic, en las que explicaba su elección de no tener hijos y el hecho de haber pasado por tres abortos. Los niños "habrían sido un desastre en mi trabajo", afirmó la artista. "Intento respetar las distintas posturas, porque tener hijos no es una obligación en la vida, pero también creo que es importante resaltar que la creación es inevitable. Que hay momentos tan potentes como la vida y la muerte que provocan pasión y un espíritu de creación potente. Y que no porque seas madre se corta el grifo, sino que se puede encontrar aspectos en los que puedes pintar, escribir, producir sobre ello. Te puede cambiar el foco".

Que no nos cuenten historias

Portada del segundo número. — Mamagazine

Con estas reflexiones comenzó a rumiar su idea. Siempre le ha gustado escribir. Periodista de profesión, Victoria siempre ha estado ligada al mundo de la publicidad, aunque aprovechaba para escribir aquí y allá cada vez que tenía ocasión. Muchas veces con seudónimo. Esta vez lo hizo en su propio proyecto. Primero abrió una web, en la que comenzó a escribir artículos, entrevistas, reflexiones... Poco a poco la idea comenzó a tomar forma. Llegar a un público más amplio pasaba por hacer una edición impresa. "En las redes sociales, muchas veces te dan un like o un corazón, pero pocos se leen un artículo, un reportaje o una conversación", afirma. El primer número vio la luz en febrero de este año y este pasado septiembre se publicó el tercero. Cada uno tan cuidado como el anterior.

"Yo me sentí muy frustrada cuando fui madre, porque no había tenido mucha información de todo lo que suponía y sentí que me faltaban patas donde apoyarme. Estamos todo el rato cuestionándonoslo todo", confiesa. Por eso, la publicación "quiere subvertir la idea de que las madres son abnegadas". "Es muy frustrante para mí pensar que tengo que dejar tantas veces de ser yo para ser lo que la sociedad quiere de mí respecto a mis ojos. Si ellos lo que quieren es tener una madre presente, no 300 extraescolares mientras yo trabajo 14 horas. Creo que necesitan que sus padres o familiares estemos a su lado", dice.

Un viaje salvaje y brutal

"La maternidad es un viaje salvaje que comienza, casi siempre, con uno de los sucesos más brutales de la vida: un parto. Ahí se unen lo antropocéntrico, lo biológico, lo cultural, lo mágico y lo místico para acompañarnos de por vida", señala.

"Pero el relato de la maternidad, tradicionalmente, ha estado monopolizado por la entrega de la madre hacia el hijo. Por el silencio si no es para decir lo maravilloso que es ser una madre, porque la queja revela ingratitud", explica. "Nos acostumbramos a consumir un relato edulcorado, como si la maternidad fuera tan dulce como la más dulce película de amor. Pero no es así. La maternidad duele. Es amarga. Es muchas cosas que no nos contaron nunca y que merecemos saber antes de tomar una decisión. Contadnos la verdad: evitadnos la frustración".

"Pienso en las últimas polémicas de Pilar Rubio en las revistas, con titulares como: Pilar Rubio estupenda a los tres días de dar a luz o Pilar Rubio diciendo que los profesores ponen reuniones de tutorías para tener el día libre. Pero estas cosas no pasan y los mensajes que consumen las mujeres provocan muchísima frustración. Tienes que hacer yoga y ser la mejor repostera, que tus hijos coman vegano, que vayan bien vestidos... todo. En la vida real no ocurre. Se crea una gran frustración, porque ni las madres o padres ni los hijos entran es ese modelo que se promueve sobre la crianza. Pero por algún motivo la gente aspira a llegar a eso", cuenta.

La necesidad de relatos honestos

Por eso, explica, la revista quiere ser un espacio donde encontrar "relatos honestos, íntimos y brutales sobre la maternidad (y la paternidad también). A través de testimonios de mujeres (y hombres) generosas y valientes que van destilando un nuevo caldo lleno de matices, un relato del impacto de la maternidad en nuestros cuerpos, en nuestras mentes y en nuestros días".

Hay una derivada imprevista, afirma Gabaldón. Muchos de los que leen Mamagazine no son padres ni madres, pero han encontrado en ella una forma de mirar y replantearse su relación hacia arriba, la que tuvieron ellos mismos con sus padres y madres.

Llegar hasta aquí no ha sido tarea fácil, afirma. Un crowdfunding de 20.000 euros permitió la salida de la revista en papel a la luz. Ahora toca mantenerla. Entre sus páginas se pueden encontrar entrevistas (conversaciones) con distintos personajes, historias, reportajes, poemas, recetas, recomendaciones culturales de exposiciones realizadas por mujeres, consejos...

Del 'baby boom' a la maternidad deseada

Dibujo de Manuela Carmena por Elia Mervi. — Mamagazine

Cada revista toca diversos temas, pero bajo un paraguas conceptual. La primera, por ejemplo, titulada El nuevo baby boom, trata del impacto de la llegada de un niño a tu vida y cómo todo salta un poco por los aires. "Esta fue una declaración de intenciones", comenta Gabaldón. Ese número, por ejemplo, lleva una entrevista a Manuela Carmena, la exalcaldesa de Madrid. "No hablamos de política, sino de lactancia, o de que no le gustaba dar el pecho y cosas profundas e íntimas en relación a la maternidad". La segunda, bajo el título de Criar, criar desear, se centra en "cómo criamos, cómo nos sentimos, de cómo nos partimos en dos, de cómo buscamos testimonios y experiencias que nos abracen, lugares en los que sentirnos menos solas. Pero también del deseo de ser madre y no serlo o de cómo creamos, del papel de la mujer en la cultura".

La tercena versa sobre el descenso de la natalidad, sobre las dificultades cada vez más acuciadas de tener hijos o del número cada vez mayor de mujeres que deciden no tenerlos. De aquellas que no encuentran en la maternidad la pretendida realización. "Necesitamos menos opiniones gratuitas y no pedidas y más reflexión, propias y colectivas. Que nuestras maternidades sean deseadas, o no sean", comenta.

El equipo lo completa Elia Mervi, ilustradora de reconocido prestigio, que aporta una mirada personal a cada una de las entrevistadas. También Marta Giménez-Dazi, profesora de Psicología del desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid, especialista en el desarrollo infantil y la salud perinatal. Sara Marín, actriz, escritora y poeta, forma parte de este elenco, en el que en cada numero participan un amplio número de colaboradoras.

"Mamagazine se asemeja a un álbum de fotos con historias de luces y de sombras. De negros, muchos grises y blancos. De belleza y de furia. Una publicación honesta, necesaria. Abrazamos los valores feministas, femeninos, masculinos también, ecológicos, sostenibles, amables, culturales, críticos y de buen humor", concluye Gabaldón, que está inmersa en el cuarto y último número de este año.