Vox se ausenta del minuto de silencio por la última víctima de violencia de género en Madrid 

Vox continúa desmarcándose de la lucha contra la violencia de género. Los de Abascal no acudieron este martes al minuto de silencio organizado por el Ayuntamiento de Madrid en Cibeles por el último crimen por violencia de género. Una mujer de 50 años asesinada por su marido en el distrito de Moratalaz.

Soledad falleció tras recibir un disparo de una pistola de bala cautiva, la misma arma que utilizó su marido para suicidarse tras cometer el asesinato. Con la confirmación de este caso, la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en España ha aumentado a 36 en 2023 y a 1.220 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

El delegado de Políticas de Vivienda, Álvaro González; la delegada de Cultura, Turismo y Deportes, Marta Rivera de la Cruz; el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín; y representantes municipales del PSOE y Más Madrid, han rendido un homenaje a la víctima.

"¡Basta ya! No a la violencia de género", rezaba la pancarta que sostenían todos los políticos madrileños que se unieron al minuto de silencio, a excepción del grupo municipal de la ultraderecha, donde ninguno de los cinco concejales se ha presentado.

"El Gobierno municipal condena este asesinato de violencia de género. Todos tenemos que luchar contra esta lacra porque nos atañe a todos y pido a cada mujer que sienta amenazada que denuncie", ha trasladado González a los medios de comunicación.

Por su parte, la concejal de Más Madrid, Cuca Sánchez, ha exigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y al Partido Popular que "no se ponga de perfil y que no negocie o gobierne con la extrema derecha, que niega la violencia de género". Asimismo, ha pedido "que no se dé ni un paso atrás desde el Consistorio en la lucha contra la violencia de género".

El concejal del PSOE Ignacio Benito ha reclamado "unidad" por parte de todas las instituciones para que "se siga trabajando de forma coordinada para acabar con esta lacra". Además, ha lamentado que Vox "niegue una triste realidad que viven miles de mujeres" y ha exigido "un veto político" para esta formación.