El regreso al poder de los talibanes a Afganistán en diez fotos

Niñas afganas regresan a la escuela en la ciudad de Herat

La directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, reclamó ante la toma del poder por los talibanes en Afganistán que no se pongan trabas a la educación, en particular para las niñas y las mujeres que tanto se ha dedicado a promover allí.



"Nada debe obstaculizar el derecho fundamental a la educación, en particular para las niñas y las mujeres", declaró Azoulay en un comunicado de la Unesco.