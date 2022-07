Trans, transgénero y travesti: ¿cuáles son las diferencias?

Los términos con los que se designan las identidades y las acciones de la comunidad LGTBIQ+ y sus aliadas pueden resistírsenos si no formamos parte del colectivo. Aprender a nombrar estas realidades es uno de los primeros pasos para respetar la identidad de las personas.

Trans

Abreviatura de transgénero. Normalmente cuando se habla de lo trans, personas trans, se refieren a personas transgénero. Es un término inclusivo que engloba varias identidades.

Transgénero

Una persona transgénero puede tener o no la necesidad de transitar.

Una persona transgénero es aquella que no se identifica con el sexo que se le asigna al nacer. Puede identificarse con el sexo opuesto, con ninguno o con varios géneros. Aquellas personas que no se identifican con ningún género o lo hacen con varios pertenecen también a las personas transgénero (no binarismo, género fluido, agénero, género neutro). Una persona transgénero puede tener la necesidad de transitar (cambiar de género de hombre a mujer o viceversa) o no tenerla.

Lo contrario a transgénero es cisgénero, personas que se identifican con el sexo que se les ha asignado. La bandera de las personas trans es la rosa, blanca y azul claro. La identidad de género es distinta de la orientación sexual, por lo tanto una persona transgénero puede identificarse como lesbiana, gay, bisexual, heterosexual, asexual...

"En los años noventa, el término transgénero servía para diferenciar a las personas trans que deliberadamente mantenían sus órganos reproductivos asignados al nacer. Es decir, una mujer trans con pene era transgénero, y una mujer trans "reasignada" era una mujer trans. Con el tiempo el término trans lo ha acabado recogiendo todo", especifica a Público, Anna de Nicolás Martínez, coordinadora del grupo de Políticas Trans de la FELGTBI+.

Transexualidad

Una persona transexual es una persona transgénero, no se identifica con el sexo asignado al nacer y, aunque no necesariamente, transita hacia el género opuesto. Las personas transexuales normalmente quieren llevar a cabo varias acciones para cambiar de género.

Sin embargo, como explica Martínez, a día de hoy, cada persona elige su término según su propia autopercepción, aunque en los años 90 se estableciese la diferencia en la genitalidad, ahora ha quedado en un segundo plano: "Cada persona se define como cree que encaja mejor de acuerdo con sus vivencias, deseos, con cómo se percibe... No creo que sean conceptos que puedan ser muy tasados".

Travestismo

Es importante no confundir al colectivo trans con las personas que se travisten. El travestismo es una acción performática concreta en el tiempo. Una persona se traviste vistiéndose de otro género. Pueden ser drag queen o drag king o simplemente escoger atuendos o complementos característicos de la masculinidad y la feminidad para performar el género.

El travestismo no es una identidad política per se aunque las personas que se travisten sí pueden hacer de su performance una acción política. Hay personas que se travisten siendo cisgénero (se identifican con el sexo asignado al nacer) y hay personas que se travisten y también pertenecen al colectivo trans.

"Ahora el término que está de moda para referirse a las personas que practican el travestismo es crossdresser o CD, que tiene menos carga negativa", explica Martínez.

Los medios de comunicación han utilizado históricamente de manera incorrecta el término travesti para referirse a la comunidad trans. Se incluían connotaciones negativas hacia el travestismo y hacia las personas trans. Incluso hoy, la transfobia en algunos medios de comunicación se refleja en titulares de noticias que llaman travestis a las personas trans de forma despectiva.

En su libro Vestidas de Azul, la escritora y activista trans Valeria Vegas explica cómo durante la Transición, medios, televisión y cine construían un relato erróneo y tránsfobo sobre las personas trans mezclando la farándula, el travestismo y al propio colectivo desde la mofa o la burla.

Legislación

La legislación también establece disparidad en torno a las distintas denominaciones de las personas trans. Por poner un ejemplo, la Ley 2/2021 de la Comunidad Autónoma de Canarias, del 7 de junio, en su artículo 2, recoge esta definición:

Ley 2/2021 de Canarias: "El término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género"

"Persona trans es toda persona cuya identidad de género no se corresponde con la que le fue asignada al nacer o cuya expresión de género no se corresponde con las normas y expectativas sociales asociadas con el sexo asignado al nacer.

A los efectos de esta ley, y sin prejuzgar otras acepciones sociales, el término trans ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género como transexuales, transgénero, travestis, identidades y expresiones de género no binarias, queer, así como a quienes definen su género como 'otro' o describen su identidad en sus propias palabras."